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Kısıtlamada alkollü sürücünün tavırları pes dedirtti

06.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada alkollü sürücünün tavırları pes dedirtti

Bursa'da kısıtlama sebebiyle oluşturulan polis çevirmesine alkollü olarak giren sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, tavırlarıyla "pes" dedirtti. Uzun süre polise direnen adam kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı, daha sonra sigara yakarak dumanını kameraya üfledi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Caddesi’de gece saatlerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Araçta bulunan sürücü Mustafa D.’nin (41) alkollü olduğunu gören ekipler, araçtan inmesini söyledi. Araçtan inen Mustafa D., bir süre alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra alkolmetreye üfleyen Mustafa D.’nin 96 promil akollü olduğu ortaya çıktı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI, SİGARAYI YAKIP KAMERAYA ÜFLEDİ

Ekiplerin ehliyetine el koyması üzerine Mustafa D., zorluk çıkarmaya başladı. Mustafa D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, saldırdı. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri Mustafa D.’yi güçlükle engelleyebildi. Daha sonra polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeden sigara yakan Mustafa D. sigaranın dumanını basın mensuplarının kameralarına üfledi, küllerini ise basın mensuplarının üzerine döktü. Bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden Mustafa D., daha sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mustafa D.'nin ehliyetine el konulurken, aracıda bağlandı. Ayrıca Mustafa D.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçlarından 4 bin 378 TL para cezası uygulandı.

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(İHA)

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