Kış aylarında sizi sıcacık tutacak, farklı modellerde en iyi mont markaları

Lapa lapa yağan kar, şiddetli bir rüzgar ya da sağanak yağmur... Güneşin tepede bize gülümsemediği günlerde dışarı çıkarken ev konforunu geride bırakmak epey zorlayıcı olabiliyor. Neyse ki sizi sıcacık tutacak ve yağmurdan koruyacak montlar sayesinde ev konforunu dışarıda da sürdürebilirsiniz. Siz de şık ve rahat bir monta sahip olmak istiyorsanız hazırladığımız listeye mutlaka göz atın.

1. Özgün tasarım ve haki rengin asaleti Suiyue Tech'te

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Soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak bir ürüne mi ihtiyacınız var? O halde Suiyue Tech. Erkek Mont tam da size göre! Motosiklet ceketi olarak da kullanılabilen bu ürün, size daha karizmatik bir duruş sunar. Montun içindeki kürk, bedeninizi bir battaniyeymiş gibi sarar ve sıcak tutar. Rüzgar geçirmeyen bu mont, kaliteli dokusuyla kendinizi her an rahat hissetmenizi sağlar. Nefes aldıran kumaşıyla sizi terletmez ve aşınmaya dayanıklı yapısıyla size uzun süre eşlik eder.

Size daha şık bir duruş sunacak Suiyue Tech. Erkek Mont'u incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli!

2. Üstün izolasyon özelliği ile sizi yağmurdan koruyacak bir ürün

CHIN.MOON Kadın Su Geçirmez Kapitone Palto, üstün izolasyon özelliği sayesinde sizi yağmurda ıslanmaktan korur ve böylece daha rahat bir gün geçirmenize olanak tanır. İzolasyon özelliği sadece yağmura karşı değil, rüzgara ve soğuk havaya karşı da size adeta cephe olur. Isı yalıtımı sağlayarak vücut ısınız ve dışarıdaki soğuk hava arasında bir duvar örer. Yan kısımlarında bulunan 2 adet cebi ise ellerinizi ısıtmanıza katkıda bulunur. Kürklü kapüşonuyla başınızı ve yüzünüzü soğuk havanın etkilerinden korur. Bu montu ergonomik dikimi ve ince tasarımı sayesinde spor yaparken bile büyük bir zevkle giyebilirsiniz.

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3. Yumuşacık pelüş doku, Ekol'de sizi bekliyor

Ekol Kapüşonlu Peluş Kaban tarzınıza şıklık katmaya geliyor! Soğuk ile mücadele ettiğiniz zorlu kış günlerinde şıklığınızdan ödün vermeden sıcak kalmanız mümkün! Ekol Kapüşonlu Peluş Kaban'ın yumuşak dokusu, teninizde huzur dolu bir his bırakır. Metal aksesuar detaylı fermuarı, vücudunuzu soğuktan koruyan bir kale görevi görür. Yan cepleri ve kürklü kapüşonu ise sizi en soğuk kış günlerinde bile sıcacık tutar. Monta şık bir dokunuş yapan dikiş detaylarıysa bütün gözleri üzerinize çeker.

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4. Dayanıklı bir mont arıyorsanız Bellivera'yla tanışmalısınız

Günlük kullanımda ve özel günlerde üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz kadar şık ve konforlu bir mont mu arıyorsunuz? O halde Bellivera Women's Quilted Lightweight Padding Jacket tam size göre! Dar kesimi ve dik yakasıyla size enerjik bir duruş sunan bu mont, su geçirmez kumaşıyla her türlü hava şartlarına kolaylıkla uyum sağlar. Aşınmaya karşı dayanıklı olan bu ürün, size uzun süreli bir kullanım fırsatı sunar. Ne kadar yıkarsanız yıkayın boyası dökülmeyen bu mont, yan cepleri ile ellerinizi kolayca ısıtır.

Bellivera Women's Quilted Lightweight Padding Jacket sizi burada bekliyor.

5. Hayvan dostu giyim ürünleri için Urban Surface'i tercih edin!

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Bu mont, üretiminde kullanılan suni kürk ve suni deri ile hayvanseverlerin takdirini kazanıyor! Urban Surface Kış Ceketi'nin dış katmanında bulunan kadifemsi doku, yumuşacık yapısıyla sizi şımartır. Bileklerinde bulunan baş parmak delikleri sayesinde ellerinizi montun içine doğru çekebilir, bu sayede kendinizi her an sıcacık hissedebilirsiniz. Şık tasarımıyla kışlık kombinlerinizi muhteşem bir dokunuşla tamamlar. Kürklü kapüşonu ile başınızı hem soğuktan hem yağmurdan korur.

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6. Geox ile yağmurun altında yürüyüş yapmaya ne dersiniz?

