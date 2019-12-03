KADIN

Kış aylarında göbek eriten lahana çayı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BESLENME HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lahana suyunun, özellikle şeker ve romatizma hastaları için faydalı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, bağırsakta oluşan sorunlar ve ayrıca incelmek için lahana çayının tüketilmesini öneriyor.

Kış aylarında göbek eriten lahana çayı

Lahana çayı aşırı tüketilmediği sürece de herhangi bir yan etkisi olmadığını belirten Dr. Fevzi Özgönül, "Lahana suyu içerdiği B, C ve E vitaminleri ile potasyum minerali sayesinde kanı temizler, idrar söktürür, cildi güzelleştirir, sivilce ve aknelerden kurtarır" ifadelerini kullandı.

Dr. Özgönül, "Tüm besinler arasında bir tek lahana suyunda bulunan U vitamini sayesinde lahana, mide ve bağırsaklardaki yaraların iyileşmesini sağlar ve iç yüzeyinin korunmasına yardımcı olur. Kansere ve kalp krizine karşı koruyucu olduğu kadar içerdiği selenyum sayesinde de yaşlanmayı önler" dedi.

Lahananın vücuttaki iyot miktarını azalttığı için guatr hastalığı olan ve yeni doğum yapmış kadınların bir süre lahana suyu tüketmemesi gerektiğini kaydeden Özgönül, "Lahana suyunun olduğu kadar evde kendinizin yapacağı lahana çayının da faydalarını saymakla bitiremeyiz. Bu çay, özellikle vücudun bağırsak florasını düzenleyerek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar, zindelik verir ve bağırsak florasını güçlendirdiği için probiyotik bakterilerin yerleşmesini sağlayarak tatlı ve hamur işi ihtiyacını azaltır ve kilo verdirip bölgesel olarak da incelmenizi sağlar'' şeklinde konuştu.

2

LAHANA ÇAYI TARİFİ

Dr. Fevzi Özgönül, evde kolayca hazırlanabilen lahana çayının tarifini şu şekilde sıraladı: "1 avuç içi kadar lahana, 1 orta boy soğan, 1 orta boy kereviz, 4 diş sarımsak, Baş parmak kadar taze zencefil, 1 tutam kaya tuzu, 1.5 litre klorsuz su

Yapılışı: Lahanaları ince ince doğrayın. Soğanı 8 e bölün, sarımsağı ezin. Kerevizi soyup küp küp doğrayın. Zencefili ise ince ince doğrayın. Tuzu kişiye göre koyun. 1.5 lt klorsuz kaynamış suya atın. 30 dakika daha kaynatın. Soğutup süzerek suyunu akşamüzeri spor ya da yürüyüş yaptıktan sonra bir bardak için. Bu kürü bağırsak florasını güçlendirmek için 21 günlük bir sürede kullanabilirsiniz."

(İHA)

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Kapalı havalar kilo alınmasına neden oluyorKapalı havalar kilo alınmasına neden oluyor
Mikropla zayıflanabilir mi? Mikropla zayıflanabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lahana çayı lahana faydası

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! 'Bunu yaşıyorum'

Acı gerçek! 'Bunu yaşıyorum'

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Binlerce yıldır kullanılıyor ama sirkeli su işe yarıyor mu?

Binlerce yıldır kullanılıyor ama sirkeli su işe yarıyor mu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kimse yüzüne bakmıyordu şimdi altın kadar değerli oldu

Kimse yüzüne bakmıyordu şimdi altın kadar değerli oldu

Sağlıklı Smoothie tarifleri

Sağlıklı Smoothie tarifleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitki çaylarını tüketirken doğru bildiğimiz yanlışlar var

Bitki çaylarını tüketirken doğru bildiğimiz yanlışlar var

Kapalı havalar kilo alınmasına neden oluyor

Kapalı havalar kilo alınmasına neden oluyor

Gaps diyeti sağlınızı onarıyor, bağısak floranızı yeniliyor

Mikropla zayıflanabilir mi?

Ketojenik diyet yaygınlaşıyor, ama bu 8 uyarıya dikkat!

Bu süreçte patates tüketmeyin

Kahvaltı öncesi spor yapmak 2 kat yağ yaktırıyor

Egzersizi kahvaltıdan önce yapın

Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

Fareler üzerinde denendi! Egzersiz yaparken buna dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.