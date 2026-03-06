Bir temizlik aleti olsaydın hangisi olurdun?

Merak edilen sorunun cevabı burada!

1/8 Pazar akşamı gelen o anlık "Hayatımı düzene sokmalıyım." perileri kapını çaldığında ilk neyden başlıyorsun? Telefonumdaki gereksiz fotoğrafları ve mailleri silmekle. Odanın ortasında dikilip nereden başlayacağımı düşünürken yorulup uyurum kesin. Mutfaktaki tüm çekmeceleri boşaltıp en baştan dizerim. Sadece göz önündeki dağınıklığı toplarım ya.

2/8 Mutfakta biri tam yanında ekmek kırıntılarını her yere saçarak sandviç hazırlarken iç sesin tam olarak ne diyor o an? "O kırıntıları tek tek toplayıp ağzına tıkmamak için kendime mukayyet olmalıyım." "Umarım işi bitince o tezgahı pırıl pırıl bırakmayı akıl edebilir yoksa gerçekten olay çıkar." "Aman dünya yansa umurumda değil. Ben de kendime bir şeyler hazırlayayım bari." "Görmezden gelirsem temizlemek zorunda da kalmam."

3/8 Gardırobu düzenlemek için her şeyi yatağın üzerine yığıp üç saatin sonunda sadece iki tişört katlayabildiğin o çaresizliği daha önce yaşadın mı? Evet defalarca... Daha önce yaşamadım. Yaşamayan yoktur.

4/8 TikTok'ta "deep clean" videolarını izlemekten ne kadar keyif alıyorsun diye sorsak? Keşke dizisi falan yapılsa. O derece keyif alıyorum. İzlemeyi seviyorum ama kendim aynı temizliği yapmadığım için birden keyfim kaçıyor. "Kesin reklam bu, o leke hayatta öyle çıkmaz." diyerek videodaki kişiye içten içe sinirleniyorum. Pek keyif aldığım söylenemez.

5/8 Bakınca içini ferahlatan bir görsel seçer misin?

6/8 Gece saat 02:00, yatağa tam girdin ve mutfakta yıkanmamış tek bir bardağın kaldığı zihnine düştü... O bardak orada dururken uyumam imkansız. Bir bardaktan kimseye zarar gelmez. Vicdanımla kısa bir kavga edip "Sabah hallederim." diyerek arkamı dönüp uyurum. Amaaaaan, 2 bardak olsaydı yıkardım.

7/8 Evde gelmiş geçmiş en büyük temizlik başladığında bunlardan hangisi seni tam olarak özetliyor? Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık dolap arkalarını ve dip köşeyi temizliyorum. Her şeyi kategorize edip kutularına koymakla başlıyorum. Devamı geliyor zaten. Cam silme, perde asma gibi genelde başkalarının kaçtığı tek seferlik büyük işleri üstleniyorum. Elimi bile sürmem. Kim kirlettiyse o temizlesin.