Geox Kadın Uzun Çıkarılabilir Sentetik Kürk Süslemeli Parka'nın su geçirmez dış katmanı sayesinde yağmura yakalanmak artık sorun değil. Mikro kanal yapısı sayesinde parkanın içindeki sıcak hava montun omuzlarında bulunan havalandırma deliklerinden dışarı çıkar ve böylece ter kokusuna engel olur. Ceplerinde bulunan sıcak astarı ise ellerinizi soğuğa karşı korur. Kapüşonunun çıkarılabilir olması ise size alternatif bir kullanım sunar.

Geox Kadın Uzun Çıkarılabilir Sentetik Kürk Süslemeli Parka'yı incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

7. Konforun en iddialı adresi: Alnida Collection

Alnida Collection, yumuşacık dokulu montuyla size konfor katmaya geliyor. Montun içindeki kürk ile bedeninizi, kapüşonu sayesinde ise başınızı sıcak tutuyor. Alnida Collection Taba Kadın Mont, su geçirmez kumaşı ile yağmurlu günlerde sizi kuru tutuyor. Bel kısmında bulunan ip detayı, bedeninizi hafif bir şekilde sarıyor ve büzgülü bir görünüm yaratıyor. Yan kısımlarında yer alan düğme detaylı cepleri ise ellerinizi ısıtmanıza katkıda bulunuyor.

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8. Oversize aşıkları için en iyi alternatif: Hazel!

Oversize modasının kraliçeleri, Hazel Kadın Kapüşonlu Oversize Şişme Mont ile harika bir stil yaratıyor! Oversize sevenler için büyük bir özenle üretilen bu mont, kaliteli dokusuyla size huzur dolu bir konfor sunar. Dizlere kadar uzanan boyu, kombinlerinizi mükemmel bir şekilde tamamlar. Dökümlü duruşu ve şık tasarımıyla size daha havalı bir duruş sunar. Varlığını unutturan hafif yapısı ile rahatlık vadeden mont, sizi en zorlu hava koşullarında bile sıcak tutar.

Kapüşonu ve yan cepleri ile içinizi ısıtacak Hazel Kadın Kapüşonlu Oversize Şişme Mont'un rüya gibi dünyasına dahil olmak için buraya tıklamanız yeterli.

9. Soğuk mu? O da ne?

"En iyi erkek mont modelleri hangileri?" diye mi düşünüyorsunuz? Düşünmeyin! Çünkü Jack & Jones, birçok kategoride olduğu gibi erkek montlarında da epey iddialı! Soğuk havanın ne demek olduğunu bu mont sayesinde unutacaksınız. Jack & Jones Erkek Mont Black'in yüksek yakası, bedeninizi sıcacık tutuyor. Bu montun sabit kapüşonu, yan kısımlarındaki cep detayları ve bileğindeki cırt cırtları sayesinde bedeninize soğuk işlemiyor. Jack & Jones Erkek Mont'un şık tasarımı sayesinde girdiğiniz her ortamda hayranlık dolu bakışların hedefi olabilirsiniz.

Vücudunuzu soğuğa karşı koruyan Jack & Jones Erkek Mont Black'in sıcacık dokusunu hissetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Kaliteli bir erkek montu arıyorsanız River Club tam da size göre!

Kaliteli erkek mont önerilerini sıralayıp da River Club Erkek Haki Mont'tan bahsetmezsek olur mu hiç? Tabii ki olmaz! Bu montun su geçirmez kumaşı sayesinde yanınızda şemsiye taşıma gereği duymayacaksınız. Size hem daha şık bir duruş sunan hem sizi sıcacık tutan bu montun küçük cebine bozuk para gibi ufak tefek eşyaları koyabilirsiniz. River Club Erkek Haki Mont'u çıkarılabilir kapüşonu sayesinde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

En soğuk kış günlerini bile çok daha konforlu geçirmenizi sağlayacak River Club Erkek Haki Mont'u incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

11. Uyum ve kalite bir arada: Geograpical Norway



Geographical Norway Erkek Kış Ceketi'nin suni kürkten oluşan çıkarılabilir kapüşonu, başınızı hem soğuktan hem yağmurdan korur. Özgün tasarımı sayesinde size daha şık bir duruş sunan bu montun üretiminde kullanılan yumuşacık kumaş, rahatlığınızı zirveye çıkarır. Bileklerindeki kaf detayları, soğuk havanın teninize nüfuz etmesini önler. Şıklık kombinlerinizle mükemmel bir uyum yakalayan bu montun kalın iç astarı, vücut sıcaklığınızın düşmesine engel olur. Siyah, koyu mavi ve koyu gri renk seçenekleri ile satışa sunulan ürünün dilediğiniz modelini tercih edebilirsiniz.

Kombinlerinizin en şık tamamlayıcısı Geographical Norway Erkek Kış Ceketi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

