Kışın bile kalın pijama giymeyin! Üremeyi etkilerken...

Kalın pijamalarınız geceleri aşırı ısınmanıza neden oluyorsa, kolay ayılmamanıza ve sabah yorgun uyanmanıza neden olabilir.
Rahat pijamalarımızı giymek için bir çok nedeniniz var. İşte kalın pijamaların bıraktığı etkiler.
Çok kalın pijamalarla uyumak, vücudunuzun gece boyunca doğru sıcaklığı sürdürmesi gerektiğinden huzursuz bir gece geçirebileceğiniz anlamına gelir. Uyku vakti için ideal kumaş pamuktur çünkü cildinizin nefes almasını sağlar ve rahat olmanıza yardımcı olur. Gecelik malzemesi için bir başka harika seçenek de nefes alabilen ve emici olan ketendir ancak pamuk kadar yumuşak olmayabilir.
Uykunuzda terlediğinizde, terleme sivilceleri olarak bilinen belirli bir kopmaya neden olabilir. Terli pijamalarınızdan kaynaklanan ısı ve sürtünme kombinasyonu, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir ve bu da size daha fazla cilt tahrişine neden olur. Bambu kumaştan yapılmış gece kıyafeti seçmek, bu kumaşın antimikrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle sivilceyi önlemeye yardımcı olabilir. Pamuktan bile daha yumuşak ve emicidir ve iyi uyumak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.
Geceleri terliyorsanız, cilt enfeksiyonu geliştirme şansınız daha yüksektir. Bakteriler nemli ve karanlık yerlerde daha iyi büyür ve üstünü sıcak giysiler ve bir battaniyeyle örttüğünüzde, mikroplar için mükemmel bir üreme alanı yaratabilirsiniz.
Bir araştırmaya göre gece pantolon giymeyen erkekler spermlerinin kalitesini artırabilir. Sıkı iç çamaşırı veya kalın pijama ile yatağa gittiğinizde, genital bölgenizin terlemesi daha olasıdır. Aşırı ter, iltihaplanma ve enfeksiyonlara yol açabileceğinden, kadınların doğurganlığını da etkileyebilir.
Yatakta çok sıcaksanız, çekirdek sıcaklığınız düşemez ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engeller. Geceleri daha düşük bir sıcaklığa sahip olmak vücudunuzun daha iyi iyileşmesine yardımcı olur ve hatta metabolizmanızı hızlandırabilir. Pamuklu pijamalardan başka bir şey giymek istiyorsanız ipek iyi bir seçim olabilir. Doğal bir ısı düzenleyicidir ve ipek iplikler arasında tutulan ısı sayesinde soğuk kış gecelerinde sizi sıcak tutabilir, izolasyon etkisi yaratır.
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