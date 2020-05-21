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Kısa sürede kaş ve kirpik uzatan yöntemler! Kahve, çay, vazelin...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gür kaşlar tekrar moda oldu, uzun ve hacimli kirpikler ise modasını hiç kaybetmedi. Kaşlar yüzün ifadesini, kirpikler ise bakışları tamamlarlar. Ne yazık ki ne kaşlar ne kirpikler her zaman istenen formda olur. İstediğiniz şekli bir türlü almayan seyrek kaşlara, gördükçe canınızı sıkan kısacık kirpiklere elveda. Kısa sürede mükemmel kaşlara ve kirpiklere ulaşabilirsiniz.

Kısa sürede kaş ve kirpik uzatan yöntemler! Kahve, çay, vazelin...

Kaş ve kirpiklerde seyrelmeler başladığında kabus da başlamış demektir. Kozmetik ürünler bu kabusu kapatma konusunda çözüm sunsalar da doğalından gür kirpik ve kaşları olmasını kim istemez? Makyajla uyumak, yanlış kozmetik ürünleri kullanmak, hastalıklar, kullanılan ilaçlar, hormonlarda yaşanan ani değişimler kaşlarınızın ve kirpiklerinizin seyrelmesine neden olmuşsa ya da zaten seyrek olduklarından şikayetçiyseniz kısa sürede her ikisini de uzatabilirsiniz. İşte size birkaç farklı yöntem:

HİNT YAĞI

Gür kirpikler, dolgun kaşlar için kullanabileceğiniz ilk malzeme hint yağı; özellikle dökülme sorunu yaşayanlar için birebir. E vitamini ve mineraller yönünden zengin olan bu yağ, kirpik ve kaşları besleyerek uzamalarını sağlar. Kullanmadığınız temiz bir maskara fırçası ya da kulak çubuğu ile uygulama yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, kirpiklerinizin tamamen temiz olması gerektiğidir. Her gece uykudan hemen önce sürebilirsiniz.

VAZELİN

Vazelin, kirpikleri ve kaşları nemlendirirken uzamalarını sağlar. Makyaj temizleyici olarak da kullanabileceğiniz vazelin, kısa sürede kirpiklerinizde ve kaşlarınızda istediğiniz görünümü sağlar. Vazelini de her gün kullanmanız önemli. Göz çevresine süreceğiniz için kaliteli bir ürün tercih etmenizi öneririz.

KAHVE VE ÇAY

Bir başka tarif de cilt bakım uzmanı Şems Arslan'dan gelsin. Sohbetlerimizin ortağı olan Türk kahvesi ve çay; sizi kaş, kirpik seyrelmesi sorunundan da kurtarıyor. Bir tatlı kaşığı pişmiş kahve ile bir tatlı kaşığı çay demini karıştırıp her gece yatmadan önce hem kaşlarınıza hem kirpiklerinize sürün. Karışımı her seferinde taze olarak hazırlayın. Kısa sürede değişimi göreceksiniz.

BADEM YAĞI

E vitamini kaynağı bir başka yağ olan badem yağı da kirpiklerinizin ve kaşlarınızın imdadına yetişecek. Kullanacağınız yağ, tatlı badem yağı olmalı. Geceleri badem yağını sürün, uyandığınızda ılık su ile durulayın. Es geçmeden her gece uygulayabilirsiniz. Göz çevrenize dağılmasında bir sakınca yok, hatta kuruluk varsa ekstra olarak cildinizi de besler.

E VİTAMİNİ

Kirpik ve kaş güçlendiren malzemelerin çoğu E vitamini içerir. Bu da E vitamininin doğrudan kullanımının da istediğiniz etkiyi yaratacağı sonucunu ortaya çıkarır. E vitamini, makyaj malzemelerinden oluşan hasarları da tamir eder. Kapsülleri kırın ve vitamini doğrudan kaşlarınıza ve kirpiklerinize sürün.

YAĞLARIN GÜCÜ

Biraz daha yoğun bir bakım istiyorsanız birkaç malzemeyi karıştırabilirsiniz. Badem, susam, hint, Hindistan cevizi yağları ve zeytinyağını eşit oranlarda karıştırın. Aksatmadan her gün sürün. Etkisini göstermesi çok uzun sürmeyecek.


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