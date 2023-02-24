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Kışın ne ekilir, kışın ekilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir? Kış mevsiminde saksıya ve bahçeye ekilecek sebzeler ve meyveler listesi

14.02.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her mevsim sebze ve meyvelerin gücünden faydalanmak çok önemlidir. Bu bitkilerin zamanında yetiştirilmesi de sağlık açısından önemsenmesi gereken bir konudur. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol organik sebze ve meyve tüketilmelidir. Endüstriyel üretim koşullarında yetiştirilmiş meyve ve sebzeler yerine kışın bahçelerde yetiştirilebilecek besinler tüketilebilir. Kış mevsiminde ekilebilecek sebze ve meyveler nelerdir?

Kışın ne ekilir, kışın ekilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir? Kış mevsiminde saksıya ve bahçeye ekilecek sebzeler ve meyveler listesi

Her meyve ve sebze farklı ekolojik koşulda yetişir. Bahçesinde meyve ve sebze yetiştirerek organik beslenmek isteyen kişiler kış aylarında hangi bitkileri ekebileceğini merak eder. Özellikle havanın soğuk olduğunu bu mevsimde, toprak ısısı ve yağış da dikkate alınarak bitki yetiştirilmelidir. Saksıda ya da bahçede yetiştirilebilecek meyve ve sebzeler hakkında nelere dikkat edilmesinin bilinmesi gerekir. Bu sayede daha iyi koşullarda taze ve sağlıklı meyve ve sebze yetiştirmek mümkündür.

Kışın ne ekilir?

Bahçe işleriyle ilgilenen kişiler kışın ne ekilir sorusuna yanıt aramaktadır. Havanın soğuk olduğu bu zaman diliminde bahçeye ya da saksıya ekmek için doğru sebzeleri tercih etmek önemlidir. Aksi takdirde sebzenin istediği koşul sağlanmazsa verimli bir büyüme olmaz. Kış sebzelerinin ekimi için kasım ila mart ayları arası en uygundur. Kışın ekilecek sebzeler şunlardır:

  • Sarımsak
  • Marul
  • Brokoli
  • Turp
  • Bezelye
  • Soğan
  • Pazı

Bu sebzeler için kış ayları uygundur. Ancak her biri farklı koşulda yetiştiği için hangi ayda ekilmesi gerektiğine dikkat etmek gerekir. Örneğin marulun yetişmesi için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmemesi gerekir. Bezelye ise toprak sıcaklığı 4,5 derece olan bölgelerde yetişir. Pazı ise don olayı başlamadan 40 gün öncesinde ekilmelidir. Soğanın dikilmesi için en önemli nokta, sıcaklığın -2 derecenin altında olmamasıdır. Sarımsak için en uygun dönem ise eylül ve kasım aylarıdır.

Kış aylarında hangi meyveler ekilebilir?

Vitamin açısından zengin meyvelerin kış aylarında tüketilmesi çok önemlidir. Özellikle bahçede ya da saksıda yetişen meyveler doğal ve organik olduğu için daha faydalıdır. Doğru mevsimde ekilen meyveler sayesinde daha fazla verim alınabilir. Kışın ekilecek meyveler şöyle listelenebilir:

  • Muz
  • Portakal
  • Greyfurt
  • Elma
  • Ayva
  • Mandalina
  • Nar

Kış aylarında ekilecek meyveler için doğru zamanı seçmek çok önemlidir. Portakal, greyfurt, ayva ve elma için aralık ve ocak ayları uygunken; muz, mandalina, nar gibi meyveler için şubat ayı daha idealdir. Bahçenizde bu meyveleri yetiştirerek kış aylarında doğal yollarla vitamin alabilirsiniz.

Kışın saksıda yetiştirilebilecek sebze ve meyveler

Kış aylarında ekilecek sebzeler ve meyveleri bahçenize ya da saksınız ekerek kendi besinlerinizi yetiştirebilirsiniz. Özellikle soğuktan etkilenmeyen bitkileri tercih etmeniz gerekir. Soğukta yetişen sebzeler arasında; ıspanak, marul, sarımsak, tere, roka, havuç ve maydanoz yer alır. Kışın saksıda yetiştirilebilecek bazı bitkiler:

  • Taze Soğan: Saksıda yetiştirilmesi en kolay bitkilerden biridir. Soğuğa dayanıklıdır, bahçeye de dikilebilir.
  • Ispanak: Soğuğa dayanıklılığı ile bilinen ıspanağın saksıda yetiştirilmesi mümkündür. Önce toprak düzleştirilmeli ve tohumlar toprağın üzerine serpiştirilmelidir.
  • Taze Sarımsak: Kış mevsiminde saksıda sarımsak da yetiştirilebilir. Sarımsağın dişlerini ayırıp direkt toprağa yerleştirmek yeterlidir. Ektikten sonra 10 günde filizlenmeye başlar.
  • Tere: Toprak istekleri bakımından seçici olmayan tere aynı zamanda soğuğa dayanıklıdır. Tohumları saksıya ektikten sonra püskürtme yoluyla sulama yapılabilir.
  • Havuç: Havuç da kış aylarında yetiştirilebilecek sebzelerdendir. Hafif çakıllı bir toprak ve küçük bir saksıda hızla olgunlaşabilir.
  • Şeker Bezelyesi: Kış aylarında kolayca yetiştirilebilecek bir bitkidir. Küçük bahçelerde ya da balkonlarda, saksının içinde yetiştirilebilir. Sabah erken saatlerde ya da akşam sulanabilir.
  • Marul: Soğuk iklim sebzesi olan marulu, kış aylarında balkonunuzda bir saksıda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Ancak ekim esnasında tohumlar üst üste gelmemeli, toprak nemini çekince kurumadan sulanmalı ve püskürtme yöntemi ile sulama yapılmalıdır.

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