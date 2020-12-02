Kirpik uzmanları bu sırlarını kimseyle paylaşmıyor! Eğer bunları söylüyorlarsa...

Güzellik salonlarında artık kirpik sanatçıları da çalışıyor. Hepsinin tekniği ise farklı. Bu yüzden profesyonel kirpik uzmanlarının bloglarına baktık ve bu işi en iyi nasıl yaptıklarını araştırdık. Bu sırları güzellik salonunda sizinle paylaşmayacaklarına eminiz.
Kirpik uzantılarını aldıktan sonra bile bazen etkiyi daha da dramatik hale getirmek için gözlerinizi vurgulamak istersiniz. Uzmanlara göre, sahte kirpiklerde maskara kullanabilirsiniz, ancak birkaç şeyi hesaba katmanız gerekir:
Maskara, kalın sahte kirpiklerin daha da yapay görünmesini sağlar. Gülünç görünebilirler.
Normal maskaralar, yapıştırıcıyla kimyasal reaksiyona girip onu çözen yağlar içerebilir. Yani, kirpikleri çok çabuk kaybetmeye başlayabilirsiniz. Ya içindekiler listesini çok dikkatli bir şekilde okumanız ve içinde yağ kalmadığından emin olmanız ya da özellikle sahte kirpikler için yapılmış özel maskaralar kullanmanız gerekir. Uçlardan kirpiklerin ortasına kadar rimel sürmek ve bağlantı noktasına dokunmamak daha iyidir.
Yüzünüzü su ve su bazlı güzellik ürünleri ile yıkamak daha iyidir. Makyajı özel jeller kadar hızlı çıkarmazlar, ancak kirpikleri sabitlemek için kullanılan yapıştırıcıyı da çözmezler.
Her kadın sahte kirpiklerini aldırmak için bir kirpik sanatçısına gitmez. Ayrıca, etrafta sanatçı olmadığı zamanlar da vardır (örneğin tatilde olduğunuz zamanlar gibi). Sahte kirpikleri kendi başınıza çıkartabilirsiniz ancak aşağıdakileri yapmayın.
kirpikleri çıkarmak için tırnaklarınızı kullanın.
Yapıştırıcıyı yağ ile çözmeyi deneyin.
Sahte kirpikleri, doğal kirpiklerinizin uzunluğuna uyacak şekilde kesin.
Sahte kirpikleri çıkarmak için özel bir kreme ihtiyacınız var.
Kremi silikon çubukla veya pamuklu çubukla çizgiye koyun.
Bir süre bırakın (genellikle yaklaşık 4 dakika).
Kirpikleri cımbızla ayırın, uçlarından çekin.
Tüm kirpikleri çıkardıktan sonra cildinizi her zaman yaptığınız gibi temizleyin.
Kirpik sanatçıları genellikle bunu müşterilerine satmaya çalışır ve onlara sahte kirpiklerinin ömrünü uzatacağını söyler. Ama buna gerçekten ihtiyaç var mı?
Birincisi kirpiklerin ömrünü uzatmak için değil, kirpiklerin orijinal şeklini korumak için yapılır. Yani, bir sanatçı size düzelticinin kirpiklerinizin ömrünü uzatacağını söylüyorsa, gözlerinizi devirip gidebilirsiniz.
İkincisi, bu düzelticiyi sık kullanırsanız, kirpikleri yapışkan hale getirebilir ve korkunç görüneceklerdir.
Bu gerçekten zor bir soru. Deneyimli kirpik sanatçıları böyle bir risk olmadığını iddia ediyor. Ve göz doktorları, sahte kirpiklerin sonuçlarıyla düzenli olarak uğraşmaları gerektiğini söylüyor.
Gerekli sıhhi gereksinimleri karşılamayan bir yerde deneyimsiz bir sanatçı gördüğünüzün örneklerini bir kenara bırakalım. En iyi salona gittiğinizde risklerin neler olduğunu öğrenmek istiyoruz.
Çok kalın olan kirpikler, göze üflenen hava miktarını artıran ve daha hızlı kurumasını sağlayan bir fan etkisi yaratabilir. Bu rahatsızlığa neden olur.
Pek çok yapıştırıcı türü formaldehit içerir ve bu da alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu yüzden ilk sahte kirpiklerinizi yaptıracağınız zaman bir kirpik sanatçısının çalışmalarında kullandığı ürünleri gözden geçirmelisiniz.
Staphylococcus aureus bakterisi kirpiklerimizde yaşar. Çok fazla olmadıkça tamamen güvenlidir. Bununla birlikte, sahte kirpikler bakterilerde artışa neden olabilir ve bu da tedavisi çok zor bir durum olan blefarite yol açabilir.
Daha önce hiç sahte kirpikleriniz olmadıysa veya sanatçınızı değiştirmeye karar verdiyseniz, işlemden sonraki ilk birkaç gün gözlerinizin durumunu izlediğinizden emin olun ve kötü bir reaksiyonunuz varsa hemen bir uzmana görünün.
Oda, doğru sıcaklıkta olmalıdır. Her tutkalın kendi sıcaklık gereksinimleri vardır ve ihlal edilirse kurur.
Ayrıca odada aynı nedenden dolayı bir nemlendirici olmalıdır: Tutkalın nem gereksinimleri.
Bir sterilizatör. İşlem, kan veya mukoza zarlarıyla temas etmese bile sadece steril aletlerle yapılabilir. Her şey olabilir ve güvenliğiniz son derece önemlidir.
Bazen, kirpiklerin hızla düşmeye başlaması müşterinin hatasıdır. İşlemden sonraki ilk saatlerde müşteri banyo yapabilir veya duş alabilir. Bu nedenle kirpik sanatçısı müşterisine gereken uyarıları yapmalı.
Kirpik sanatçıları da insandır ve hata yapabilirler. Kirpikler çok hızlı düşmeye başladıysa, şunlar olabilir:
Sanatçınız yanlış türde yapıştırıcı kullandı.
Sanatçınız, işlem sırasında gözlerinizin çok ıslak olduğunu ve bağlantı hattının da ıslak olduğunu fark etmedi.
Sanatçınız odadaki doğru nem ve sıcaklığı ayarlamadı.
Kirpik sanatçılarının kendilerine göre, bazı sanatçılar zayıf becerilerini bu popüler bahanelerin arkasına saklamaya çalışabilir:
Bir kirpik uzmanı kirpiklerinin çok kısa olduğunu ve sahte kirpikleri cilde yapıştırmaları gerektiğini söylüyorsa, uzaklaş.
Kirpikler asimetrik görünüyorsa ve uzman bunun nedeninin gözlerinizin doğal olarak asimetrik olması ve yüzünüzde daha iyi bir sonucun imkansız olacağını söylüyorsa, onlar kötü bir sanatçıdır. Görevleri, göz kapaklarınızın olabildiğince simetrik görünmesini sağlamaktır.
Ayrıca, kirpiklerinin çok hızlı soyulmaya başladığını fark edersen sanatçı sizi suçlayabilir. Çok sık olarak, yüzünüz yastığın üzerinde uyuduğunuzu söyleyebilirler ancak bu sizinle de ilgili olabilir çünkü uykunuzda kendinizi kontrol edemezsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum