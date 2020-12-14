Kışın bile kalın pijama giymeyin! Üremeyi etkilerken...

Kalın pijamalarınız geceleri aşırı ısınmanıza neden oluyorsa, kolay ayılmamanıza ve sabah yorgun uyanmanıza neden olabilir.

Rahat pijamalarımızı giymek için bir çok nedeniniz var. İşte kalın pijamaların bıraktığı etkiler.

UYKUNUZUN KALİTESİNİ ETKİLER

Çok kalın pijamalarla uyumak, vücudunuzun gece boyunca doğru sıcaklığı sürdürmesi gerektiğinden huzursuz bir gece geçirebileceğiniz anlamına gelir. Uyku vakti için ideal kumaş pamuktur çünkü cildinizin nefes almasını sağlar ve rahat olmanıza yardımcı olur. Gecelik malzemesi için bir başka harika seçenek de nefes alabilen ve emici olan ketendir ancak pamuk kadar yumuşak olmayabilir.

SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR

Uykunuzda terlediğinizde, terleme sivilceleri olarak bilinen belirli bir kopmaya neden olabilir. Terli pijamalarınızdan kaynaklanan ısı ve sürtünme kombinasyonu, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir ve bu da size daha fazla cilt tahrişine neden olur. Bambu kumaştan yapılmış gece kıyafeti seçmek, bu kumaşın antimikrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle sivilceyi önlemeye yardımcı olabilir. Pamuktan bile daha yumuşak ve emicidir ve iyi uyumak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.