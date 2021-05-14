HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisi tehdit etti

Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisi tehdit etti

14.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” diyerek tehditler savurdu. O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

AW320115_04

Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı. Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak “Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah’ım” diyerek bağırdı.

AW320115_06

Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K’nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
Bıçaklanarak öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktıBıçaklanarak öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
antalya polis

En Çok Okunan Haberler

WhatshApp’ta son 1 gün! Vatandaşın kafası karışık

WhatshApp’ta son 1 gün! Vatandaşın kafası karışık

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Galatasaray sezon finaline taraftar alacak

Galatasaray sezon finaline taraftar alacak

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.