Kış çaylarını tüketirken dikkat!

Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Soğuk havalarda içimizi ısıtan ve şifa veren bitki çayları içmek de çok eskiden beri var olan geleneklerimizden biridir. Ancak doğru bitki karışımları uygun şekilde hazırlanmalı ve kararında içilmeli” dedi.

Üst solunum yolu hastalıkları, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir. Tedavide mutlaka uzman bir doktor takibi gerekirken, bağışıklık sistemini güçlendirmek için destek de şarttır. Bunun için ise yeterli ve dengeli beslenme düzeni esastır. Beslenmeye ek olarak bitki çayı tüketimi de bağışıklığın güçlendirilmesine katkı sağlar.

BİTKİ ÇAYLARI DOĞRU TÜKETİLDİĞİNDE FAYDALI

Bitkilerin doğal yapısında, yararlı olduğu kadar zararlı bileşikler de var ve doğru hazırlanarak uygun dozlarda tüketildiklerinde faydalı olurlar. Özellikle kronik bir rahatsızlık nedeniyle düzenli ilaç kullananlar bitki çaylarına başvurmadan önce mutlaka doktoruna danışmalı.