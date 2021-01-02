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  4. Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

02.01.2021 02:14 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’da, kısıtlama saatinde kavşağa süratle giren taksiciler, bomboş yolda kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, suratle kavşağa giren iki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksilerden biri takla atarak refüjde durabildi. Kazada 2 taksi şoförü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Sunay Caddesi, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (İHA)

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