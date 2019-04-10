Kışın saç bakımında nelere dikkat etmeliyiz? İşinize yarayacak püf noktaları

Saç kaybı yaşanmaması ve saçın canlılığının korunması için uzmanlar tarafından kişiye özel saç analizi ve saç bakımı uygulanması gerekir. Saça doğru bakım yapılabilmesi, soruna sebep olan faktörlerin doğru tanımlanması ile mümkün olmaktadır. Saç bilim dalı uzmanları olan trikologlar saç sorunlarının sebeplerini teşhis etmek ve kişiye özel çözüm önerileri sunmak için yaklaşık 1 saat süren özel saç analizleri yapılabilmektedir.
Saç analizinde kişinin genel sağlık durumu, kullandığı ilaçlar, yaşam ve beslenme şekli, genetik öyküsü, saç bakımı alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi edinilebilir. İkinci aşamada saçı detaylı olarak bütün saç derisini görecek şekilde elle muayene edilir. Video mikroskop ile saç derisi 100 kat büyütülerek aktif saç üreten kılıfların sağlık durumunu incelenir.
Mikroskop analizi ile saç derisinin sağlık durumu, saç köklerinin aktif üretim yapıp yapmadığı, yeni saç oluşumu olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Analizin devamında saçın ne kadar döküldüğünü tanımlamak için yıkama ünitesinde özel bir filtreleme ile saç sayımı yapılır. Bu test uzmanlara dökülen saçların kalitesi saç kaybının geçici mi kalıcı mı olduğu, saç döngüsünün hızı, saçın yeniden çıkıp çıkmayacağı yönünde bilgiler verir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda kişinin saç probleminin asıl kaynağının ne olduğunu teşhis edilebilir ve saç sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olunabilir.
Bu analiz sonrasında hem kadın hem erkek saçına göre özel olarak şekillenen, farklı sorunları iyileştirmek üzere formüle edilmiş, cilt sorunlarını iyileştirici, genetik kaybı baskılayıcı, saç uzama hızını ve saç kalınlığını artırıcı, nitelikte bakım, şampuan ve toniklerle kişiye özel çözümler üretilebilir.
Bunun dışında saç bakımında mevsim değişikliklerine göre uygulanabilecek çözümler arasında şunlar bulunur:
SAÇ TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
Saçların her zaman saça uygun bir şampuanla düzenli olarak yıkanarak temiz tutulması saç sağlığı açısından çok önemlidir. Saçın gün aşırı yıkanması ve aşırı yağlı tutulması gereklidir. Şampuan olarak ise nemlendirici özelliği olan ürünler arasından seçilmelidir.
Saç uçları özel kremlerle nemlendirilmelidir
Saçın düzenli olarak nemlendirilmesi gerekir. Özellikle saça boya gibi herhangi bir kimyasal işlem yapılıyorsa özellikle gereklidir. Bu ürünler; losyon bakımlar bitkisel özleri, saça faydası bilinen vitamin ve mineralleri, saç köklerini uyarıcı etkisi bilinen bileşenleri içermelidir.
SAÇ DERİSİNE MASAJ YAPILABİLİR
Besleyici özelliği olan özel saç bakım ürünleri ile saç derisine yaklaşık 30 dk süren bakım yapılabilir. Bunun için bir saç ekim uzmanından da destek alınabilir. Saç şekillendirici uygulamalar nedeniyle saçı sıcağa maruz bırakmak saç sağlığının azalmasına neden olabilir. Bu durumda gece boyu tutacağını saç bakım maskeleriyle saçınızı canlandırabilirsiniz.
Tüm bunlara rağmen saçınızın kurumasına, kepeklenmesine, cansızlaşmasına ve dökülmesine engel olamıyorsanız, bir trikoloji yani saç bilim dalı uzmanından destek alabilirsiniz.
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