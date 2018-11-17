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Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’ne akın etti. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı.

Üst geçitte yoğunluk yaşanınca çok sayıda kişi D-100’den karşıya geçmeye çalıştı. Polis, D-100’ü trafiğe kesti, vatandaşlar yoldan karşıya geçti.

İstanbul'da insan seli

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu vatandaşlar metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçları ile fuarın olduğu alana geldi.
Özel araçları ile fuar alanına gelen vatandaşlar nedeniyle de E-5’te uzun araç kuyrukları oluştu.
Fuarın yarın da devam edeceği öğrenilirken, vatandaşların metrobüs köprüsünde oluşturduğu izdiham havadan görüntülendi.
Öte yandan bazı vatandaşların tehlikeye aldırmadan E-5’te yolun karşısına geçmesi de kameralara yansıdı.
Fuara gitmek isteyen bir öğrenci her yıl geldiğini ifade ederken bir diğer öğrenci ise yoğunluğa rağmen fuara girmek istediğini belirtti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
istanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi izdiham

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