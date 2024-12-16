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Kış aylarında çocukların hastalıklardan korunması için altın öneriler

16.12.2024 16:41
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte aileler, çocuklarını hastalıklardan korumak için çeşitli önlemler alıyor. Uzman Dr. Özge Yurtseven, ailelerin bu konuda yapması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kış aylarında çocukların hastalıklardan korunması için altın öneriler

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalar, çocuklar için hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Aileler, miniklerin sağlığını korumak için çeşitli önlemler almaya çalışırken, Uzman Dr. Özge Yurtseven, hastalıklara karşı etkili korunma yollarını ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

"PROTEİN ALMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Çocukların hastalık dönemlerinde ailelerin bir nevi hekim gibi davranması gerektiğini belirten Yurtseven, "Öncelikli hedefimiz koruyucu hekimliktir. Çocukların hastalıklara yakalanmaması için birkaç ipucu verebilirim. Büyüme ve gelişimleri açısından yeterli protein almaları çok önemlidir. Aynı şekilde yedikleri meyve ve sebzelerin temiz ve kaliteli olması gerekiyor. Öğünlerde mutlaka bu ürünlere yer verilmelidir" dedi.

"BU KONULARA DİKKAT"

Uyku düzeninin de önemli olduğunu ifade eden Yurtseven, "Her gün belli bir saate uyuyup, belli bir saatte uyanmaları gerek. Akşam 21.00-22.00'dan önce karanlık bir odada uyuması büyüme hormonu için önemlidir. Çocukların hastalıktan korunması için bir diğer konu ise temas. Temastan kaçınılması gerekiyor. Her hastalığın bulaştırıcı olduğu dönemler farklılık gösterebiliyor ama ateşli dönemlerde, burun akıntısı veya tıkanıklığı gibi viral semptomların çok olduğu dönemlerde bulaştırıcılık daha fazla oluyor. Bu gibi durumlarda çocukların birbirilerine temas etmemesi önemlidir.

6 AY ÖNCESİ DAHA HASSAS

Özellikle 6 ayın altında bebeği olanlar bizim için biraz daha hassas. Bu bebeklere çok fazla yaklaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Yetişkinlerde daha hafif seyreden hastalıklar çocuklarda daha bulaştırıcı olabiliyor. Bu sebeple bebeklerin veya çocukların öpülmemesi gerekiyor. Daha ciddi hastalıklar olmaması için el yıkamada önemli. Özellikle kreş ortamında çocukların buna dikkat etmesi lazım. Öğretmenlerin bu konuda çocukları uyarması lazım" ifadelerini kullandı.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
çocuk hastalıkları
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