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Kış erken geldi! Mevsimin ilk karı o illere düştü...

10.09.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar taneleri düştü. Artvin ve Rize'nin yaylalarında etkili olan kar yağışı sonrası dağ eteklerini beyaz örtü kapladı.

Kış erken geldi! Mevsimin ilk karı o illere düştü...

Artvin ve Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, yöre halkındaki yaylacılara 'yavaş yavaş köyünüze dönün' çağrısı olarak nitelendiriliyor.

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2950 RAKIMLI YAYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Doğu Karadeniz'de sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları düştü. Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile dağ eteklerine, mevsimin ilk karı yağdı. Rize'de Kaçkar Dağı eteklerinde Derebaşı mevkisindeki konaklama tesisinin çevresi, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü Artvin'in Şavşat ilçesi Tepebaşı köyüne bağlı 2 bin 950 rakımlı Sakorya Yaylası'nın üst kesimleri de kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

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'KAR, BİRAZ ERKEN DÜŞTÜ'

Sakorya Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştuğunu söyleyen Tepebaşı köyü muhtarı Ebubekir Pehlivan, "Dün gece yaylada kaldım. Sabah uyandığımda yaylamızın yüksek kesimlerinin karla kaplı olduğunu gördüm. Muhteşem manzaraydı. Cep telefonunum ile nereyi çeksem güzel görüntüler oluşuyordu. Burada güzel görüntü çekmek için fotoğrafçı olmaya gerek yok. Bu sene ani hava değişiklikleri çok oluyor. Kar, biraz erken düştü. Bu kar artık yaylacılara 'Yavaş yavaş köylerinize dönün' diyor dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Rize kar

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