Kış mevsimini sağlıklı ve kilo almadan geçirmek için 8 öneri

BROKOLİYİ SIK TÜKETİN

C vitamini yönünden çok zengin olan portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller kış aylarında sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarından korunmada çok etkindir. Günde en az 2 porsiyon tüketilmelidir. Turunçgiller suları sıkılıp içilerek değil, posasıyla birlikte tüketilmeli, kabuklu yenebilecek olanlar kabuğuyla yenmelidir. Vitamin deposu olarak bilinen brokoli, kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Sadece güneş ışığıyla alınabilen D vitamininin depolanmasında görev alan, A ve K vitamini içeriği yüksek olan brokoli güneş ışığından faydalanamadığımız kış aylarında D vitamini ihtiyacının karşılanması için önemlidir. Antioksidan özelliğiyle vücudu kansere karşı koruyan brokoli ayrıca içerdiği yüksek posa sayesinde kışa bağlı hareketsizlikle artan sindirim sistemi problemleri için faydalıdır.

KURUBAKLAGİLLER, PEKMEZ VE BALIK OLMAZSA OLMAZ

Protein ve lif açısından zengin olan kuru bakliyatların kış boyunca haftada en az 1 kez tüketilmesi gerekmektedir. İçeriği açışından uzun süre tokluk hissi oluşturan kuru bakliyatlar, tahıl grubu içinde yer aldığından beraberinde tüketilecek ekmek miktarı azaltılmalıdır. Demir içeriği yüksek olan pekmezin kış mevsiminde kahvaltılarda bir yemek kaşığı alınması, bağışıklığı ve demir depolarını korurken, gün içerisinde oluşabilecek tatlı gereksinimini azaltır. Balık içerdiği omega-3 yağ asidiyle vücudu fizyolojik olarak güçlendirirken, antidepresan özelliğiyle de psikoloji üzerinde olumlu etki yapar.