HABER

Kırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:32 | Son Güncelleme

 KIRŞEHİR'de  41 bin 260 öğrenci karnelerini alarak  yarıyıl tatiline girdi.

Kırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de 41 bin 260 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Kırşehir'de Zernişan Vakkas Yaşar İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Vali Akın, il genelinde 228 okulda toplam 41 bin 260 öğrencinin karne alacağını söyledi.
Öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunarak, yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Vali İbrahim Akın, "Yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir şekilde başlayacaksınız. 15 günlük tatilde öğrendiklerimizi unutmayacak kadar ders çalışacak, bol bol kitap okuyup dinleneceksiniz. İlimizde eğitim konusuna önem veriyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Eğitimde oldukça iyi seviyede olan ilimizde inanıyorum ki öğrencilerimizin hepsi derslerinde başarılı. Öğrencilerimizin bu başarısında öğretmen ve velilerimizin de katkısı büyük. Bu vesileyle, öğretmen ve öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI

Kırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldıKırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldı

PARTNERDoğum hediyesi ile partideDoğum hediyesi ile partide
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalıTBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalı
Müşküle'nin suları 4 yıldır sarı akıyorMüşküle'nin suları 4 yıldır sarı akıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.