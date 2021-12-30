Kış da olsa miniden vazgeçmem diyenler için mini etek-külotlu çorap kombinleri

Bir mini eteği farklı parçalarla kombinleyerek birbirinden şık stillere imzanızı atabilirsiniz. Kış mevsiminde mini eteklerinizi şık ve konforlu külotlu çorap modelleriyle tamamlayarak harika kombinler oluşturabilir, tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Siz de soğuk havalarda bile miniden vazgeçmeyenlerdenseniz gelin, mini etek-külotlu çorap kombinlerini birlikte inceleyelim.

1. Yırtmaçlı modeller hep moda

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Mini etekler, birçok kombinin kurtarıcı parçaları. Şık bir gömlek ve ceketle kombinleyerek işe giderken giyebileceğiniz bir mini eteği oversize bir kazakla giydiğinizde son derece sportif bir görünüme kavuşabilirsiniz. Üstelik kış mevsiminde havalar soğudu diye minilerinizden vazgeçmenize gerek yok. Piyasada bulabileceğiniz binlerce çeşit külotlu çoraptan birini tercih ederek soğuk havalarda da mini eteklerinizi gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz. Grimelange markasının bu yırtmaçlı siyah mini eteği, hem klasik hem spor kombinlere uyum sağlayabilecek bir tasarıma sahip. Bu eteği yarı opak siyah bir külotlu çorap ve oversize bir kazakla kombinleyerek spor bir görünüm elde edebileceğiniz gibi daha ince bir külotlu çorap ve şık bir gömlekle tamamlayarak harika bir ofis görünümüne kavuşabilirsiniz.

Grimelange markasının mini yırtmacıyla son derece hoş bir görünüme sahip olan bu etek modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Her kombine uyabilecek bir model

Hem şık hem spor parçalarla rahatlıkla uyum sağlayabilecek bu hardal sarısı mini eteği de kış mevsiminde opak külotlu çoraplarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bu hardal sarısı eteği siyah bir spor ayakkabı, siyah boğazlı bir kazak ve kalın bir külotlu çorapla kombinleyerek spor bir görünüm tercih edebilirsiniz. Daha klasik bir stil için kemer detayı ile şık bir görünüme sahip olan bu eteğin üzerine siyah dar bir bluz giyebilir, kombininizi ince bir külotlu çorap ve stilettolarla tamamlayabilirsiniz.

Dolabınızın vazgeçilmezi olacak bu kemer detaylı eteği buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Deri görünümlü zamansız bir mini etek

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Kombinlerinde mini modellerden vazgeçemeyenlerdenseniz bu deri görünümlü eteğe mutlaka bakmanızı öneririz. Hem düz hem desenli külotlu çoraplara uyum sağlayabilecek bu etek, şık tasarımı ile olduğu kadar rahatlığıyla da gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından olmaya aday. Yüksek bel stiliyle ve minik yırtmacıyla beğeni kazanan bu model, aynı zamanda modası hiç geçmeyecek bir parça. Bu eteği hem gündüz hem gece kombinlerinizde kullanarak iddialı stilinizi ortaya koyabilirsiniz.

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4. Mini kot etekler, spor kombinlerin vazgeçilmezi!

Kış mevsiminde de mini etek giymeyi sevenlerdenseniz özellikle incecik siyah külotlu çoraplarla çok şık bir uyum yakalayacak bu kot etek sizin için harika bir seçim olabilir. Mango'nun yaz mevsiminde tişört ve askılı bluzlarınızla giyebileceğiniz bu kenarları dikişsiz füme rengi kot eteğini kış aylarında oversize veya slim fit kazaklarla kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz crop model bir bluz ve uzun bir hırkayla da son derece şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bu eteği spor bir ayakkabıyla tamamlayabileceğiniz gibi topuklu bir çizme ya da bootie ile de kombinleyebilirsiniz.

Mango'nun geri dönüştürülmüş kumaşlardan üretilen bu kot eteğini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

5. En soğuk kış günlerinde bile sizi sıcacık tutacak bir çorap

"Hem kombinlerime şık bir dokunuş katsın hem beni sıcacık tutsun." diyorsanız bu içi polarlı külotlu çorap tam size göre. Flawless markasının bu külotlu çorabı, inceltici özelliğiyle bacakları daha fit gösterme konusunda oldukça başarılı bir ürün. Şeffaf bir külotlu çorap görünümüne sahip olan bu ürünü eteklerinizle gönül rahatlığıyla kombinleyebilirsiniz. Bu çorapla kış aylarında hiç üşümeden mini eteklerinizi giyebilirsiniz.

