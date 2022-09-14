HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kısa Sürede Forma Girin! Ketojenik Diyet Nedir?

Kısa Sürede Forma Girin! Ketojenik Diyet Nedir?

14.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönem dönem bazı diyet çeşitleri ortaya çıkıyor ve oldukça popüler hale geliyor. Son zamanların popüler diyet çeşitlerinden biri de ketojenik diyet oluyor. Ketojenik diyetin geçmişi aslında çok eskilere dayanıyor. İlk kez 1921 yılında Russel Wilder tarafından ortaya atılan ketojenik diyet kavramı, günümüzde oldukça etkili kilo verme yolları arasında bulunuyor…

Kısa Sürede Forma Girin! Ketojenik Diyet Nedir?

Pek çok kişi kilo vermek ya da sağlıklı beslenme düzenine geçmek için ketojenik diyeti tercih ediyor. Düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde başarılı sonuçlar alabileceğiniz ketojenik diyet hakkında sizler için çeşitli bilgiler derledik. Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır? gibi soruların cevabını bulmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda ketojenik diyet örneğini de inceleyebilirsiniz.

Ketojenik diyet nedir? Bu sorunun cevabı, farklı bir diyet türü denemek isteyen kişiler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Genel olarak özetlemek gerekirse ketejonik diyet; yüksek oranda yağ içerirken aynı zamanda düşük oranda karbonhidrat içeren bir diyet çeşidi olarak öne çıkıyor. Kilo vermede etkisinin yanı sıra sağlık açısından da pek çok faydası olan ketojenik diyet, günümüzün popüler diyetleri arasında ilk sıralarda yer almayı başarıyor…

salad-g00e6fa3b3_1920

Sağlıklı Bir Şekilde Zayıflamanızı Sağlayacak Ketojenik Diyet Nasıl Yapılır?

Kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek isteyen bireyler ketojenik diyetin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aynı zamanda ‘’Ketojenik diyette ne yenir?’’ minvalindeki sorulara da cevap aranıyor. Sizler için ketojenik diyetin nasıl yapılacağını maddeler halinde listeledik. İşte, ayrıntıları ile ketojenik diyet…

  • Ketojenik diyete başlamadan önce mutlaka uzman bir diyetisyen eşliğinde ön değerlendirmeler yapılmalı ve diyetisten gözetiminde diyete başlanmalıdır.
  • Ketojenik diyet yapısı gereği yağ temelli beslenme üzerine kuruludur. Dolayısı ile kan yağlarınız yüksek ise ketojenik diyet size göre değildir.
  • Ketojenik diyet sürecinde karbonhidrat alımını azaltmalı, yağ alımını ise artırmalısınız.
  • Ketojenik diyette yasaklar olarak tanımlanan birtakım besinler bulunuyor. Ketojenik diyet yaparken; şekerli, unlu ve nişastalı besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Aynı zamanda; meyve, baklagil, kök sebzeler, çeşni ve soslar, sağlıksız yağlar ve alkol tüketilmemelidir.
  • Ketojenik diyet sürecinde; et, yağlı balık, somon, yumurta, peynir, tereyağı, kuruyemiş ve sağlıklı baharatları tüketebilirsiniz.

breakfast-g40f5c8dc1_1920

Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir?

Ketojenik diyet listesi ve kurallarını eksiksiz bir şekilde uyguladığınız takdirde, diyetin sağlığınıza pek çok faydası bulunuyor. Ketojenik diyetin faydalarını sizler için derledik. İşte ketojenik diyetin faydaları…

  • Ketojenik diyet çeşitli parametrelerde iyileşme sağlar. Diyet sürecinde; vücut yağında, kolesterol düzeyinde ve kan basıncında iyileşme görülür.
  • Tümör gelişimini yavaşlatarak kanseri önler.
  • Alzheimer hastalığının ilerlemesini önler.
  • Epileptik nöbet görülme sıklığını azaltır.
  • İnsülin seviyesini düzenleyerek PCOS hastalarına fayda sağlar.

Yaparken Dikkat! Ketojenik Diyetin Riskleri Nelerdir?

Ketojenik diyet yan etkileri ile de dikkat çeken bir diyet çeşidi. Bu noktada oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Keto diyetinin size uygun olup olmadığını belirlemek için alanında uzman bir doktor ile görüşmeniz gerekiyor. Ketojenik diyetin olası riskleri şu şekilde sıralanıyor…

  • Kusma
  • İshal
  • Kabızlık
  • Açlık Hissi
  • Mide Bulantısı
  • Uyku Problemleri

nuts-g8e1f6cb72_1920

Örnek Ketojenik Diyet Listesi

Ketojenik diyet için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dilediğiniz süre boyunca ketojenik diyeti sürdürebilirsiniz. Ketojenik diyet için sıklıkla 7-15 günlük diyet listeleri tavsiye ediliyor. Sizler için 7 günlük ketojenik diyet listesi hazırladık. Dilerseniz aynı listeyi iki hafta boyunca uygulayarak 15 günlük ketojenik diyet listesi oluşturabilirsiniz.

1.GÜN

Sabah: 2 yumurta, avokado, 15 zeytin, 3 ceviz, beyaz peynir, yeşillik
Ara Öğün: 12 adet tuzsuz yer fıstığı
Öğle: Fırında balık, salata, yoğurt
Akşam: Sebze yemeği, salata, yoğurt

2.GÜN

Sabah: Pastırmalı yumurta, bol yeşillik
Öğle: Beyaz peynirli ızgara tavuk salatası
Akşam: Fırında somon

3.GÜN

Sabah: 2 yumurtadan sebzeli omlet
Öğle: Kakao tozu, badem sütü ve yer fıstığı ezmesinden yapılan milkshake
Akşam: Kaşarlı köfte, salata

4.GÜN

Sabah: Sebzeli omlet, avokado, yeşil biber
Öğle: Fındıklı kereviz salatası
Akşam: Izgara tavuk, bol salata

5.GÜN

Sabah: Fıstık ezmeli 1 porsiyon yoğurt
Öğle: Dana bonfile, haşlanmış brokoli ve karnabahar
Akşam: 1 kase yoğurt, mevsim salatası, 1 porsiyon sebze yemeği

6.GÜN

Sabah: Peynirli omlet, hindi füme
Öğle: Peynir tabağı
Akşam: Balık, yumurta, ıspanak

7.GÜN

Sabah: 2 yumurtadan pastırmalı omlet, bol yeşillik ile
Öğle: Fırında köfte, kaşar, bol yeşillik
Akşam: 200 gr dana biftek, yumurtalı salata


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane Randevusu Hangi Kanallar Üzerinden Alınabilir?Hastane Randevusu Hangi Kanallar Üzerinden Alınabilir?
Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladıErmenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme ketojenik diyet ketojenik diyet listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!

O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

Yasak aşk iddiası! Eşini ve kuzenini öldürdü

Yasak aşk iddiası! Eşini ve kuzenini öldürdü

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.