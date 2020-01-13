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  4. Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince haklarındaki mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar Kışanak ve Tuncel, mahkeme huzurunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, birleşen dosyalarla ilgili sanıklara bilgi verdi.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, savunmasında, 4 yıl tutuklu bulunduğu süre içerisinde ilk kez hakim karşısına çıktığını, bunun kendisi için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Yargılandığı davanın hukuk eliyle yapılan siyasi bir operasyon olduğunu iddia eden Tuncel, yargılamanın hukuki değil siyasi yapıldığını savundu.

Tuncel, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, savunmasına şöyle devam etti:

"Toplanan deliller delil niteliği taşımıyor. Bu dosyaların hepsi aynı konu. Bir dosyadan 4 dava dosyası çıkarılıyor. KCK dosyalarını hazırlayanların bazıları FETÖ üyeliğinden yargılandı veya hüküm giydi. Yargılandığımız bu dosya Diyarbakır'da hazırlandı, güvenlik gerekçesiyle Malatya'ya verildi. Bu heyet, dosyayı olduğu gibi kabul etti. Her defasında farklı heyet geldi. Hukuksuzluk derinleştirilmiş durumda. Savunma hakkımı kullanmadan 15 yıl ceza verdiniz. Burada bizim siyasetimiz yargılanıyor."

Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu ileri süren Tuncel, "Kürt sorunu sadece Kürtleri değil bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Kürt sorunun çözüm yeri mahkeme salonları değildir. Kaç parti kapandı, sorun çözüldü mü? Biz çözüm önerisi sunuyoruz. Kürt halkının kendi siyasetini yapmasında ciddi sorunlar var. Seçilen belediye başkanları görevden alınıyor, kayyum atanıyor." savunmasını yaptı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ise savunmasında tanınan, bilinen insanlardan olduklarını, gizledikleri bir şeyin olmadığını belirterek, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, dosyalarda kendisiyle ilgili 3 satır bir şey bulunmadığını iddia etti.

Kışanak ve Tuncel'in savunmalarının ardından Türkoğlu, iddia makamının talebini sordu.

İddia makamı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Şubat 2019'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

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