Sadece kendinizin değil genel olarak psikolojiyi anlamanıza yardımcı olacak en iyi psikoloji kitapları

Yüzyıllardır insan zihninde oluşan değişimleri inceleyen psikoloji, kendini keşfetmek isteyenler için en iyi kişisel gelişim alanı. Birçok kişi sadece kendini değil, etrafındakilerin düşünce yapısını ve davranışlarının altında yatan nedenleri öğrenmek için de psikoloji bilimiyle ilgileniyor. Psikoloji bilimi aslında duygu ve düşüncelerin ana nedenini gün yüzüne çıkarıyor. En iyi insan psikolojisi kitaplarını okuyarak hem kendimizi hem çevremizdekileri daha detaylı anlayabiliriz. Doğru yazar seçimi ve kaliteli psikoloji kitapları bir araya geldiğinde psikoloji bilimi en iyi şekilde anlaşılabilir. Çocukluktan yetişkinlik dönemine kadar insanların zihinsel gelişimlerini takip eden psikoloji, travmalara karşı çeşitli terapiler uygular. En iyi gelişim psikolojisi kitapları, bu terapiler hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Siz de hem kendinizi hem çevrenizdekilerin düşünce ve davranışları konusunda fikir edinmek istiyorsanız psikoloji kitaplarını okuyarak işe başlayabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz en iyi psikoloji kitapları listesi!

1. En sıra dışı vakaların bir araya gelmesiyle oluşan ''Bir Psikiyatristin Gizli Defteri''

Dr. Gary Small'un karşısına çıkan vakaları anlattığı kitap, yaşanan olayları derlenmesiyle analiz ediyor. Birbirinden farklı ve sıra dışı olayların yer aldığı kitap, oldukça sürükleyici ve öğretici içeriğiyle dikkat çekiyor. Kitapta Dr. Gary Small, kendi hastalarının iç dünyasını ve yaşadıklarını okuyucusuna ustaca anlatıyor. Boston'da bir hastanesinin acil koridorlarından başlayan hikaye, zaman içinde Los Angeles'da bulunan golf sahalarına kadar uzanıyor. Psikiyatristin karşılaştığı vakalar kimi zaman tuhaf, kimi zaman ise dikkat çekici ve merak uyandırıcı. Siz de hem akıl hastaları hem psikoloji hakkında farkındalık kazanmak ve psikolojinin derinlerine inmek istiyorsanız kitabı mutlaka okuma listenize eklemelisiniz!

2. Dikkatleri üzerine çeken ''Annem ve Hayatın Anlamı''

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Irvin D. Yalom'un kaleme aldığı "Annem ve Hayatın Anlamı", psikoloji hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacak eserler arasında yer alıyor. Yazar, kitabında kendisinin ve hastalarının başına gelen olayları, hayatı anlama çabasını kaleme alıyor. Eserde ölümcül kanser hastası Paula, abisini kaybeden ve beyin kanserine yakalana Irene gibi farklı trajedileri yaşayan kişilerin yaşamlarına, olaylara karşı nasıl yaklaştıklarına yer veriliyor. Eser ölüm temalı olsa da okuyuculara yaşam ışığı ve yepyeni zihin algıları kazandırıyor. Siz de hayatın anlamını sorguluyor ve derinlere inmek istiyorsanız kitabı mutlaka incelemelisiniz!

3. Cinsellik üzerine üç denemeden oluşan ''Bilinçaltı''

Psikoloji bilim dalı denildiğinde akla ilk gelen yazarlar arasında bulunan Sigmund Freud'un kaleme aldığı eser, hastalarıyla yaptığı çalışmaların sonuçlarını konu ediniyor. Psikanalizin kurucusu olarak bilinen Freud, eserinde bilinçaltının ne olduğunu açıklığa kavuşturuyor. Hastalarını tedavi ederken denediği hipnotik yöntemlere kitabında da yer veren yazar, yöntemin okuyucu tarafından anlaşılmasını sağlıyor. İnsanların bilinçaltını farklı bir gözle görünebileceğini savunan Freud, psikanaliz kuramı ile psikolojik sorunların tedavi edilebileceğini savunuyor. Uyguladığı tekniğinin sadece hastaya kattıklarını değil aynı zamanda hekimin de bilip öğrenme merakını giderdiğini dile getiriyor. Psikoloji bilim dalına büyük katkı sağlayan Freud'un ''Bilinçaltı'' adlı kitabını okuyarak bilincinizde oluşan düşüncelerin alt yapısı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak mümkün. Zihninizin en gizli köşelerine ulaşmak istiyorsanız eseri mutlaka okumalısınız.

