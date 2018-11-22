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Kitap okuyup özetini çıkardı, yargılanmaktan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

Malatya'da bisikletiyle iş yerinden dönen kişiye otomobiliyle arkadan çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, mağdurun "6 kitabı okuyup özetini çıkarması" yönündeki talebini kabul edince taraflar arasında uzlaşma sağlandı - Uzlaşma sonucu şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek soruşturma kamu davası açılmadan kapatıldı - Mağdur Serkan Çerçi: "Toplumsal farkındalık yaratmak adına böyle bir talepte bulundum" - Uzlaştırmacı Gülbiray Yaşar: "Şüpheli hayatında hiç kitap okumadığını söylemişti mağdurun teşvikiyle kitap okumuş oldu ve kendini geliştirme imkanı buldu"

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da bisiklet kullanan kişiye otomobiliyle çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, mağdurun 6 kitabı okuyup özetini çıkarması yönündeki talebini kabul edince yargılanmaktan kurtuldu.

Sağlık personeli Serkan Çerçi, bisikletiyle iş yerinden dönerken K.Ş. idaresindeki otomobilin arkadan çarpması sonucu yaralandı. Çerçi'nin şikayetçi olması üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyası, şüphelinin üzerine atılı "taksirle yaralama" suçunun uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Dosyayı inceleyen yetkililer, konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirdi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşme sonucu şüpheliye, mağdurun belirlediği kitapları 6 ayda okuyup özetini çıkarması teklif edildi.

Talebi kabul eden K.Ş, mağdurun belirlediği İskender Pala'nın "Mihmandar", Muhammed Bozdağ'ın "İstemenin esrarı", İmam Kuşeyri'nin "Kuşeyri Risalesi", Sinan Yağmur'un "Aşkın gözyaşları" ile İmam Gazali'nin "Abidler yolu" ve "Kalplerin keşfi" adlı kitapları zamanında okuyup özetini çıkarması üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Uzlaşma sonucu şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek soruşturma kamu davası açılmadan kapatıldı.

Böylece "taksirle yaralama" suçu nedeniyle K.Ş, ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanmaktan kurtuldu.

Mağdur Serkan Çerçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde nöbetini bitirip bisikletiyle eve döndüğü sırada arkadan bir otomobilin çarpmasıyla yaralandığını, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede şüpheliyle tanıştığını söyledi.

Şüpheliyle konuştuğunu, bu konuşmasında şüphelinin yardıma ihtiyacının olduğunu anladığını ifade eden Çerçi, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen uzlaştırmacıyla şüpheliye de katkısı olabilecek bir ceza konusunda düşündüklerini söyledi.

- "Şu an mutlu olduğuna inanıyorum"

Çerçi, şüpheliden kitap okumasını ve özetini çıkarmasını istediğini anlatarak, "Şüpheliden şikayetçi oldum çünkü başka kişilere daha büyük zararlar verebilirdi. Bu zararı vermeden belirli bir bilinç seviyesine ulaşmasını sağlamayı amaçladım. İnşallah bu amacımıza ulaşmışızdır. Toplumsal farkındalık yaratmak adına böyle bir talepte bulundum." dedi.

Belirlediği kitapların şüphelinin hayatını ve psikolojisini düzeltecek ve eksik bilgileri tamamlayacak içerikte olduğunu anlatan Çerçi, "Bazı kitapları okumasını önerdim kendisi de kabul etti. Şu an mutlu olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Çerçi, daha önce şüpheliye böyle bir ceza verebileceğini bilmediğini anlatarak uygulamanın son derece yararlı olduğunu kaydetti.

- "Uzlaştırmayla mahkemelerin yoğunluğu azalıyor"

Uzlaştırmacı Gülbiray Yaşar ise dosyanın kendisine ulaştıktan sonra mağdurla yaptığı görüşmelerde kitap okuma konusunun gündeme geldiğini kaydetti.

Yaşar, toplumsal farkındalık oluşturmak adına mağdurun belirlediği kitapları şüphelinin okumayı kabul ettiğini ve özetini çıkararak kendisine teslim ettiğini dile getirerek "Şüpheli hayatında hiç kitap okumadığını söylemişti mağdurun teşvikiyle kitap okumuş oldu ve kendini geliştirme imkanı buldu. Uzlaştırma güzel bir uygulama. Zarar gören kişi ne talep ediyorsa onu gerçekleştiriyor. Ayrıca mahkemelerin yoğunluğunu da azaltmış oluyoruz. Soruşturma aşamasında taraftar uzlaştığı için konu mahkemeye yansımamış oldu." diye konuştu.

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