Flawless markasının topuklu ayakkabı ya da çizme modelleri ile tamamlayabileceğiniz bu külotlu çorabını detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

6. Puantiyeli çoraplarla kombininizi tamamlayın

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İç çamaşırı ve külotlu çorap denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Penti'nin puantiye desenli bu külotlu çorabı, şıklığınızı taçlandıracak eşsiz bir parça. Hem şık stiletto ve çizmelerinizle hem spor botlarınızla harika bir şekilde uyum yakalayabilecek bu külotlu çorabı jean eteklerinizle olduğu gibi düz renkli klasik minilerinizle de tercih edebilirsiniz. Esnek yapısıyla rahatlık sunan bu külotlu çorabı elde yıkayarak temizleyebilirsiniz. Böylece ürünün kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

Penti markasının bu şık ve esnek yapılı külotlu çorabını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

7. Zamansız motifleri sevenlere kaz ayağı desenli bir model

Zamansız parçaları seviyor ve kombinlerinizde minilerden vazgeçemiyorsanız TRENDYOLMILLA markasının bu şahane eteğine göz atmanızı öneririz. Kalın bir kumaştan üretilen bu eteği kış aylarında siyah ya da ten rengi bir külotlu çorapla kombinleyebilir, hiç üşümeden son derece şık bir görünüm elde edebilirsiniz. İster şık gömleklerinizle ister spor body ve deri ceketle tamamlayabileceğiniz bu etek, kaz ayağı deseniyle her ortama uyum sağlayabilecek bir tarza sahip.

TRENDYOLMILLA'nın kış aylarında favori parçanız olacak bu eteğini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Termal külotlu çoraplarla soğuklar vız gelir

Kış mevsiminde tarzınızdan ödün vermeden ve mini eteklerinizi üşüme derdi olmadan rahatlıkla giymek istiyorsanız termal külotlu çoraplar tam size göre. Marks & Spencer markasının bu 100 denye termal külotlu çorabını hem spor hem şık mini eteklerinizle gönül rahatlığıyla kombinleyebilirsiniz. Altına topuklu ya da düz bir çizme giyebilir, dilerseniz spor ayakkabılarınızla da son derece şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Marks & Spencer markasının en zorlu hava koşullarında bile sizi sıcacık tutacak bu termal külotlu çorabını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

9. Yarı saydam termal çoraplarla kombinlerinizi taçlandırın

Soğuk havalarda mini eteklerinizi üşümeden giymek istiyorsanız bu yarı saydam görünümlü termal külotlu çorap sizin için biçilmiş kaftan. Bu külotlu çorap, termal dokusuyla sizi soğuktan korurken yarı saydam görüntüsüyle de mini etekli kombinlerinize şıklık katar. Farklı tarzlardaki eteklerinizle gönül rahatlığıyla kombinleyebileceğiniz bu çorapları çizme ve botlarınızla olduğu gibi stiletto veya babetlerinizle de giymeyi tercih edebilirsiniz.

Taloit markasının yarı saydam görünümlü termal külotlu çorabını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Her mini eteğe yakışacak opak çoraplar

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Kış mevsiminde sizi sıcacık tutacak opak külotlu çoraplar, adeta kurtarıcı niteliğinde. Carnavalife markasının birçok farklı renk alternatifi bulunan bu opak çoraplarını ister spor görünümlü kot eteklerinizle ister klasik tarzdaki minilerinizle hiç üşümeden giyebilirsiniz. Neredeyse bir tayt kadar sıcak tutan bu külotlu çorapları topuklu ayakkabılarınızla giyerek şık bir görünüm elde edebileceğiniz gibi sneakerlarla tamamlayarak spor bir görünüme de kavuşabilirsiniz. Esnek yapısıyla vücudunuza uyum sağlayan bu çorabı elde ya da çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Carnavalife markasının birbirinden canlı renk seçenekleri bulunan bu opak külotlu çoraplarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