4. Hayatına anlam kazandırmak isteyenler için ''İnsanın Anlam Arayışı''

Viktor E. Frankl tarafından kaleme alınan İnsanın Anlam Arayışı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında yaşanan gerçek olayları konu alıyor. 20. yüzyılın önde gelen psikiyatristleri arasında bulunan yazar, eserinde hem yaşadığı birbirinden farklı deneyimlere hem hastalarının yaşadığı olaylara yer veriyor. Yazarın parlak bir metafora dönüştürdüğü toplama kampı, dünyanın kocaman bir hapishane gibi algılamasını sağlıyor. Varoluşçu düşünce yapısıyla birlikte anlam hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan kitap, dikkat çeken psikoloji eserleri arasında yerini alıyor. Eserinde insanı insan yapan değerleri ön plana çıkaran yazar, hayatın anlamını irdeleyenler için yol gösterici olmayı amaçlıyor. Siz de hayatınıza anlam kazandırmak istiyorsanız eseri mutlaka incelemelisiniz.

5. Kendiniz hakkında farkındalık kazanmanızı sağlayacak ''Boş Ayna''

Dr. Karyl Mcbride, Boş Ayna kitabında narsist annelerin kızlarıyla kurduğu ilişkileri ve bu ilişkileri iyileştirmeyi hedefliyor. İnsanın kendi düşüncelerini aslında kimin inşa ettiğini fark etmesini amaçlayan eser, narsist anneleri tanıma yöntemlerini ve narsist anneyle nasıl baş edilebileceğini anlatıyor. Bazı annelerin anneliğe bakış açıları ve taşıdıkları kaygıları inceliyor. Kendini yeterli görmeyen, sürekli daha iyi olmaya çalışarak yıpranan, kendini sabote eden kızların farkındalık kazanması, asıl benlik ve düşüncelerini keşfetmesi için yol gösteriyor. Kendinizi görmenizi ve anlamanızı sağlayacak aynalardan kaçmanın doğru olmadığını savunan yazar, aynayla yüzleştiğinizde kendi kendinizi iyileştirebileceğinizi fark etmenizi amaçlıyor. Kendinizi göremediğiniz boş aynaların yerine eseri koyarak doğru adımlar atabileceğinizi ifade eden psikiyatrist, Boş Ayna eserini okuyucularının beğenisine sunuyor. Kişiliğiniz ve davranışlarınızla ilgili farkındalık kazanmak istiyorsanız eseri mutlaka kütüphanenize eklemelisiniz.

6. Çocuk psikolojisine dikkat çeken ''Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk''

Dr. Bruce D. Perry, çocukların yaşadığı travmaların tedavi edilmesinde oldukça başarılı ve adını tüm dünyaya duyurmuş çocuk psikiyatristleri arasında yer alıyor. Deneyimleri ve bilgisi ile dikkat çeken çocuk psikiyatristinin not defterinden kaleme alınmış sıra dışı öykülere tanıklık etmek ister misiniz? Korku ve şiddetin çocuğun beyninde nasıl travmalara yol açtığını gözler önüne seren Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk, travmaya uğrayan çocukların yeniden hayata kazandırılması sürecini anlatıyor. Eserde şiddete maruz kalan çocukların tedavi süreçleri okuyucuların rahatlıkla anlayabileceği dilde hikayelere çevrilerek yazıya dökülüyor. Birbirinden sürükleyici hikayeleri okuduktan sonra travmaya maruz kalan çocukların nasıl iyileşebileceği hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Çocuk psikolojisinin derinlerine inmek ve tedavi süreci hakkında fikir sahibi olmak isterseniz çok satanlar listesindeki yerini 2007'den beri korumaya devam eden eseri mutlaka okumalısınız!

