Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu vatandaşlar metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçları ile fuarın olduğu alana geldi.

Özel araçları ile fuar alanına gelen vatandaşlar nedeniyle de E-5’te uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan bazı vatandaşların tehlikeye aldırmadan E-5’te yolun karşısına geçmesi de kameralara yansıdı.

Fuara gitmek isteyen bir öğrenci her yıl geldiğini ifade ederken bir diğer öğrenci ise yoğunluğa rağmen fuara girmek istediğini belirtti. (DHA)