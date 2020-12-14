KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Kışın bile kalın pijama giymeyin! Üremeyi etkilerken...

Kışın bile kalın pijama giymeyin! Üremeyi etkilerken...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Neredeyse yüzde 40'ımız yatarken pijama giyiyoruz ve en sevdiğiniz kış pijamalarından daha rahat bir şey yok. Ancak yatmak için giymeyi seçtiğimiz şey aslında uykumuzu, görünüşümüzü ve hatta sağlığımızı etkileyebilir. Kabarık pijamalarınız geceleri aşırı ısınmanıza neden oluyorsa, bu kadar kolay ayrılmamanız ve sabah yorgun uyanmanızın nedenlerinden biri bu olabilir.

Kışın bile kalın pijama giymeyin! Üremeyi etkilerken...

Kalın pijamalarınız geceleri aşırı ısınmanıza neden oluyorsa, kolay ayılmamanıza ve sabah yorgun uyanmanıza neden olabilir.

Rahat pijamalarımızı giymek için bir çok nedeniniz var. İşte kalın pijamaların bıraktığı etkiler.

UYKUNUZUN KALİTESİNİ ETKİLER

Çok kalın pijamalarla uyumak, vücudunuzun gece boyunca doğru sıcaklığı sürdürmesi gerektiğinden huzursuz bir gece geçirebileceğiniz anlamına gelir. Uyku vakti için ideal kumaş pamuktur çünkü cildinizin nefes almasını sağlar ve rahat olmanıza yardımcı olur. Gecelik malzemesi için bir başka harika seçenek de nefes alabilen ve emici olan ketendir ancak pamuk kadar yumuşak olmayabilir.

SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR

Uykunuzda terlediğinizde, terleme sivilceleri olarak bilinen belirli bir kopmaya neden olabilir. Terli pijamalarınızdan kaynaklanan ısı ve sürtünme kombinasyonu, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir ve bu da size daha fazla cilt tahrişine neden olur. Bambu kumaştan yapılmış gece kıyafeti seçmek, bu kumaşın antimikrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle sivilceyi önlemeye yardımcı olabilir. Pamuktan bile daha yumuşak ve emicidir ve iyi uyumak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

ENFEKSİYONLARI TETİKLEYEBİLİR

Geceleri terliyorsanız, cilt enfeksiyonu geliştirme şansınız daha yüksektir. Bakteriler nemli ve karanlık yerlerde daha iyi büyür ve üstünü sıcak giysiler ve bir battaniyeyle örttüğünüzde, mikroplar için mükemmel bir üreme alanı yaratabilirsiniz.

ÜREME SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

Bir araştırmaya göre gece pantolon giymeyen erkekler spermlerinin kalitesini artırabilir. Sıkı iç çamaşırı veya kalın pijama ile yatağa gittiğinizde, genital bölgenizin terlemesi daha olasıdır. Aşırı ter, iltihaplanma ve enfeksiyonlara yol açabileceğinden, kadınların doğurganlığını da etkileyebilir.

VÜCUDUNUZUN DOĞAL OLARAK ISISINI DÜZENLEMESİNİ ENGELLER

Yatakta çok sıcaksanız, çekirdek sıcaklığınız düşemez ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engeller. Geceleri daha düşük bir sıcaklığa sahip olmak vücudunuzun daha iyi iyileşmesine yardımcı olur ve hatta metabolizmanızı hızlandırabilir. Pamuklu pijamalardan başka bir şey giymek istiyorsanız ipek iyi bir seçim olabilir. Doğal bir ısı düzenleyicidir ve ipek iplikler arasında tutulan ısı sayesinde soğuk kış gecelerinde sizi sıcak tutabilir, izolasyon etkisi yaratır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Birbirine çelik gibi bağlarla bağlı baba kız ikilisi! Birbirine çelik gibi bağlarla bağlı baba kız ikilisi!
Yay burcu aylık burç yorumu Aralık 2020 Yay burcu aylık burç yorumu Aralık 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İddialı dizi ekrana veda ediyor!
İddialı dizi ekrana veda ediyor!
İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!
İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!
Önce orgazm, şimdi de mastürbasyon boşluğu
Önce orgazm, şimdi de mastürbasyon boşluğu
Artık kafanızı o kadar rahat koyamayacaksınız
Artık kafanızı o kadar rahat koyamayacaksınız
Bu hafta burçları neler bekliyor?
Bu hafta burçları neler bekliyor?
İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı!
İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı!
İlginizi Çekebilir
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sifon suyuna katılan mucizevi ürün! Klozeti fırçalama derdine son
Sifon suyuna katılan mucizevi ürün! Klozeti fırçalama derdine son
Birbirine çelik gibi bağlarla bağlı baba kız ikilisi!
Birbirine çelik gibi bağlarla bağlı baba kız ikilisi!
Klozet kapağından daha kirli! Artık kafanızı o kadar rahat koyamayacaksınız
Artık kafanızı o kadar rahat koyamayacaksınız
'Vahşilik bu!' Koronavirüs salgınını hiçe saydı insanları düğününe böyle davet etti
'Vahşilik bu!' Koronavirüs salgınını hiçe saydı insanları düğününe böyle davet etti
TikTok'un yeni trendi! Bu kadınların yaşı şaşkına çeviriyor
'Yaşımı tahmin et' dedi akım başlattı!
Kimyasaldan uzak! Ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi
Kimyasaldan uzak! Ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.