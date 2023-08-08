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Kırşehir'de evlat dehşeti! Kıbrıs gazisi babasını tüfekle öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

08.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde deheşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Psikolojik sorunları olan Barış A., evlilik isteğini reddeden Kıbrıs Gazisi babası Duran A.'yı tüfekle vurarak öldürdü. İşte detaylar...

Kırşehir'de evlat dehşeti! Kıbrıs gazisi babasını tüfekle öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Edinilen bilgiye göre Değirmen Kaşı köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen ve yüzde 65 engelli raporu olan Barış A.; iddiaya göre babası Duran A.’ya evlenmek istediğini söyledi. Babasının durumu reddetmesi üzerine Barış A., evden aldığı tüfekle babasına evlerinin bahçesinde ateş etti. Duran A. olay yerinde hayatını kaybederken olayın ardından kaçan Barış A. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Duran A.’nın cansız bedeni otopsinin ardından köyünde toprağa verildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Kemal Parlak ve köylüler katıldı.

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İHA

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cinayet Kırşehir

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