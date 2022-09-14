Kısa Sürede Forma Girin! Ketojenik Diyet Nedir?

Pek çok kişi kilo vermek ya da sağlıklı beslenme düzenine geçmek için ketojenik diyeti tercih ediyor. Düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde başarılı sonuçlar alabileceğiniz ketojenik diyet hakkında sizler için çeşitli bilgiler derledik. Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır? gibi soruların cevabını bulmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda ketojenik diyet örneğini de inceleyebilirsiniz.
Ketojenik diyet nedir? Bu sorunun cevabı, farklı bir diyet türü denemek isteyen kişiler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Genel olarak özetlemek gerekirse ketejonik diyet; yüksek oranda yağ içerirken aynı zamanda düşük oranda karbonhidrat içeren bir diyet çeşidi olarak öne çıkıyor. Kilo vermede etkisinin yanı sıra sağlık açısından da pek çok faydası olan ketojenik diyet, günümüzün popüler diyetleri arasında ilk sıralarda yer almayı başarıyor…
Sağlıklı Bir Şekilde Zayıflamanızı Sağlayacak Ketojenik Diyet Nasıl Yapılır?
Kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek isteyen bireyler ketojenik diyetin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aynı zamanda ‘’Ketojenik diyette ne yenir?’’ minvalindeki sorulara da cevap aranıyor. Sizler için ketojenik diyetin nasıl yapılacağını maddeler halinde listeledik. İşte, ayrıntıları ile ketojenik diyet…
Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir?
Ketojenik diyet listesi ve kurallarını eksiksiz bir şekilde uyguladığınız takdirde, diyetin sağlığınıza pek çok faydası bulunuyor. Ketojenik diyetin faydalarını sizler için derledik. İşte ketojenik diyetin faydaları…
Yaparken Dikkat! Ketojenik Diyetin Riskleri Nelerdir?
Ketojenik diyet yan etkileri ile de dikkat çeken bir diyet çeşidi. Bu noktada oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Keto diyetinin size uygun olup olmadığını belirlemek için alanında uzman bir doktor ile görüşmeniz gerekiyor. Ketojenik diyetin olası riskleri şu şekilde sıralanıyor…
Örnek Ketojenik Diyet Listesi
Ketojenik diyet için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dilediğiniz süre boyunca ketojenik diyeti sürdürebilirsiniz. Ketojenik diyet için sıklıkla 7-15 günlük diyet listeleri tavsiye ediliyor. Sizler için 7 günlük ketojenik diyet listesi hazırladık. Dilerseniz aynı listeyi iki hafta boyunca uygulayarak 15 günlük ketojenik diyet listesi oluşturabilirsiniz.
1.GÜN
Sabah: 2 yumurta, avokado, 15 zeytin, 3 ceviz, beyaz peynir, yeşillik
Ara Öğün: 12 adet tuzsuz yer fıstığı
Öğle: Fırında balık, salata, yoğurt
Akşam: Sebze yemeği, salata, yoğurt
2.GÜN
Sabah: Pastırmalı yumurta, bol yeşillik
Öğle: Beyaz peynirli ızgara tavuk salatası
Akşam: Fırında somon
3.GÜN
Sabah: 2 yumurtadan sebzeli omlet
Öğle: Kakao tozu, badem sütü ve yer fıstığı ezmesinden yapılan milkshake
Akşam: Kaşarlı köfte, salata
4.GÜN
Sabah: Sebzeli omlet, avokado, yeşil biber
Öğle: Fındıklı kereviz salatası
Akşam: Izgara tavuk, bol salata
5.GÜN
Sabah: Fıstık ezmeli 1 porsiyon yoğurt
Öğle: Dana bonfile, haşlanmış brokoli ve karnabahar
Akşam: 1 kase yoğurt, mevsim salatası, 1 porsiyon sebze yemeği
6.GÜN
Sabah: Peynirli omlet, hindi füme
Öğle: Peynir tabağı
Akşam: Balık, yumurta, ıspanak
7.GÜN
Sabah: 2 yumurtadan pastırmalı omlet, bol yeşillik ile
Öğle: Fırında köfte, kaşar, bol yeşillik
Akşam: 200 gr dana biftek, yumurtalı salata
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