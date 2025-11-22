KADIN

Kirpiklerini yaptırmaya gitti, gözüne yapıştırıcı kaçtı! "Kör olabilirdim"

İstanbul Esenyurt'ta bir güzellik salonuna giderek kirpiklerini yaptırmak isteyen Dilara Çalışkan, hatalı işlem sonrasında kör olma tehlikesiyle karşılaştı. Kirpiklerine sürülen yapıştırıcının gözünün içine kaçmasıyla kısmi körlük yaşayan genç kadın, hastaneye gitti. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Çalışkan'ın ise hatalı işlemin ardından işyerinde tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı, sosyal medya hesapları ve cep telefonu numarasının da işyeri sahibi tarafından engellendiği iddia edildi.

Kirpikleri yaptırmak için geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bir güzellik salonuna giren Dilara Çalışkan, korku dolu anlar yaşadı. İddiaya göre yanlış model kirpik yapıldığı için değiştirilmesini isteyen genç kadına bir çalışan, ‘Şu anda yaparsak sorun olur’ dedi. Birkaç gün kullanmasını, ardından ise değişmesi gerektiğini belirten çalışana ise iş yeri sahibi ‘Yatsın, çıkarın hemen’ diyerek işlemin yapılmasını söyledi.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKARET VE TEHDİTTE BULUNDU!

İşlemin yapıldığı sırada sürülen yapıştırıcı maddenin gözüne kaçması sonucunda genç kadın acı çektiğini ve bulanık gördüğünü belirtti. İş yeri sahibine tepki gösterdiğinde ise Çalışkan’ın üzerine yürüyen iş yeri sahibi hareket ve tehditte bulundu. Polise haber veren genç kadın, ardından ise hastaneye gitti. Acil serviste tedavisi yapılamayan Çalışkan, uzman göz doktoruna gittiğinde ise kimyasal maddenin göz retinasına kadar girdiği, yaşadığı geçici körlüğünde bu nedenle olduğunu belirtti. İlaç tedavisinin devam ettiği genç kadın ise güzellik salonundan şikayetçi olurken, ‘Başka insanlar dikkatli olsun, başkalarının da başına gelmesin’ dedi.

"GÖZLERİM GÖREMEZ HALE GELDİ"

Yaşadığı süreci anlatan Dilara Çalışkan, "Ben daha önce de yaptığım gibi kirpik yaptırmak için randevu alarak bir güzellik merkezine gittim. Sürdükleri yapıştırıcı gözlerimi yaktı, bunu söylediğimde iste küçük bir vantilatör vererek işleme devam ettiler. İşlem bittiğinde ise istediğimden farklı yaptıklarını, değiştirmeleri gerektiğini söyledim. Çalışan bana ‘Şimdi yaparsak sorun olur, 2 gün kalsın sonra değiştirelim’ dedi. Ben de ‘Olur’ dedim ve o sırada iş yeri sahibi müdahale ederek ‘Yatın, çıkarın’ diyerek hakaret edercesine işleme devam etmesini söyledi. Bende gözüme bir şey olursa şikayetçi olacağımı söyledim ama beni dinlemediler. Tekrar işleme başladıklarında bir jel sürdüler, o jel gözümün içine işlemeye başladı. O sırada kirpiklerimi çekiyorlardı, gözlerim göremez hale geldi, canım yanıyordu. Bende tepki göstererek polisi aradım ama hatalı işlem yapmadıklarını söylediler" dedi.

"BEN KÖR OLABİLİRDİM"

Olayın ardından kısmi körlük yaşayan genç kadın, "Daha sonra hastaneye gittim, ciddi bir durum olduğunu ve acil serviste bakamayacaklarını söylediler. Uzman bir göz doktoruna sevk edildim. Yapılan işlem sırasında sürülen yapıştırıcının gözümün içine, retinama kadar girdiği söyledi doktor. Bulanık görmemin, acı çekmemin nedeninin bu olduğunu söyledi. Ben kör olabilirdim, bu durumun sorumlusu ise güzellik salonu. Bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum, benim başıma geldi, başka insanların başına gelmesin' diye konuştu.

