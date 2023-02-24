Kışın ne ekilir, kışın ekilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir? Kış mevsiminde saksıya ve bahçeye ekilecek sebzeler ve meyveler listesi

Her meyve ve sebze farklı ekolojik koşulda yetişir. Bahçesinde meyve ve sebze yetiştirerek organik beslenmek isteyen kişiler kış aylarında hangi bitkileri ekebileceğini merak eder. Özellikle havanın soğuk olduğunu bu mevsimde, toprak ısısı ve yağış da dikkate alınarak bitki yetiştirilmelidir. Saksıda ya da bahçede yetiştirilebilecek meyve ve sebzeler hakkında nelere dikkat edilmesinin bilinmesi gerekir. Bu sayede daha iyi koşullarda taze ve sağlıklı meyve ve sebze yetiştirmek mümkündür.

Kışın ne ekilir?

Bahçe işleriyle ilgilenen kişiler kışın ne ekilir sorusuna yanıt aramaktadır. Havanın soğuk olduğu bu zaman diliminde bahçeye ya da saksıya ekmek için doğru sebzeleri tercih etmek önemlidir. Aksi takdirde sebzenin istediği koşul sağlanmazsa verimli bir büyüme olmaz. Kış sebzelerinin ekimi için kasım ila mart ayları arası en uygundur. Kışın ekilecek sebzeler şunlardır:

Sarımsak

Marul

Brokoli

Turp

Bezelye

Soğan

Pazı

Bu sebzeler için kış ayları uygundur. Ancak her biri farklı koşulda yetiştiği için hangi ayda ekilmesi gerektiğine dikkat etmek gerekir. Örneğin marulun yetişmesi için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmemesi gerekir. Bezelye ise toprak sıcaklığı 4,5 derece olan bölgelerde yetişir. Pazı ise don olayı başlamadan 40 gün öncesinde ekilmelidir. Soğanın dikilmesi için en önemli nokta, sıcaklığın -2 derecenin altında olmamasıdır. Sarımsak için en uygun dönem ise eylül ve kasım aylarıdır.

Kış aylarında hangi meyveler ekilebilir?

Vitamin açısından zengin meyvelerin kış aylarında tüketilmesi çok önemlidir. Özellikle bahçede ya da saksıda yetişen meyveler doğal ve organik olduğu için daha faydalıdır. Doğru mevsimde ekilen meyveler sayesinde daha fazla verim alınabilir. Kışın ekilecek meyveler şöyle listelenebilir:

Muz

Portakal

Greyfurt

Elma

Ayva

Mandalina

Nar

Kış aylarında ekilecek meyveler için doğru zamanı seçmek çok önemlidir. Portakal, greyfurt, ayva ve elma için aralık ve ocak ayları uygunken; muz, mandalina, nar gibi meyveler için şubat ayı daha idealdir. Bahçenizde bu meyveleri yetiştirerek kış aylarında doğal yollarla vitamin alabilirsiniz.

Kışın saksıda yetiştirilebilecek sebze ve meyveler

Kış aylarında ekilecek sebzeler ve meyveleri bahçenize ya da saksınız ekerek kendi besinlerinizi yetiştirebilirsiniz. Özellikle soğuktan etkilenmeyen bitkileri tercih etmeniz gerekir. Soğukta yetişen sebzeler arasında; ıspanak, marul, sarımsak, tere, roka, havuç ve maydanoz yer alır. Kışın saksıda yetiştirilebilecek bazı bitkiler: