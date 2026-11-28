1. Kıyafetleri havalandırın.

Uzun süre kapalı kalan kıyafetler hafif bir nem ya da kapalı alan kokusu alabilir. Kışlıkları dolaba yerleştirmeden önce bir gün boyunca açık havada ya da balkonda havalandırmak, kıyafetlerin tazelenmesini sağlar.

2. Nem ve güve kontrolü yapın.

Yünlü ve kaşmir parçaları özellikle güve açısından dikkatlice inceleyin. Küçük delikler fark ederseniz kıyafeti diğerlerinden ayırın ve dolabınıza lavanta keseleri ya da sedir parçaları yerleştirin.

3. Giymediğiniz parçaları ayırın.

Geçen kış hiç giymediğiniz kıyafetleri bu sefer dolaba yerleştirmek yerine bağışlamak ya da değerlendirmek için ayırabilirsiniz. Böylece dolabınızda hem yer açılır hem de kombin yapmak kolaylaşır.

4. Kırışıklıkları buharla açın.

Vakumlu poşetlerde bekleyen kabanlar ve kazaklar derin kırışıklıklarla çıkabilir. Bu kıyafetleri askıdayken buharla düzeltmek, kumaşın formunu bozmadan kırışıklıkları açmanın en pratik yoludur.

5. Kazakları katlayarak yerleştirin.

Örgü kazakları askıda saklamak omuzlarda esnemeye ve şekil bozukluğuna neden olabilir. Kazakları katlayarak rafa yerleştirmek, sezon boyunca ilk günkü formlarını korumalarına yardımcı olur.

6. Sık kullanılanları öne alın.

Günlük olarak giyeceğiniz mont, atkı ve kazakları dolabın kolay ulaşılan bölümüne yerleştirin. Özel günlerde giyeceğiniz parçaları ise arka tarafta tutmak hem düzeni korur hem de sabah hazırlığını hızlandırır.

7. Yazlıkları temiz şekilde kaldırın.

Yazlık kıyafetleri kaldırmadan önce yıkanmış ve tamamen kurumuş olduklarından emin olun. Kirli ya da nemli kaldırılan kıyafetler hem leke hem de koku sorununa yol açarak bir sonraki sezon sizi uğraştırabilir.