Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo

1. Kat kat giyinirken dengeyi unutma!

Kış aylarında kat kat kombinler çok şık görünebilir ama dikkat etmen gereken en önemli şey dengeyi sağlayabilmek! Kalın bir kazak giyiyorsan altına daha dar bir pantolon seçebilirsin; bol bir kaban tercih ediyorsan içinde daha fit parçalar kullanmak kombini dengeler. Böylece hem sıcak kalır hem de tarzını korursun.

2. Aksesuarları öne çıkar!

Atkı, bere, eldiven gibi kış aksesuarları sadece ısınmak için değil, kombini tamamlamak için de gerekli! Özellikle renkli atkılar ya da desenli bereler sade kombinleri bile anında hareketlendirir. Küçük dokunuşlarla fark yaratabilirsin.

3. Çizmelerle bacak boyunu uzat!

Diz altı ya da diz üstü çizmeler, kış kombinlerinde hem sıcak tutar hem de bacak boyunu olduğundan uzun gösterir. Dar kotlarla ya da kısa eteklerle kombinlendiğinde çok şık bir görünüm yakalarsın. Siyah, kahverengi gibi klasik tonlar gardırobunda mutlaka olsun.

4. Kaban seçimini vücut tipine göre yap!

Oversize kabanlar moda ama herkeste aynı etkiyi yaratmayabilir. Eğer kısa boyluysan bele oturan ya da kemerli kabanlar seni daha uzun gösterir. Uzun boyluysan oversize modellerle çok şık bir görünüm kazanabilirsin.

5. Renk uyumuna dikkat et!

Kışın kendini sadece siyah ve griye mahkum etme! Bordo, lacivert, toprak tonları ya da koyu yeşil gibi renkler de hem mevsime uygun hem de farklı bir hava katar. Özellikle aksesuarlarında canlı renkler kullanmak kombinini canlandırır.

6. Şık bir çanta ile kombinini tamamla!

Çantan, kış kombininin en dikkat çeken parçalarından biri olabilir. Büyük tote çantalar hem kullanışlı hem de havalı durur. Daha iddialı bir görünüm için renkli, zincir detaylı ya da kürklü çantaları da tercih edebilirsin.

7. Ütüsüz giysi kombinini bozmasın, Philips Azur 8000 Serisi ile giysilerin her daim kusursuz olsun!

Kışın kalın kumaşlı giysiler bile buruşabiliyor ve bu da şıklığı gölgeleyebiliyor. Burada yardımına Philips Azur 8000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü koşuyor! Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile saniyeler içinde açar. Bu sayede kazakların, gömleklerin ya da kaban astarların hep tertemiz ve düzenli görünür. Hızlı ısınma özelliğiyle seni zaman kaybından kurtarır, böylece sabah işe yetişirken bile kombinlerin her zaman kusursuz kalır.

8. Kış olsa bile aksesuarı eksik etme!

Kışın özellikle boğazlı kazaklarla takı kullanmak zor olabiliyor ama zincirleri üst üste takarak çok şık bir görünüm yakalayabilirsin. Altın ya da gümüş ince zincirler, sade kazakların üzerinde anında şıklık yaratır.

9. Saç ve makyajı unutma!

En güzel kombin bile dağınık saç ya da solgun bir yüzle etkisini kaybedebilir. Doğal dalgalar ya da atkuyruğu gibi basit modeller kışın çok kullanışlıdır. Hafif bir ruj ve allık da sana anında enerjik bir görünüm kazandırır.

10. Özgüven, en önemli parça!

En güzel kabanı, en şık çizmeyi de giysen, üzerinde en güzel duran şey özgüvenin! Duruşunu sağlam tutup ve yüzünden gülümsemeyi eksik etmezsen, kombinini taşıdığında herkesin gözü sende olacak.