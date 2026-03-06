Temizlik konusunda ne kadar takıntılısın?

1/8
Diyelim ki ev fena halde dağınıkken aniden zil çaldı ve o çat kapı misafiri içeri alman gerekiyor. İç sesini öğrenebilir miyiz?
Gülümseyerek kapıyı açsam da içimden küçük çaplı bir kriz geçirip ortalığı saniyeler içinde topluyorum.
Görünen yerlerdeki dağınıklığı en yakın dolaba tıkarak anı kurtarıyorum.
"Kusura bakmayın ev hali." diyerek konuyu kapatıp çay suyunu koyuyorum.
Benim evim zaten hep misafire hazır olduğu için sıfır panikle kapıyı açıyorum.
2/8
Misafiri ağırlarken yere en sevdiğin atıştırmalıktan düştüğünde o meşhur 5 saniye kuralı sence gerçekten işliyor mu?
Asla işlemiyor, düştüğü an benim için bitiyor ve direkt çöpü boyluyor.
Kendi evimse ve yeri yeni sildiysem gayet de işliyor.
Sadece çöpe atmakla kalmıyor, düştüğü yeri de anında ıslak mendille siliyorum.
3/8
Misafirler gittikten sonra tezgaha yığılan o dağ gibi bulaşıkları görünce geceyi nasıl sonlandırıyorsun?
Makineye milimetrik dizmeden uyuyamıyor, o mutfağı pırıl pırıl bırakıyorum.
Sadece sudan geçirip bırakıyorum. Sabaha enerjim olunca hallederim diyorum.
"Suda beklesin, kirleri yumuşar." bahanesine sığınıp mutfaktan kaçıyorum.
Daha yemek pişerken çıkanları yıkadığım için ortada bir yığın olmuyor zaten.
4/8
Mutfak faslını bitirip yatağına uzanmak üzereyken birinin dışarı kıyafetleriyle yatağına oturduğunu fark ettiğinde iç sesin tam olarak ne söylüyor?
"Hemen kalk oradan!" diye bağırıyor ve o çarşafları anında makineye atıyorum.
Biraz rahatsız olsam da ayıp olmasın diye susup içime atıyorum.
Hiç takılmıyorum çünkü ben de çok yorgunken bazen aynı şeyi yapıyorum.
Benim yatağıma dışarı kıyafetiyle yaklaşmak fiziksel olarak imkansız, orası benim kırmızı çizgim.
5/8
Ertesi gün eksikleri almak için marketin temizlik reyonuna girdiğinde o sepetin içine tam olarak neler atıyorsun?
Her yüzey için ayrı bir sprey, mikrofiber bez ve bolca çamaşır suyu dolduruyorum.
Klasik çok amaçlı bir temizleyici ve cam silme sıvısı alıp çıkıyorum.
O an en indirimde olan ve kokusu en ferah yüzey temizleyiciyi kapıyorum.
Tamamen organik, doğa dostu sirkeli karışımlar ve karbonat tercih ediyorum.
6/8
Temizlik malzemeleriyle eve döndüğünde aynada veya camda gözüne çarpan o küçük parmak iziyle nasıl başa çıkıyorsun?
Gördüğüm an siliyorum, o iz orada durdukça bana batıyor.
Temizlik gününü bekleyip o zamana kadar görmezden gelmeye çalışıyorum.
Parmağımla silmeye çalışıp muhtemelen daha çok bulaştırıyorum.
Sadece izi değil, bütün aynayı baştan aşağı silerek dalga kalmamasını sağlıyorum.
7/8
Diyelim ki bu ev rutinlerinden biraz uzaklaşıp tatile çıkmak istedin. Otel odasına adımını attığın ilk saniye gözün nereye kayıyor?
Çarşafların temizliğine ve banyonun detaylarına odaklanıyorum.
Kendimi direkt yatağa fırlatıp dinlenmenin yollarını arıyorum.
Manzaraya bakıp eşyalarımı bavuldan nasıl çıkaracağımı planlıyorum.
Yanımda getirdiğim dezenfektan mendille kumandayı ve elektrik düğmelerini silmeye başlıyorum.
8/8
Mutfak tezgahında yıkamaya üşendiğin bir tencere var diyelim. Onu yıkamayı en az 2 gün beklettiğin oldu mu hiç?