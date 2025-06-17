Kitap karakteri tuvale can verdi! Kadın yazar, kitaplarının karakterlerini tuvale taşıdı

Düzce Belediyesi’nin BELMEK çatısı altında yürüttüğü resim kursları, katılımcılara hem sanatsal gelişim hem de sosyal paylaşım imkanı sunuyor. Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi, Bahçeşehir ve Aziziye Mahallesi’nde bulunan eğitim noktalarında düzenlenen resim kurslarına 55 kursiyer katılıyor. Her hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen derslerde, katılımcılar teknik beceriler kazanmanın yanı sıra kendi sanatsal tarzlarını keşfetme fırsatı da buluyor.

SERGİYE HAZIRLANIYOR

Kursiyerlerden Yazar Gülcan Çelebi, resim kursunun hem kişisel hem sanatsal gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, "8 aydır kursa geliyorum. Her ayın cumartesi günleri 3 saat ayırabiliyorum. Yazdığım ‘Kızıl Sincap ve Tosbiş’in Masalları’ kitabımdaki Kızıl karakterini resmetmek istedim. Bu tabloyu çok kısa sürede tamamladım, son dokunuşları yapıp Eylül ayındaki sergiye yetiştireceğim. Şimdi de ‘Alpil ve Şaşkın’ın Maceraları’ kitabımdan fili resmetmeye hazırlanıyorum. Huzurlu bir ortam var burada. Güzel şeyler ancak böyle ortamlarda ortaya çıkar. Belediye Başkanımız Faruk Özlü’ye bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

"BOYA BENİM KANIMA GİRDİ"

BELMEK’in kursiyerlerinden biri olan Alman asıllı Tani Madencioğlu ise 8 yıl önce Düzce’ye yerleştiğini ve aktif olarak sanatsal kurslara katıldığını anlatarak şöyle konuştu: "47 senedir evliyim. 8 sene önce buraya yerleştik. Hemen bir kursa gitmek istedim. Burada teknik öğrendim. Öğretmenler çok iyi. Boya benim kanıma girdi, bırakamıyorum. Çok mutluyum. Bu fırsat için her gün şükrediyorum."

"KENDİME BİR ORTAM OLUŞTURDUM"

Resim kursuna bu yıl başlayan Erhan Gürseloğlu ise BELMEK sayesinde hem sanatsal hem de sosyal açıdan zenginleştiğini ifade ederek, "Bu dönemin başından itibaren resim kursuna geliyorum. Ağırlıklı olarak kara kalem çalışmaları yapıyoruz. Buraya sadece kadınlar gelmiyor, erkekler de geliyor. Düzenli şekilde gelemememe rağmen çok yol kat ettim. Düzce’de doğup büyümediğim için burada bir ortamım yoktu ve kendime bir ortam oluşturdum. BELMEK kursları kendimi geliştirmek açısından çok büyük faydalar sağladı. Dünyaya bakış açımı değiştirdi. Çizim yapmak etrafa daha farklı bir gözle bakmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır