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    4. Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor!

    Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.03.2024 10:50
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    Depremin vurduğu Hatay’da yaşayan el sanatları eğitmeni Çiğdem Fakı’nın eğitim verdiği 33 afetzede kadın, kirpi okunu kullanarak rölyef tablolarını ortaya çıkarıyor.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da afetzede vatandaşların hayata tutunması için çeşitli eğitimler veriliyor.

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    Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde yakalanan 42 yaşındaki Çiğdem Fakı’nın, depremde evi ve el sanatları atölyesi ağır hasar almıştı. Fakı, İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi'nde dayanışma gönüllüleri çadırında 33 afetzede kadın, kirpi okuyla rölyef tablo yapma eğitimi veriyor. Kısa sürede ilgi odağı olan kursta afetzede kadınlar, unutulmaya yüz tutan kirpi okuyla rölyef tablo yapımını gün yüzüne çıkıyor.

    İNCE İŞÇİLİK GEREKTİRİYOR

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    Rölyef sanatının Osmanlı dönemine dayandığını belirten eğitmen Fakı, “Rölyef sanatı Osmanlı'ya dayanmaktadır. İnce bir işçilik ve motiflerin birleştirildiği bir üslup içerir. Rölyef sanatı çok kıymetli bir sanattır. Biz rölyef sanatını günümüzde kirpi okuyla yapıyoruz. Kirpi okunun özelliği ise hattatta kullanılır, hattatta mürekkebi tutmaması ve dayanıklı olması ince bir ayrıntıdır” dedi.

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    Kirpi okuyla rölyef tablo yapımının unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Fakı, “Kirpi oku döküm rölyefi kullanırken, ahşap üzerine 9 kat tutkalla, ince bir işçilikle, sabırla ilerliyoruz. Biz kirpi oklarını doğadan, kirpilere hiçbir zarar vermeden elde ediyoruz. Kirpilerin doğaya attığı okları çiftçilerin ve köylülerin yardımıyla kirpilerin okları bize ulaşıyor.

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    Kirpi oku, döküm rölyef sanatı unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız arasındadır. Gelenekli ustalar tarafından yapılır. Ben kendim de gelenekli bir ustayım. Ustalardan öğrenip kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

    “HUZUR VERİYOR VE MUTLU HİSSETTİRİYOR”

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    Rölyef sanatının kendisine huzur verdiğini ve mutlu hissettirdiğini söyleyen 66 yaşındaki afetzede Atiye Elmas “Deprem sonrası yaşadığımız sıkıntıları bertaraf etmek için halk eğitimin açmış olduğu el sanatları kursunda Çiğdem Fakı hocamızın kirpi okuyla rölyef sanatına katıldım. Bu kirpi oku, rölyef sanatı gerçekten çok hassas, ince bir sanattır.

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    İnsana derinlik katıyor ve huzur veriyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olması da beni cezbetti. Bu rölyefin ahşap, kağıt, metal aksamı üzerine yapılanı var ama içlerinde en zor olanı kirpi okuyla yapılan rölyeftir. Bu çalışma bana çok huzur veriyor ve mutlu hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

    (İHA)

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