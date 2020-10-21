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Kısırlık tedavisinde kök hücre heyecanı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kısırlık tedavisinde kök hücre ile başarı elde etmenin mümkün olabileceği üzerinde duran araştırmacılar, konu ile ilgili çalışmalara başladı. Kök hücre tedavisine yönelik çözüm üretme üzerine çalışma yapan araştırmacılar, kök hücre yöntemiyle multidisipliner çalışmalar için öncü rol oynayacak.

Kısırlık tedavisinde kök hücre heyecanı!

Projelere destek sunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce, “Bir süredir burada özellikle kök hücreler ve kanser hücreleri ile ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle farklı dokulardan hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek kök hücreler izole ediyoruz. Üniversitemizde farklı akademik birimlerde özellikle kök hücre ve kanser hücreler ile ilgili çalışmalar yapmak isteyen akademisyen hocalarımız ile sık sık bir araya gelerek hipotezlerini şekillendirip proje planı üzerinde çalışıyoruz. Tıp Fakültesi'nde olan hocalarımız ile üreme, kanser, işitme gibi farklı hastalıkların tedavisine yönelik kök hücre çalışmaları planlıyoruz. Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Fakat bu çalışmaların sonucuna varmamız zaman alacak” dedi.

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OMÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zehra Özdemir’in yumurta azlığı nedeniyle gebe kalamayan kadınlara kök hücre yöntemiyle deva olmayı amaçlayan bir projesi bulunuyor. Hastanın kendi dokusundan yapay yumurta hücresi üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Özdemir, “3 yıldır tüp bebek merkezinde çalışıyoruz. Hastalarımıza mevcut tedaviler ile çocuk sahibi olabilmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu hastalarımızda ne yazık ki en çaresiz kaldığımız grup yumurta sayısı az olan hastalarımız. Bu nedenle çocuk sahibi olmada yaşanan zorluklar son yıllarda çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu yaptığımız çalışmalar sonrasında hiç olmayan bir hücreyi ilaçla büyütmeye çalışıyoruz. Hastalarımızın yumurta hücreleri erkenden bitmiş oluyor ya da menopoza yaklaştıkları için yumurta bulmakta sorun yaşıyorlar. Kök hücre çalışmaları ile bu konuda bir yol kat edebilirsek, kişilerin kendi hücrelerinden yumurta hücresi üreterek gebe kalmalarında farklı bir tedavi kullanmış olacağız. Şu an mevcut yumurtaları ile başarısız olan tüp bebek hastalarında başarılı bir gebelik elde etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Araştırmacıların çalışmaları başarıyla tamamlanırsa kısırlık ve kanser gibi sorunların son bulmasında önemli bir adım atılmış olacağı ön görülüyor.

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İHA

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