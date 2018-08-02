Kısırlıkta problem yüksek oranda erkekte

Çiftler 1 yıl korunmasız düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsa infertiliteden bahsedilir. Çiftlerin yaklaşık yüzde 15 i 1 yıl beklemelerine rağmen çocuk sahibi olamamaktadır. İnfertilite olgularının yüzde 40 kadına bağlı, yüzde 40 erkeğe bağlı, yüzde 10 her ikisine bağlı olarak ve yüzde 10 bilinmeyen sebeplerle ortaya çıkar. Çocuk sahibi olmak amacıyla gelen çiftler değerlendirilirken kısırlık yani infertilite tanımını doğru yapmak gereklidir.

Çiftler değerlendirilirken mutlaka birlikte ele alınmalıdır erkek faktörü göz ardı edilmemelidir. Hatta ilk olarak erkek muayenesi daha kolay olduğundan erkekten başlamak daha doğru olacaktır. Erkek hastanın üroloji doktoruna muayenesinde yapılacak fizik muayenede testislerle, penisle alakalı kısırlığa neden olabilecek patolojiler kolaylıkla tespit edilebilir. Bunlar arasında inmemiş testis, hipospadias, küçük testisler, testis yokluğu, iki taraflı vas deferens yokluğu gibi patolojiler sayılabilir. Yine laboratuarda bakılacak bir idrar tahlilinde tespit edilecek enfeksiyon kısırlık nedeni olabileceği gibi 3-5 gün cinsel perhiz sonrası verilecek olan sperm tahlilinde spermlere ait sayı, hareket, morfoloji tespiti yapılarak değerlendirme yapılabilir.

Nedenleri… Erkek kısırlığının birçok nedeni genetik faktörler, doğuştan yapı bozuklukları, anatomik problemler, genital bölgede geçirilmiş ameliyat ve travmalar, iltihabi hastalıklar, hormonal bozukluklar, sperme karşı antikor yapımı, varikosel, küçük yaşta geçirilen kabakulak gibi yüksek ateşli hastalıklar, bazı ilaçlar, aşırı alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo ve egzersiz, testislerin devamlı yüksek ısıya maruz kalması gibi sebepler erkeklerde infertiliteye neden olabilir. Varikosel Düzetilebilir erkek kısırlığının en sık nedenlerinden olan varikosel testiste bulunan toplardamarların genişlemesi ve kan akımının bozulması sonucu sperm üretiminde, hareketinde, şeklinde bozulmayla karakterize bir hastalıktır. Sperm parametrelerinde bozukluk olmayan erkeklerin bile yüzde 10-15 inde varikosel görülebilirken bu oran infertil erkeklerde yüzde 20-40 arasında değişmektedir. Basit bir cerrahi operasyon ile mikroskop altında düzeltilebilen varikosel hastalığı sonrasında sperm parametrelerinde ciddi düzelmeler olabilmektedir.

İnmemiş testis

Bebeklik döneminden itibaren testislerin bir veya ikisinin aşağı inmemesi sonucu sperm üretiminde bozukluk görülebilir maalesef bu tip hastalar cerrahi için geç kalındığında yüz güldürücü sonuçlar alınamayabiliyor bu yüzden ailelerin bebeklik döneminde bu konuda duyarlı olup çocuk kontrollerini aksatmamaları ileride muhtemel bir kısırlığın önüne geçecektir.