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Kırşehir’de hırsızlık çetesine jandarma operasyonu

01.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de hırsızlık çetesine jandarma operasyonu

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık çetesine eş zamanlı operasyon düzenledi.Kırşehir ve çevre illerde nitelikli hırsızlık suçu işleyen bir çete çökertildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık çetesine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kırşehir ve çevre illerde nitelikli hırsızlık suçu işleyen bir çete çökertildi. 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, çete lideri C.Y. ve 6 kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, Kırşehir jandarma ekipleri, Kırşehir, Ankara, Kırıkkale ve Çorum’da hırsızlık yapan şebekenin peşine düştü. Yoğun çalışma yapan jandarma ekipleri, şahısları tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan örgüt lideri C.Y. ve 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlıların yaptığı 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlandı.

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