1. Önce etiketi kontrol edin.

Hassas kumaşlarda ilk adım her zaman etikettir. İpek ve yün genellikle iki noktalı orta sıcaklık işaretine sahiptir. Bazı şifon ve karışım kumaşlar ise yalnızca düşük sıcaklıkta ütülenebilir.

2. En düşük sıcaklıkla başlayın.

Emin olmadığınız durumlarda ütüyü en düşük sıcaklığa ayarlayıp kırışıklıklar açılmıyorsa sıcaklığı kademeli olarak artırmak en güvenli yöntemdir. Yüksek ısı, hassas liflerin erimesine ya da sararmasına neden olabilir.

3. Kıyafeti ters çevirin.

İpek ve saten gibi parlak yüzeyli kumaşları ters çevirerek ütülemek, ön yüzde oluşabilecek parlamaların önüne geçer. Bu yöntem özellikle koyu renkli kıyafetlerde daha da önemlidir.

4. Araya ince bir bez koyun.

Ütü ile kumaş arasına ince pamuklu bir bez yerleştirmek, ısının kumaşa doğrudan temas etmesini engeller. Böylece hem parlama hem de iz riski önemli ölçüde azalır.

5. Ütüyü bastırmadan gezdirin.

Hassas kumaşlarda ütüyü bastırarak ileri geri sürtmek yerine hafifçe kaldırıp bırakarak ilerlemek kumaşın dokusunu korur. Bu yöntem özellikle yün ve kaşmirde örgünün yassılaşmasını önler.

6. Yünlülerde buharı mesafeli kullanın.

Yün kazak ve hırkaları ütü tabanıyla temas ettirmek yerine birkaç santim uzaktan buhar vermek, kırışıklıkları açarken lifleri kabartır. Ardından elinizle hafifçe şekillendirerek kurumaya bırakabilirsiniz.

7. Görünmeyen bir bölümde deneme yapın.

Yeni aldığınız ya da ilk kez ütüleyeceğiniz hassas bir kıyafette dikiş payı veya iç etek gibi görünmeyen bir bölümde küçük bir deneme yapmak olası hasarların önüne geçer.