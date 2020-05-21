Kısa sürede kaş ve kirpik uzatan yöntemler! Kahve, çay, vazelin...

Kaş ve kirpiklerde seyrelmeler başladığında kabus da başlamış demektir. Kozmetik ürünler bu kabusu kapatma konusunda çözüm sunsalar da doğalından gür kirpik ve kaşları olmasını kim istemez? Makyajla uyumak, yanlış kozmetik ürünleri kullanmak, hastalıklar, kullanılan ilaçlar, hormonlarda yaşanan ani değişimler kaşlarınızın ve kirpiklerinizin seyrelmesine neden olmuşsa ya da zaten seyrek olduklarından şikayetçiyseniz kısa sürede her ikisini de uzatabilirsiniz. İşte size birkaç farklı yöntem:

HİNT YAĞI

Gür kirpikler, dolgun kaşlar için kullanabileceğiniz ilk malzeme hint yağı; özellikle dökülme sorunu yaşayanlar için birebir. E vitamini ve mineraller yönünden zengin olan bu yağ, kirpik ve kaşları besleyerek uzamalarını sağlar. Kullanmadığınız temiz bir maskara fırçası ya da kulak çubuğu ile uygulama yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, kirpiklerinizin tamamen temiz olması gerektiğidir. Her gece uykudan hemen önce sürebilirsiniz.

VAZELİN

Vazelin, kirpikleri ve kaşları nemlendirirken uzamalarını sağlar. Makyaj temizleyici olarak da kullanabileceğiniz vazelin, kısa sürede kirpiklerinizde ve kaşlarınızda istediğiniz görünümü sağlar. Vazelini de her gün kullanmanız önemli. Göz çevresine süreceğiniz için kaliteli bir ürün tercih etmenizi öneririz.