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Kışlık Fiat 500 Collezione Türkiye’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

Fiat 500 ve 500C modellerinde sınırlı sayıda üretilen Collezione Winter, Türkiye’de 1,2 litrelik 69 HP gücündeki benzinli motoruyla satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Fiat 500’ün özel serisi “Collezione Winter”, 113 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Fiat açıklamasına göre, geçen yıl tüm dünyada 60’ıncı yaşını kutlayan Fiat 500, Collezione Serisi ile otomobil ve modaseverlere sürpriz yapmaya devam ediyor.

Fiat 500 ve 500C modellerinde sınırlı sayıda üretilen Collezione Winter, Türkiye’de 1,2 litrelik 69 HP gücündeki benzinli motoruyla, 113 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sonbahar-kış mevsimleri için özel olarak tasarlanan Collezione Winter, Brunello adındaki bordo-koyu gri çift renk kombinasyonu ile diğer kardeşlerinden ayrışıyor.

Füme-koyu altın rengi mat 16 inçlik alüminyum jantları ve ön tamponda yer verilen krom ayrıntılarıyla öne çıkan 500 Collezione Winter’ın iç mekanındaki farklılıklar da ayrıca dikkati çekiyor.

Koltuklarda ve kokpitte de bordo-gri çizgilerle süslenen 500 Collezione Winter’ın bagaj kapağında ve paspaslarında “Collezione” imzası ön plana çıkıyor. 500 Collezione Winter ayrıca sınıfının en büyüğü olan 7 inç ebatlarındaki TFT Uconnect ekranı ile rakiplerinden farklılaşıyor.

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Collezione Winter Fiat 500 Fiat 500 Collezione

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