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Yeni bir kıyafet aldığında ilk ne yaparsın?
Etiketini okur, bakım talimatını öğrenirim
Bir kez yıkayıp öyle giyerim
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Çamaşırları nasıl ayırırsın?
Renk, kumaş ve sıcaklığa göre
Beyazlar ve renkliler diye
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Kazaklarını nasıl saklarsın?
Katlayıp aralarına kese koyarak
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Bir lekeyle karşılaştığında ne yaparsın?
Makinede çıkar diye düşünürüm
Hemen uygun yöntemle müdahale ederim
Akşam eve gelince ilgilenirim
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Kurutma makinesini ne sıklıkla kullanırsın?
Hassas kıyafetleri asla koymam
Her şeyi kurutma makinesine atarım
Sadece havlu ve çarşaflarda
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Kopan bir düğmeyle ne yaparsın?
Dikilmeyi bekleyen bir kutuya atarım
Birkaç gün içinde dikerim
O kıyafeti bir daha giymem
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Kaç yıllık kıyafetin hâlâ dolabında?
On yılı aşkın parçalarım var
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Ayakkabı ve çantalarına nasıl bakarsın?
Eskiyene kadar kullanırım
Düzenli temizler, kutusunda saklarım