HABER

Kış çaylarını tüketirken dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle üst solunum yolu hastalıkları, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Bitki çaylarının amacına göre doğru bitkilerin kullanılarak hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Soğuk havalarda hem bağışıklığı güçlendirmek hem şifa bulmak içilen içilen bitki çaylarını ne kadar doğru kullanıyoruz?

Kış çaylarını tüketirken dikkat!

Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Soğuk havalarda içimizi ısıtan ve şifa veren bitki çayları içmek de çok eskiden beri var olan geleneklerimizden biridir. Ancak doğru bitki karışımları uygun şekilde hazırlanmalı ve kararında içilmeli” dedi.

Üst solunum yolu hastalıkları, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir. Tedavide mutlaka uzman bir doktor takibi gerekirken, bağışıklık sistemini güçlendirmek için destek de şarttır. Bunun için ise yeterli ve dengeli beslenme düzeni esastır. Beslenmeye ek olarak bitki çayı tüketimi de bağışıklığın güçlendirilmesine katkı sağlar.

BİTKİ ÇAYLARI DOĞRU TÜKETİLDİĞİNDE FAYDALI

Bitkilerin doğal yapısında, yararlı olduğu kadar zararlı bileşikler de var ve doğru hazırlanarak uygun dozlarda tüketildiklerinde faydalı olurlar. Özellikle kronik bir rahatsızlık nedeniyle düzenli ilaç kullananlar bitki çaylarına başvurmadan önce mutlaka doktoruna danışmalı.

BİTKİ ÇAYLARI KARANFİL, TARÇIN VE BALLA TATLANDIRILABİLİR

Kış aylarında en çok tercih edilen çaylar başta ıhlamur ve zencefil olmak üzere kuşburnu, elma, papatya çayları gibi çaylarının olduğunu söyleyen Sibel Mumcu, “Çayları tatlandırmak için limon, karanfil, tarçın, bal gibi tatlandırıcılar kullanılabilir” önerisinde bulunarak bitki çaylarının faydalarını şöyle sıraladı:

Kuşburnu, en çok C vitamini içeren meyvelerden biridir. Ayrıca B vitaminleri, potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller ve meyve asitleri içerir. C vitamini enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı vücudu güçlendirir. B vitaminleri enerji metabolizmasını düzenler, içerdiği meyve asitleri sindirim sistemine faydalıdır.

Zencefil, soğuk algınlığının tedavisinde sıklıkla kullanılan bir bitkidir. Zencefil çayının burun tıkanıklığını giderdiği bilinmektedir. Terlemeye neden olduğu için toksin atıcı özelliği olan zencefil, aromatik yağlar açısından da zengindir. Manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum C vitamini ve demir içerir. Hazımsızlık ve bulantı gibi mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Kış aylarının en sağlıklı meyvelerinden biri de elmadır. İçeriğindeki antioksidan vitaminler ve flavanoidler sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Lifli yapısı sayesinde hazımsızlık sorunlarına iyi gelir.

Boğaz ağrısı sorununu hafifleterek öksürüğe iyi gelen papatya çayı ise aynı zamanda strese iyi gelen ve sakinleştirici etkiler de gösterir.

Ihlamur, güçlü antioksidan bileşikler içerir. Bu nedenle soğuk algınlığı, nezle ve gribal enfeksiyonların destek tedavisinde tercih edilir. Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığını açar, sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. Ihlamura bal ve limon eklenebilir. Limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Üşütmeden kaynaklanan öksürüğe karşı iyi gelir. Stresi azaltıcı etkisi bulunan ıhlamur çayı, sinirleri yatıştırır ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

PARTNER'Yanlış anladınız biz arkadaşız!''Yanlış anladınız biz arkadaşız!'
Diş eksikliğinin 8 zararı!Diş eksikliğinin 8 zararı!
Soğuk kış rüzgarları gözlerinizi kurutabilirSoğuk kış rüzgarları gözlerinizi kurutabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bitki çayı bitki çayı faydaları

En Çok Okunan Haberler

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Güçlü bir hafıza için bunları tüketin

Güçlü bir hafıza için bunları tüketin

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş eksikliğinin 8 zararı!

Diş eksikliğinin 8 zararı!

Göz kuruluğu için nelere dikkat edilmelidir? Soğuk veya sıcak havanın göze etkisi nasıl olur?

Soğuk kış rüzgarları gözlerinizi kurutabilir

Kışın cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Kışın cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Yeni yılı karşılarken bunları dikkate alın!

Yeni yılı karşılarken bunları dikkate alın!

Mukopolisakkaridoz nedir? Mukopolisakkaridozun belirtileri nasıl olur, tedavisi var mıdır?

Mukopolisakkaridoz nedir? İşte belirtileri...

Nöral terapi nedir? Nöral terapi hangi hastalıklara iyi gelir?

Nöral terapi bu 12 hastalığa iyi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.