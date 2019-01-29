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Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kar yağışının yoğun olarak devam ettiği kış ayları Doğu Anadolu'daki şehirlerde günlük hayatı olumsuz etkiliyor. 92 köy yolunun ulaşıma kapandığı Ağrı da bu şehirler arasında bulunuyor. Yolların kapandığı, çatılarda buz sarkıtlarının olduğu kentte kış şartlarının zorluklarının yanı sıra benzersiz manzaralar da ortaya çıkıyor.

Soğuk hava nedeniyle donan dereler Pamukkale'yi anımsatıyor. Hamurkesen köyünde bulunan dere görenleri büyüleyen güzellikler arasında yer alıyor. İşte çilesi ve güzellikleriyle Doğu Anadolu'da kış...

Doğ Anadolu'da kışın görünmeyen yüzü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan güzel manzaralar ortaya çıkarıyor.
Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 92 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamaya göre ise yağış nedeniyle Cumaçay-Kağızman karayolu kısmi olarak kapandı. Ekipler, yolu açabilmek için aralıksız çalışıyor.
Şefliğin sorumluluk alanındaki diğer yerlerde de ekipler yol genişletme çalışması yürütüyor. Bazı bölgelerde ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor.

KALDIRIMLAR VE ÇATILAR TEMİZLENİYOR

KALDIRIMLAR VE ÇATILAR TEMİZLENİYOR
Ağrı Belediyesi ekipleri ise cadde, sokak ve kaldırımları kar kütlelerinden arındırıyor. Çatılarda oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, üç itfaiye ekibi tarafından kırılarak temizleniyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar ile buzları kamyonlarla şehir dışına çıkarıyor.
İtfaiye Müdürü Akın Karaman, 20 gündür kentte çok sayıda binanın çatısını buz sarkıtlarından temizlediklerini söyledi.
Havaların ısınmasıyla çatılardaki karların erimesinin büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Karaman, herhangi olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti.
Karaman, "2-3 metreyi bulan buz sarkıtları var. Günlerdir anons yaparak vatandaşlarımızı bilgilendiriliyoruz. Onlardan da imkanları dahilinde balkon ve pencerelerinden çatılarını temizlemesini istiyoruz. Bunu yapamayanlara ise bizden yardım istemelerini söylüyoruz. Tüm çatıları temizleyene kadar çalışmalarımız devam edecek." dedi.

AKARSU VE DERELER DONDU

AKARSU VE DERELER DONDU
Iğdır'da, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle donan akarsu ve dereler, güzel görüntü oluşturuyor.
Hamurkesen köyünden geçen ve soğuk hava nedeniyle buz tutan derenin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar, manzaranın "Pamukkale'yi anımsattığını" belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu kış kar

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