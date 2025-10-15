KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo

Kış ayları gelince yepyeni bir tarz yaratmak gerekiyor ama bunu yaparken de dikkatli olmakta fayda var! Kalın kumaşlar, koyu renkler ve ağır kabanlar bazen şıklığın önüne geçebiliyor. Ama küçük dokunuşlarla kombinlerini çok daha etkileyici hale getirmen mümkün. İşte seni sıcacık tutarken aynı zamanda şık gösterecek 10 harika tüyo! 👇

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo

1. Kat kat giyinirken dengeyi unutma!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 1

Kış aylarında kat kat kombinler çok şık görünebilir ama dikkat etmen gereken en önemli şey dengeyi sağlayabilmek! Kalın bir kazak giyiyorsan altına daha dar bir pantolon seçebilirsin; bol bir kaban tercih ediyorsan içinde daha fit parçalar kullanmak kombini dengeler. Böylece hem sıcak kalır hem de tarzını korursun.

2. Aksesuarları öne çıkar!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 2

Atkı, bere, eldiven gibi kış aksesuarları sadece ısınmak için değil, kombini tamamlamak için de gerekli! Özellikle renkli atkılar ya da desenli bereler sade kombinleri bile anında hareketlendirir. Küçük dokunuşlarla fark yaratabilirsin.

3. Çizmelerle bacak boyunu uzat!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 3

Diz altı ya da diz üstü çizmeler, kış kombinlerinde hem sıcak tutar hem de bacak boyunu olduğundan uzun gösterir. Dar kotlarla ya da kısa eteklerle kombinlendiğinde çok şık bir görünüm yakalarsın. Siyah, kahverengi gibi klasik tonlar gardırobunda mutlaka olsun.

4. Kaban seçimini vücut tipine göre yap!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 4

Oversize kabanlar moda ama herkeste aynı etkiyi yaratmayabilir. Eğer kısa boyluysan bele oturan ya da kemerli kabanlar seni daha uzun gösterir. Uzun boyluysan oversize modellerle çok şık bir görünüm kazanabilirsin.

5. Renk uyumuna dikkat et!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 5

Kışın kendini sadece siyah ve griye mahkum etme! Bordo, lacivert, toprak tonları ya da koyu yeşil gibi renkler de hem mevsime uygun hem de farklı bir hava katar. Özellikle aksesuarlarında canlı renkler kullanmak kombinini canlandırır.

6. Şık bir çanta ile kombinini tamamla!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 6

Çantan, kış kombininin en dikkat çeken parçalarından biri olabilir. Büyük tote çantalar hem kullanışlı hem de havalı durur. Daha iddialı bir görünüm için renkli, zincir detaylı ya da kürklü çantaları da tercih edebilirsin.

7. Ütüsüz giysi kombinini bozmasın, Philips Azur 8000 Serisi ile giysilerin her daim kusursuz olsun!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 7

Kışın kalın kumaşlı giysiler bile buruşabiliyor ve bu da şıklığı gölgeleyebiliyor. Burada yardımına Philips Azur 8000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü koşuyor! Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile saniyeler içinde açar. Bu sayede kazakların, gömleklerin ya da kaban astarların hep tertemiz ve düzenli görünür. Hızlı ısınma özelliğiyle seni zaman kaybından kurtarır, böylece sabah işe yetişirken bile kombinlerin her zaman kusursuz kalır.

8. Kış olsa bile aksesuarı eksik etme!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 8

Kışın özellikle boğazlı kazaklarla takı kullanmak zor olabiliyor ama zincirleri üst üste takarak çok şık bir görünüm yakalayabilirsin. Altın ya da gümüş ince zincirler, sade kazakların üzerinde anında şıklık yaratır.

9. Saç ve makyajı unutma!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 9

En güzel kombin bile dağınık saç ya da solgun bir yüzle etkisini kaybedebilir. Doğal dalgalar ya da atkuyruğu gibi basit modeller kışın çok kullanışlıdır. Hafif bir ruj ve allık da sana anında enerjik bir görünüm kazandırır.

10. Özgüven, en önemli parça!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo 10

En güzel kabanı, en şık çizmeyi de giysen, üzerinde en güzel duran şey özgüvenin! Duruşunu sağlam tutup ve yüzünden gülümsemeyi eksik etmezsen, kombinini taşıdığında herkesin gözü sende olacak.

Anahtar Kelimeler:
philips Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.