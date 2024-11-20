Kısa saç modelleri nelerdir? Erkek ve kadın için en iyi, havalı ve modern kısa saç modelleri

Bir insanın saçı cinsiyet fark etmeksizin son derece önemlidir. Rengi hatta renk tonu, boyu, modeli hem kişinin güncel olanı ve modayı ne kadar takip ettiğini gösterir hem de ilk bakışta o kişi hakkında bazı fikirler oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca saç birçok inanışa ve eski topluluklara göre gücün, iktidarın sembolü, fiziksel gücün ve dayanıklılığın ifadesi olarak kabul edilmiştir.

Kısa saç modelleri nelerdir?

Erkek kısa saç modelleri ve kadın kısa saç modelleri farkları olsa da günümüzde birçok kadın erkek saç modeli olarak bilinen modelleri tercih etmektedir. Bu tercihin nedeni kimine göre rahat kullanım ve pratiklik, kimine göre ise daha güçlü ve enerjik bir görüntü elde ettiğinin düşünülmesidir.

Hem şık hem de pratik modelleri tercih eden kişiler kolay şekil alan, her zaman popüler olmayı başarmış en iyi kısa saç modelleri arasından yüz tipine en uygun olan saç modelini seçmelidir. Bu noktada kuaföre güvenmek son derece önemlidir.

Modern kısa saç modelleri nasıldır?

2024 yılı için en havalı kısa saç modelleri genelde klasik ve moderni bir araya getiren modeller olmuştur. En sık kullanılan kısa saç modelleri kadınlar için şu şekildedir:

Klasik bob kesim

Pixi kesim

Asimetrik bob kesim

Uzun bob kesim

Kâküllü kısa saç kesim

Katlı kısa saç kesim

Ters kısa bob

Kısa afro model kesim

Dalgalı kısa kesim

Küt kısa saç kesim

Kıvırcık kısa saç kesim

Dağınık kısa kesim

Kısa saç modelleri erkekler için genelde son birkaç yıldır aynıdır ya da birbirleriyle benzerlik gösterirler. Ancak 2024 yılı en çok tercih edilen erkek kısa saç modelleri genelde 3 numara, kısa fade, kısa dağınık fade, kısa taper fade modelleri olmuştur.