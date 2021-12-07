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  4. Kırmızı listede yer alıyor! Batman'da görüldü

Kırmızı listede yer alıyor! Batman'da görüldü

07.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde ortaya çıkan benekli semender doğaseverler tarafından fotoğraflandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender, Türk Semenderi ve Lekeli Semender isimleriyle de anılıyor.

Kırmızı listede yer alıyor! Batman'da görüldü

Hasankeyf’te doğa yürüyüşü gerçekleştiren doğaseverler, yerleşim alanı terk edilen bölgede nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu. Uzmanlar, Türkiye’de Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Türk Semenderine normal mevsim şartlarında Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Ekim, Kasım aylarında rastlanmakta olduğunu kaydetti.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘Türk Semenderi' veya ‘Lekeli Semenderi' diye adlandırılan Salamandra infraimmaculata‘nın dünyadaki yayılış alanın İran, Irak, İsrail, Lübnan, Suriye ve Türkiye olduğu biliniyor. Lekeli semenderin, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature - IUCN), kımızı listesinde durumu tehdit altına girebilir kategoride olarak bulunuyor.

İHA

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Batman
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