Kış aylarında evde cilt bakımı nasıl yapılır?

Soğuk havalarda su tüketimi de azalmaktadır. Ama cildin nemini koruması için yeteri miktarda günlük su tüketimi de gerekmektedir. Çünkü bu aylarda cilt en çok neme ihtiyaç duyacaktır. Nemsiz kalan cilt cansız, soluk ve yorgun görünür. Gergin ve hassaslaşır. İnce çizgiler ve kırışıklıklar çok daha belirgin hale gelir.

Profesyonel bakımlar için, Ciltte tahribat yaratarak onarım sağlayan medikal bakımları tamda bu aylarda önermekteyiz. Hem yazın hasarlanan cildin onarımı hem de cildin kalitesini artırmaya yönelik yapılan Lazerle cilt soyma işlemleri, derin kimyasal ve asit peelingleri gibi işlemler bu mevsimde tercih edilmelidir.

KIŞ İÇİN CİLT BAKIMI ÖNERLERİLERİ

Kış aylarında evde dikkat edebileceğiniz cilt bakım tüyolarımız ise şu şekildedir.

Kuru ve normal ciltler skualen, gliserin, E vitamini, hyaluronik asit içeren nemlendiricileri düzenli kullanmalıdır. Yine aşırı kuru ciltler hyaluronik asit ve vitamin enjeksiyonları ile cildin nem kapasitesini artırabilirler.

Yağlı ve aknelenmeye meyilli ciltler ise su bazlı aynı zamanda yağsız (oil-free) nemlendiricileri rutinlerine eklemelidirler. Komedojenik olan bileşenler içeren ürünlerden uzak durmalılardır.

Hassas ciltler seramid, hyaluronik asit, aloevera gibi yatıştırıcı bileşenler tercih etmeli, kesinlikle sülfat, alkol, asit içeren ürünlerden uzak durmalılardır. Özellikle bu aylarda sıcak su ile yıkanmaktan ve banyoda uzun süre kalmaktan da kaçınmaları gerekir.

CİLT TEMİZLİĞİNE EKSTRA DİKKAT

Bu aylarda özellikle cilt temizleme ürünleri de çok önemlidir. Sabun, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme jeli kullanmalıdır. Akneli ciltler bu adımda çok dikkatli olmalı, Cildin sebum ve yağ üretimini artıracak şekilde cilt yüzeylerini çok fazla kurutmamalı ve akne problemini daha da zor hale getirmemelidirler.

Son olarak sanılanın aksine karlı ve soğuk havalarda güneş koruyucunuzu kullanmayı ihmal etmeyin! Yükseklere çıkıldıkça hava soğumasına rağmen, güneş ışınlarının etkisi artmaktadır. Güneş koruyucu kullanımı, sadece bizi güneşin zararlı etkilerinden korumayacak aynı zamanda nemlendirmeye de destek olacaktır.



