Kısa Sürede Forma Girin! Ketojenik Diyet Nedir?

Pek çok kişi kilo vermek ya da sağlıklı beslenme düzenine geçmek için ketojenik diyeti tercih ediyor. Düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde başarılı sonuçlar alabileceğiniz ketojenik diyet hakkında sizler için çeşitli bilgiler derledik. Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır? gibi soruların cevabını bulmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda ketojenik diyet örneğini de inceleyebilirsiniz.

Ketojenik diyet nedir? Bu sorunun cevabı, farklı bir diyet türü denemek isteyen kişiler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Genel olarak özetlemek gerekirse ketejonik diyet; yüksek oranda yağ içerirken aynı zamanda düşük oranda karbonhidrat içeren bir diyet çeşidi olarak öne çıkıyor. Kilo vermede etkisinin yanı sıra sağlık açısından da pek çok faydası olan ketojenik diyet, günümüzün popüler diyetleri arasında ilk sıralarda yer almayı başarıyor…

Sağlıklı Bir Şekilde Zayıflamanızı Sağlayacak Ketojenik Diyet Nasıl Yapılır?

Kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek isteyen bireyler ketojenik diyetin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aynı zamanda ‘’Ketojenik diyette ne yenir?’’ minvalindeki sorulara da cevap aranıyor. Sizler için ketojenik diyetin nasıl yapılacağını maddeler halinde listeledik. İşte, ayrıntıları ile ketojenik diyet…

Ketojenik diyete başlamadan önce mutlaka uzman bir diyetisyen eşliğinde ön değerlendirmeler yapılmalı ve diyetisten gözetiminde diyete başlanmalıdır.

Ketojenik diyet yapısı gereği yağ temelli beslenme üzerine kuruludur. Dolayısı ile kan yağlarınız yüksek ise ketojenik diyet size göre değildir.

Ketojenik diyet sürecinde karbonhidrat alımını azaltmalı, yağ alımını ise artırmalısınız.

Ketojenik diyette yasaklar olarak tanımlanan birtakım besinler bulunuyor. Ketojenik diyet yaparken; şekerli, unlu ve nişastalı besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Aynı zamanda; meyve, baklagil, kök sebzeler, çeşni ve soslar, sağlıksız yağlar ve alkol tüketilmemelidir.

Ketojenik diyet sürecinde; et, yağlı balık, somon, yumurta, peynir, tereyağı, kuruyemiş ve sağlıklı baharatları tüketebilirsiniz.

Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir?

Ketojenik diyet listesi ve kurallarını eksiksiz bir şekilde uyguladığınız takdirde, diyetin sağlığınıza pek çok faydası bulunuyor. Ketojenik diyetin faydalarını sizler için derledik. İşte ketojenik diyetin faydaları…

Ketojenik diyet çeşitli parametrelerde iyileşme sağlar. Diyet sürecinde; vücut yağında, kolesterol düzeyinde ve kan basıncında iyileşme görülür.

Tümör gelişimini yavaşlatarak kanseri önler.

Alzheimer hastalığının ilerlemesini önler.

Epileptik nöbet görülme sıklığını azaltır.

İnsülin seviyesini düzenleyerek PCOS hastalarına fayda sağlar.

Yaparken Dikkat! Ketojenik Diyetin Riskleri Nelerdir?

Ketojenik diyet yan etkileri ile de dikkat çeken bir diyet çeşidi. Bu noktada oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Keto diyetinin size uygun olup olmadığını belirlemek için alanında uzman bir doktor ile görüşmeniz gerekiyor. Ketojenik diyetin olası riskleri şu şekilde sıralanıyor…

Kusma

İshal

Kabızlık

Açlık Hissi

Mide Bulantısı

Uyku Problemleri

Örnek Ketojenik Diyet Listesi

Ketojenik diyet için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dilediğiniz süre boyunca ketojenik diyeti sürdürebilirsiniz. Ketojenik diyet için sıklıkla 7-15 günlük diyet listeleri tavsiye ediliyor. Sizler için 7 günlük ketojenik diyet listesi hazırladık. Dilerseniz aynı listeyi iki hafta boyunca uygulayarak 15 günlük ketojenik diyet listesi oluşturabilirsiniz.

1.GÜN

Sabah: 2 yumurta, avokado, 15 zeytin, 3 ceviz, beyaz peynir, yeşillik

Ara Öğün: 12 adet tuzsuz yer fıstığı

Öğle: Fırında balık, salata, yoğurt

Akşam: Sebze yemeği, salata, yoğurt

2.GÜN

Sabah: Pastırmalı yumurta, bol yeşillik

Öğle: Beyaz peynirli ızgara tavuk salatası

Akşam: Fırında somon

3.GÜN

Sabah: 2 yumurtadan sebzeli omlet

Öğle: Kakao tozu, badem sütü ve yer fıstığı ezmesinden yapılan milkshake

Akşam: Kaşarlı köfte, salata

4.GÜN

Sabah: Sebzeli omlet, avokado, yeşil biber

Öğle: Fındıklı kereviz salatası

Akşam: Izgara tavuk, bol salata

5.GÜN

Sabah: Fıstık ezmeli 1 porsiyon yoğurt

Öğle: Dana bonfile, haşlanmış brokoli ve karnabahar

Akşam: 1 kase yoğurt, mevsim salatası, 1 porsiyon sebze yemeği

6.GÜN

Sabah: Peynirli omlet, hindi füme

Öğle: Peynir tabağı

Akşam: Balık, yumurta, ıspanak

7.GÜN

Sabah: 2 yumurtadan pastırmalı omlet, bol yeşillik ile

Öğle: Fırında köfte, kaşar, bol yeşillik

Akşam: 200 gr dana biftek, yumurtalı salata



