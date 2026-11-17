Spor ayakkabılarını yıkamak kadar kurutma aşamasında uygulanan yöntemler de ayakkabıların kullanım ömrünü etkiliyor. Özellikle yüksek sıcaklık ve doğrudan güneş ışığı, bazı ayakkabıların yapısına zarar verebiliyor.

Maytag tarafından paylaşılan bakım önerilerine göre yıkama sonrasında ayakkabıların içine gazete kağıdı yerleştirmek ve onları gölgede, hava alabilecekleri bir ortamda kurumaya bırakmak gerekiyor.

GAZETE KAĞIDI AYAKKABILARIN ŞEKLİNİ KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Ayakkabılar yıkandıktan sonra ıslak ve yumuşak hale geldiği için kuruma sürecinde şekillerini kaybedebiliyor. İçlerine buruşturulmuş gazete kağıdı yerleştirmek, ayakkabıların formunu destekleyen bir dolgu görevi görüyor.

Maytag'in ayakkabı temizliği ve kurutulmasına ilişkin rehberinde, gazete kağıdının yanı sıra bez parçalarının da kullanılabileceği belirtiliyor. Elle yıkama sırasında ayakkabıların içine yerleştirilen ıslak bezlerin ise bir süre sonra çıkarılarak kuru bezlerle değiştirilmesi öneriliyor.

SPOR AYAKKABILAR NEREDE KURUTULMALI?

Ayakkabıların kurutulacağı yer de en az kullanılan yöntem kadar önemli. Maytag, spor ayakkabıların doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, doğal hava akışıyla kurutulmasını tavsiye ediyor.

Kurutma işlemi ayakkabının malzemesine ve nem miktarına bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar sürebiliyor. Bu süreçte ayakkabıları yüksek sıcaklığa maruz bırakmamak gerekiyor. Çünkü birçok ayakkabının parçalarını bir arada tutan yapıştırıcılar yüksek ısıdan olumsuz etkilenebiliyor.

Bazı kanvas, pamuklu veya polyester ayakkabılar için kurutma makinesi kullanılabilse de hassas programın ve düşük ya da ısı vermeyen ayarın tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca ayakkabıların şekillerini kaybetmediğinden emin olmak için belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor.

HER SPOR AYAKKABI MAKİNEDE YIKANABİLİR Mİ?

Ayakkabıları yıkamadan önce üretildikleri malzemeyi kontrol etmek gerekiyor. Maytag'in rehberinde deri, süet ve nubuk ayakkabıların çamaşır makinesinde yıkanması önerilmiyor. Boncuk veya benzeri süslemelere sahip modeller de makinede yıkamaya uygun olmayan ürünler arasında gösteriliyor.

Bu nedenle temizleme yöntemine karar vermeden önce ayakkabının etiketindeki bakım talimatlarını incelemek önem taşıyor. Uygun olmayan yıkama ve kurutma yöntemleri, ayakkabının malzemesine ve yapısına zarar verebiliyor.