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Kısa sürede genç gözükmek için neler yapılabilir?

14.12.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bella eyes görünümünde kaş askılanarak yukarı taşınıyor ve gözler olduğundan daha çekik bir görüntü kazanıyor. Bu işlem; göz kenarlarında aşağıya düşme, kaz ayaklarının belirginleşmesi, göz kapağı düşünme başlayan kişilerde tercih ediliyor. Yapılacak olan uygulama sayesinde kişi bu sorunlardan kurtulurken istediği dinamik ve genç görünüme sahip olabiliyor. Aynı zamanda bu Bella eyes işlemi yüz ve boyun bölgesine lifting etkisi de gösteriyor.

Kısa sürede genç gözükmek için neler yapılabilir?

Bella eyes bir ameliyattır. Mutlaka alanında uzman bir plastik cerrah tarafından yapılmalıdır. Endoskopik Kantopeksi denilen dışarıdan kesi olmadan gözün yukarı çekildiği ameliyattır. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, her döneme ve herkes uygun yapılabilecek sizler için anlatıyor. Aynı zamanda endoskopik kaş kaldırma ile kaşlar da yukarı kaldırılır ve tüm üst bölge şekillendirilir. Hiçbir iz kalmaması ve kesinin tamamen saçlı deride kalması en avantajlıdır. Bir gece hastanede yatılan bu operasyonda ortalama 7 günde normal hayata dönülür. Operasyon sonrasında ise kesiler mutlaka steril stripler ile kapatılmalıdır. Hastadan işlem bölgesine 3 gün su değdirmemesi ve 10 gün kadar yüz üstü yatmaması önerilir. Yaşanabilecek şişlik ve ödem sorunlarını hafifletmek için buz uygulaması yapılabilir. Bella eyes yaptırmaya karar verdiğinizde mutlaka alanında uzmanı bir hekim ile görüşülmesi gerekir. Yapılacak işlem bütün yüzü etkileyeceği için sadece gözler değil yüzün tümü değerlendirmeye alınmalıdır. Uzman hekim sizin yüz hatlarınıza uygun şekilde işlemi uygulayacaktır.

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Bella eyes uygulaması sonrası hızlı iyileşme ve tam iz bırakmadan iyileşme için bazı koşullar göz önünde bulundurulmalıdır.

KISA SÜREDE GENÇ GÖRÜNMENİN FORMÜLÜ: TRINITY LIFT

Yüz bölgesinin yaşlanmasına bağlı olarak orta yüz bölgesi olarak kabul edilen bölgede deformasyon meydana gelir. Bu deformasyonlar cilt, yağ dokusu ve kemik yapısını olumsuz etkileyebilir. Tüm bu olumsuz etkiler nedeniyle kişi gerçek yaşından daha yaşlı ve yorgun görünebilir. Yaşlılık ve yorgunluk görünümüne uygulanan Trinity lifting yöntemi ile geleneksel yöntemlerin aksine daha genç, daha estetik bir görünüm için yüzdeki çarpıklıkları giderir. Trinity lifting endoskopik yöntemin kullanıldığı yeni bir cilt güzelleştirme yöntemidir. Bu yöntem genellikle genç ve orta yaşlı hastalarda uygulanmaktadır. İşlem genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2 saat sürer.

Yöntemin isminden de belli olduğu üzere ‘tri’ yani üç noktadan kaldırma sağlanır ve cilt sıkılaştırılarak genç bir görünüme kavuşur. İşlem sonucunda göz altında oluşan deformiteler giderilir, kaybolmuş yanak dokusu düzgünleştiriştir.

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Orta yüz olarak adlandırılan bölgedeki çökme genetiktir. Bu sebeple Trinity lift yöntemi 20’li yaşlardan itibaren kadın erkek ayırt etmeksizin herkes için uygundur. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 7 - 10 gündür. İşlem etkisini ise 5 - 10 yıl korumaktadır. Orta yüz çökmesi kalıtsaldır. Bu nedenle Trinity lifting yöntemi cinsiyet fark etmeksizin 20 yaş üstü herkes için uygundur. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 7 - 10 gün sürer. İşlem etkisini 5 - 10 yıl kadar sürdürür.

PÜRÜZSÜZ CİLDİN GÜVENLİ YÖNTEMİ: MİKRO İĞNELEME

Mikroiğneleme, vücudun doğal yenilenme mekanizmasını tetiklemek için tasarlanmış bir cilt gençleştirme yöntemidir. Mikroiğneleme, cildinize çok az zarar vermek için kullanılır. Bu hasarlar bağışıklık sistemini tetikler ve vücudun daha fazla kollajen ve elastin üretmesine yardımcı olur. Kollajen ve elastin cildinizin daha pürüzsüz olmasına yardımcı olur. İğne cildinizdeki mikro kanalları açar ve deri altına girişi kolaylaştırmak için serum, vitamin, krem gibi takviyelerin kullanımını destekler. 6 hafta sonra önemli sonuçlar alınabilse de en iyi sonuçlar 3 ay içinde alınacaktır.

TEK İĞNE İLE ETKİLİ ÇÖZÜM: SOMON DNA AŞISI

Somon DNA aşısı olarak da bilinen aşı, çevresel faktörlere bağlı olarak zamanla gelişen şekil bozukluklarında tercih edilen tedavi yöntemidir. Mat, kuru ve elastikiyetini kaybetmeye başlamış ciltler için tercih edilen bir yöntemdir. Aşı hazırlanırken sertoli hücreleri tarafından üretilen polinükleotid maddelerin enjeksiyonları cildin kendini yenileyerek gençleşmesini sağlar. Deri altına küçük iğneler yerleştirilerek yapılır. Somon aşısı ile kolajen ve elastik lifler artıp sarkmayı önler, elastikiyet kaybını azaltır ve özellikle göz çevresindeki kırışıklıkları hafifletir.

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