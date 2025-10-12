Kışlık kıyafet seçerken mutlaka dikkat etmen gereken 10 şey

Havaların soğuk olduğu bir gün çoook kalın bir mont ya da kazak giydin diyelim. Sıcak bir mekana girdiğinde haliyle üstündeki kalın kazak ile sıcaklarsın ve değiştirme şansın az olabilir. Layering ise burada devreye giriyor. Çok kalın bir parça yerine ince ama yine de sıcak tutan parçalar giymek daha mantıklı olur. Sıcak hissettiğinde üstündeki hırkayı çıkarıp ince triko ile gününü kapatabilirsin. İnce trikolar da hemen kırışabilir, neyse ki buharlı ütü ile kırışıklıkları hemen yok edebilirsin!
%100 yün çok sıcak tutar ama aynı zamanda kaşındırır. Kaşmir gibi yumuşak dokuları tercih edersen hem sıcak hem konforlu hissedersin. %30–40 karışımlı kumaşlar da gayet iş görür.
Mont alırken ya da kaban seçerken dış kumaşa değil, astarına bakmalısın. İnce görünümlü bir kaban kaliteli astarı sayesinde pofuduk montlardan daha sıcak tutabilir. Bu da bizden ek bir bilgi olsun!
“Kalın olsun, donmayayım.” diye seçilen bazı montlar hava geçirmediği için terletir. Terin soğuk hava ile buluştuğu an hastalanmaya da davetiye çıkar. Nefes alabilen kumaşları tercih edersen bunun önüne geçebilirsin.
Kışlık kıyafetlerin dolaptan çıkarıldıktan sonra kırışması çok kolay oluyor maalesef... Neyse ki Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü ile bu kırışıklıklar tarih oluyor diyebiliriz. Fişe takar takmaz hemen ısınıyor ve ütülenebilir bütün kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyor. Eğer kıyafetin askıda ise dikey buhar püskürtme özelliği ile kışlıklarını askıdayken bile ütüleyebilirsin.
Kışın gri gökyüzüyle birleşen siyah mont seni daha da soluk gösterebilir. Tenine canlılık katacak koyu lacivert, zeytin yeşili ya da deve tüyü tonları kurtarıcı renklerdir.
Şimdi dürüst konuşmak gerekirse deri eldivenler çok şık görünüyor ama soğuk havalarda işlevsiz olabilir. Deri eldivenler yerine polar astarlı ya da dokunmatik ekran uyumlu eldivenleri seçebilirsin. Hem sıcak tutar hem de telefonla vedalaşmanı engeller.
İyi bir atkı, montun kapatamadığı boşlukları doldurur. Ayrıca yüz hatlarını yumuşatır. Bizden bir ipucu: Yuvarlak yüzün varsa uzun ince atkılar, daha uzun bir yüzün varsa kısa ve dolgun atkılar daha iyi gider.
İnce çoraplarla kış mı geçer? Ayakları sıkmayan ama sıcak tutan çoraplar tercih edilmeli. Eğer çoraplar ayakları sıkarsa kan dolaşımı azalır ve bu durum da rahatsız eder elbette. Eğer sıcak iklime sahip yerlerde yaşıyorsan yün çoraplara pek ihtiyacın olmayacak ama sen yine de çorap mevzusunu dikkate al!
Oversize mont veya kazaklar cazip gelebilir ama yanlış ölçüde seçersen seni yutmuş gibi gösterir. Omuz dikişine bakmanı tavsiye ediyoruz. Bir tık düşük olabilir ama kolları tırnaklarına kadar uzuyorsa o parça sana epey büyük gelmiş demektir.