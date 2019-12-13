Kışın kilo alımı hızlanıyor! Önlemek için 6 etkili öneriyi uygulayın

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Kışın kuşkusuz en çok dert yanılan ve konuşulan konulardan biri kilo alımı. Çoğu kişi yaz mevsimine göre kışın daha hızlı kilo aldığını ve bu dönemde kilo kaybetmekte zorlandığını ifade eder. Tam bu noktada çoğunlukla internetten ve dergilerden araştırılarak uygulanan, hızlı kilo kaybı vadeden “popüler diyetler” devreye girer. Ancak çözümü bu kadar zor ve kısıtlayıcı yollarda arayıp bir de bu diyetlerle sağlığınızı bozmak yerine kışın değişen yaşam koşullarınıza ve vazgeçtiğiniz alışkanlıklarınıza ufak dokunuşlar yaparak kış kilolarına karşı savunma sağlayabilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, kış kilolarına karşı 6 etkili öneride bulundu, önemli uyarılar ve açıklamalar yaptı. BASİT KARBONHİDRAT TÜKETİMİNDEN KAÇININ Kışın günlerin kısalmasına bağlı olarak karanlık geçen saatlerin artması ne yazık ki kişinin kendini daha mutsuz ve depresif hissetmesine neden olabiliyor ve bu da şeker, çikolata, bisküvi, kurabiye veya hamur işleri gibi basit karbonhidratlara olan eğilimi artırabiliyor. Bu gibi atıştırmalıkları tüketme isteği duyduğunuzda ilk olarak onların yerine sadece 1-2 bardak su için ve ardından 5-10 dakika bekleyin. İsteğiniz hala devam ediyorsa basit karbonhidratlar yerine ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi sağlıklı yağlardan ve liften zengin atıştırmalıkları “porsiyonlarına dikkat ederek” tercih edebilirsiniz.

BOL SU İÇİN Kışın havaların soğuması ile birlikte terle vücuttan kaybedilen suyun azalması susama hissini de azaltıyor. Ancak, su vücut için yaşamsal önem taşıyor ve vücut faaliyetlerine devam edebilmek için mevsim ne olursa olsun suya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca susama hissi kişiye vücut susuz kaldıktan çok daha uzun bir süre sonra geliyor yani susamak vücut için aslında çok geç kalmış bir cevap. Dolayısıyla kışın da susamayı beklemeden gün içerisinde 8-10 bardak su tüketmek, metabolizmanın yavaşlamasını önlüyor ve dolayısıyla kilo alımını engellemeye de yardımcı oluyor. FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTIRIN Soğuk havalarda dışarıda düzenli yürüyüş yapmak çoğu kişi için zor gelse de, hiç değilse haftanın üç günü yarım saat yürümeye çalışın. Evde yapılabilecek egzersizlerle de fiziksel aktivitenizi artırabilirsiniz. Gün içerisinde bulunduğunuz mekandaki asansörler yerine merdivenleri kullanın. Toplu taşıma araçlarından daha erken inerek yolculuğunuzun bir kısmına yaya olarak devam edin. KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN Kahvaltının ihmal edilmesi ya da kahvaltının poğaça ve börek gibi yiyeceklerle geçiştirilmesi ilerleyen saatlerde kan şekerinin düşmesine bağlı olarak daha çok acıkma ve basit karbonhidratlı gıdalara eğilimin artmasına yol açıyor. Bu da kilo alımını oldukça hızlandırıyor. Dolayısıyla her gün sağlıklı bir kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin.