Kışlık yiyecek ve konserve hazırlığında işleri kolaylaştıran mutfak malzemeleri

Asırlardır devam eden Anadolu geleneğinde salçadan tarhanaya, turşudan sucuk yapımına kadar farklı şekilde kış hazırlıkları yapılır. Hatta eş dost, akraba bir araya gelerek kazanlarda domatesler kaynatılır, kavanozlar yıkanır. Yani anlayacağınız yoğun bir çalışma temposuna girilir. Peki, ya siz? Hazırlık yapmak istiyorsunuz ve neye ihtiyacınız olduğunuzu bilmiyor musunuz? O işi dert etmeyin. Neyse ki artık internet yoluyla bu süreç için gereken tüm malzemelere kolayca ulaşabilirsiniz.

1. Yiyeceklerinizi taze taze tüketmek için bir derin dondurucu şart!

Eğer siz de kış için kolları sıvadıysanız ilk olarak bir derin dondurucu almanızı tavsiye ederiz. Ne yazık ki yiyeceklerin hepsini buzdolabında muhafaza etmek mümkün değil. Bu nedenle hem geniş boyutta hem de dondurma yönünden başarılı olan bir ürün işinizi kolaylaştırır. Derin dondurucular sandıklı ve çekmeceli olarak farklı gruplara ayrılıyor. Yeriniz uygunsa oldukça geniş hacme sahip dual sandık tipi dondurucu alabilirsiniz. Ancak daha dar alanınız varsa o zaman dikey boyutta, çekmeceli olanlar sizin için daha işlevsel olabilir. Ayrıca derin dondurucu seçimi yaparken A+ sınıfına giren ürünlerden satın almanızı öneririz. Çünkü bu gruplar daha az enerji harcayarak bütçenize katkı sağlar.

Derin dondurucu için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Karaca Flamingo Mutfak Robotu ile muhteşem soslar…

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Her mevsim tüketmeyi en çok sevdiğimiz ve yemeklerde sıklıkla kullandığımız domates sosları kış hazırlıklarında başrol oynuyor. Sos yaparken domatesleri ve diğer malzemeleri parçalamak veya pürüzsüz hale getirmek için bir mutfak robotuna ihtiyacınız olacak. Karaca Flamingo Mutfak Robotu 1500 watt yüksek performansıyla işinizi hızlandırıyor. Bu ürün; blender ayağı, hazneli blender ve ölçü kabı gibi farklı parçalardan oluşan bir set. İsterseniz blender ayağı ile isterseniz de 1.5 litre hacmindeki doğrama haznesinde parçalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik tek kademeli hız fonksiyonu ve tetikli tuşu ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

Satın almak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

3. Olmazsa olmazlardan, geniş hacimli tencere…

Bir kış boyunca tüketilecek yiyecekler, bol malzemeden yapılır ki yeterli gelsin. Eğer geniş bir tencereniz yoksa bir an önce temin etmelisiniz. O halde tercihinizi kalitesiyle kendisinden söz ettiren Korkmaz markasından yana kullanabilirsiniz. Korkmaz Astra Tencere, 32 x 20 cm boyutlarında, 16 litre kapasitesi ile oldukça geniş bir hacme sahip. Süper-Termo tabanlı bu ürün, yüksek ısı iletimi yaparak pişirme sürecini daha kısa sürede tamamlıyor. Ayrıca 18/10 cr-ni paslanmaz çelik malzemesi sayesinde sağlığınız açısından da güvenli bir kullanım imkanı veriyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

4. Şifa kaynağı tarhana yapımı için…

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Kışın sıcak sıcak içilen tarhana çorbası ne iyi gelir hepimize! Aramızda sevmeyenler olabilir o ayrı tabii. Yapım aşaması günlerce süren tarhana için ihtiyacınız olan en önemli ürünlerden biri yoğurma kabı. Tam bu noktada Emofom Kapaklı Hamur Karıştırma Kabı imdadınıza yetişiyor. 28 x 11 cm boyutlarında olan bu kap, 4200 ml karıştırma kapasitesine sahip. Plastik malzemeler genellikle kanserojen madde olan BPA’yı bünyesinde barındırır. Ancak Emofom Kapaklı Hamur Karıştırma Kabı’ nda bu zararlı madde bulunmuyor.

Kaliteli sert plastikten üretilen bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

5. Tupperware Alaska Saklama Kabı ile yiyecekler dondurucuya…

Hazırladığınız yiyecekleri hatta et ürünlerini saklamanın yollarından biri, dondurucuya girmeye uygun saklama kapları. Tupperware Alaska Derin Dondurucu Saklama Kabı’nın, böyle durumlarda büyük kurtarıcınız olacağını söyleyebiliriz. Ani sıcaklık değişimine uyum sağlar ve yapısal olarak kırılmaya karşı da dayanıklı. 450 ml kapasiteli bu ürün 11 cm x 15 cm x 6 cm boyutlarında iki adet kaptan oluşuyor. Turuncu kapakları ile dondurucunuza renk katan bu saklama kapları, BPA içermeyen malzemeden üretilmiş.

Tupperware Alaska Saklama Kabı’na buradan ulaşabilir ve ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

6. Konserve denilince akla gelir…

Konserve turşu, menemen, salça ve reçel gibi yiyeceklerin saklanmasında veya yapılmasında önemli yer tutan gereçlerden biri de cam kavanozlar. 660 cc hacimli Paşabahçe Cam Kavanoz Seti’nde 10 adet parça yer alıyor. Aynı zamanda 10 adet metal kapak var. Konserve yapmaya başlamadan önce cam kavanozları ve kapakları geniş tencerede bir süre kaynatarak steril hale getirmeniz gerekiyor. Daha sonra malzemeleri gönül rahatlığıyla içine doldurup konservelerinizi hazırlayabilirsiniz.

Paşabahçe Metal Kapaklı Cam Kavanozlara sahip olmak için buraya tıklayabilir; güvenli alışveriş imkanı ile satın alabilirsiniz.

7. Zwilling TWIN Gourmet, 6 Parça Blok Bıçak Seti ile keyifli hazırlık süreci geçirin…

Kışlık yiyeceklerimizi hazırlarken elimizden düşürmediğimiz gereçler arasında yer alan bıçaklar, bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bıçak, evimizde bulunan demirbaş ürünlerden biri elbette. Ancak bir hayli efor gerektiren hazırlık döneminde çok daha fazla malzeme doğramamız gerektiği için keskin ve kaliteli bıçak almak da fayda var. Öyleyse, Zwilling TWIN Gourmet Bıçak Seti ile mutlaka tanışmalısınız. Soyma, dilimleme, şef ve çok amaçlı kullanım alanı bulunan 4 farklı bıçaktan oluşuyor. Ayrıca bileme çeliği ve bir adet ahşap bıçak standı bulunuyor.

Düşük ağırlığı ile yorulmanıza sebep olmayan bu kaliteli bıçak setine buradan göz atabilirsiniz.

8. Sarımsakları dövme vakti…

Yiyeceklere nefis bir aroma veren en güzel lezzetlerin sırrı sarımsak ve aynı zamanda turşuların vazgeçilmezi, sosların olmazsa olmazı... Peki, sarımsakları dövmeli mi yoksa ezmeli mi? Bu sorunun cevabı tamamen sizin tercihinize kalmış. Günümüzde sarımsağı parçalamanın farklı yolları var. Rendeleme, robottan geçirme gibi ancak sarımsağın aromasını etkili bir şekilde ortaya çıkarmanın yolu havanda dövmek. Aslında diğer yöntemlere göre çok daha pratik olduğunu da söyleyebiliriz, hem temizleme hem de uygulama yönünden. Malzemesine göre farklı havan çeşitleri bulunuyor: Mermer, ahşap, porselen, çelik ve bakır gibi.

Tüm havan çeşitleri için buraya tıklamayı unutmayın.

. Caso Gourmetvac Vakumlama Aleti ile gıdalar ilk günkü tazeliğini koruyor…

Meyve, sebze ve özellikle tahıl gibi kuru gıdaları dondurucuda daha güvenli bir şekilde saklamak için vakumlama aletinden yardım alabilirsiniz. Peki, vakumlama nedir? Torba içindeki havanın tamamen boşaltılarak oksijensiz bir ortam oluşturulmasına vakumlama deniliyor. Aslında bir tür mühürleme diyebiliriz. İşte, böylece gıdalar tazeliğini daha iyi korumuş oluyor. Bu konuda başarılı ürünlerden biri Caso Gourmetvac Vakumlama Aleti. Otomatik ve manuel olmak üzere iki farklı vakum ayarı bulunuyor.

Kolay kilitleme, çıkarılabilir vakum haznesi ve güçlü motoru ile kompakt ve kullanışlı bir ürün olan Caso Gourmetvac Vakumlama Aleti’ni satın almak için buraya göz atabilirsiniz.

10. Süzgeç deyip geçmeyin…

Süzgeç, her ne kadar basit bir gereç olsa da çok yönlü işleve sahip. Kış hazırlıklarında elinizin altında her an ihtiyaç duyabileceğiniz bir ürün. Süzgeç ile sebze meyve ve tahıl gibi gıdaları pratik bir şekilde yıkayabilir; un, şeker gibi toz gıdaları eleyebilirsiniz. Hatta tarhanayı elemek için de sıklıkla kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. İnternette boyut ve malzeme bakımından farklı süzgeç çeşitleri yer alıyor. İhtiyacınıza göre küçük, orta veya büyük boy olanı tercih edebilirsiniz. Malzeme olarak ise paslanmaz çelikten üretileni seçmeniz daha doğru bir karar olabilir.

Tüm süzgeçlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.