Kışın saç bakımında nelere dikkat etmeliyiz? İşinize yarayacak püf noktaları

Saç kaybı yaşanmaması ve saçın canlılığının korunması için uzmanlar tarafından kişiye özel saç analizi ve saç bakımı uygulanması gerekir. Saça doğru bakım yapılabilmesi, soruna sebep olan faktörlerin doğru tanımlanması ile mümkün olmaktadır. Saç bilim dalı uzmanları olan trikologlar saç sorunlarının sebeplerini teşhis etmek ve kişiye özel çözüm önerileri sunmak için yaklaşık 1 saat süren özel saç analizleri yapılabilmektedir.

Saç analizinde kişinin genel sağlık durumu, kullandığı ilaçlar, yaşam ve beslenme şekli, genetik öyküsü, saç bakımı alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi edinilebilir. İkinci aşamada saçı detaylı olarak bütün saç derisini görecek şekilde elle muayene edilir. Video mikroskop ile saç derisi 100 kat büyütülerek aktif saç üreten kılıfların sağlık durumunu incelenir.

Mikroskop analizi ile saç derisinin sağlık durumu, saç köklerinin aktif üretim yapıp yapmadığı, yeni saç oluşumu olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Analizin devamında saçın ne kadar döküldüğünü tanımlamak için yıkama ünitesinde özel bir filtreleme ile saç sayımı yapılır. Bu test uzmanlara dökülen saçların kalitesi saç kaybının geçici mi kalıcı mı olduğu, saç döngüsünün hızı, saçın yeniden çıkıp çıkmayacağı yönünde bilgiler verir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda kişinin saç probleminin asıl kaynağının ne olduğunu teşhis edilebilir ve saç sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olunabilir.