7. Psikolojinin temel kavramlarını ele alan ''İnsan ve Davranışı''

Türkiye'de psikoloji denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri, Doğan Cüceloğlu. Başarılı psikolog ve yazar Cüceloğlu tarafından kaleme alınan İnsan ve Davranışı, insan davranışlarını daha detaylı irdelemeyi sağlıyor. Yazar, önce insanı anlayarak bireyden topluma kadar daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulabileceğini savunuyor. Psikoloji alanında ülkemizde bulunan boşluğu dolduran eser, özellikle Psikoloji öğrencilerinin kütüphanelerinde mutlaka yer alması gereken kaynaklar arasında bulunuyor. Modern psikolojinin temel kavramlarını Türk toplum yapısının özelliklerini içerecek şekilde tasarlanmasıyla ortaya çıkan kitap, ilk kez Türk bilim insanlarının katkılarıyla kaleme alınan temel kavramlar eseri olarak öne çıkıyor. İlk olarak 30 yıl önce yayımlanıp satışa sunulan kitap, psikoloji alanında yaşanan gelişmeler takip edilerek tekrar güncellendiği için okuyucusunu eski bilgilerle yormuyor. Ders kitabı niteliğindeki eser, psikoloji eğitimi almayan ancak psikoloji bilim dalı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için doğru seçenekler arasında yer alıyor.

8. Düşünce romanları arasında yer alan ''Nietzsche Ağladığında''

Irvin D. Yalom tarafından kaleme alınan Nietzsche Ağladığında, Nietzsche'nin düşüncelerini psikanaliz ile harmanlanarak bir araya getiriyor. Nietzsche'nin hayatının anlatıldığı harika eserde psikoloji, felsefe ve edebiyat harmanlanıyor. Eserde Nietzsche henüz kimse tarafından tanınmayan bir filozof olduğu ve sadece iki kitabı yayımlandığı döneme anlatılıyor. İhaneti tadıp acıların en büyüğünü yaşayan Nietzsche'nin tek sahip olduğu şey yanında bulunan valiziyken psikanalizin kurucuları arasında bulunan Breuer, başarılarıyla sıkça bahsedilen bir doktor olarak karşımıza çıkıyor. Henüz kırk yaşındayken Avrupa'da adını duyurmuş hatta sanatçıların ve düşünürlerin tedavisini üstlenen doktor olarak yer alıyor. Freud, kariyerine henüz yeni başlamış, yoksul ancak gelecek vadeden genç doktor ve Breuer ile arkadaş olarak esere dahil oluyor. Salome ise güzelliği ve çekiciliği ile erkeklerin başını döndüren kadın kahraman olarak dikkat çekiyor. Eserde; psikoloji, ihtiras, aşk, psikanaliz ve edebiyat bir araya gelerek inanılmaz sürükleyici bir hale bürünüyor. Hem gerçek hem kurgu olayların yer aldığı, felsefe ve psikolojiye damga vuran eseri mutlaka kitaplarınızın arasına eklemelisiniz.

9. İnsanlara yöneltilen çağrı: ''Dinle, Küçük Adam''

Aslen Avusturya kökenli Wilhelm Reich, psikanalist ve psikiyatrist olarak tanınıyor. Yazar kaleme aldığı Dinle, Küçük Adam eserinde yozlaşmanın eşiğindeki insanlara sesleniyor. 1948 yılında yayımlanan eser, o yıllardan günümüze kadar toplumlara yol göstermeye devam ediyor. Psikanaliz denilince ilk akla gelen isimlerden Sigmund Freud'un baş yardımcılığını yapan Wilhelm Reich, tecrübelerinden ve mesleki birikimlerinden yola çıkarak toplumlara seslenişte bulunuyor. Okurları ve kendisini küçük adam olarak adlandıran yazar, modernleşen insanlığa serzenişte bulunurken aynı zamanda yol gösterici olmayı hedefliyor. İnsanların yaptığı yanlışlara ve yozlaşan düşüncelere tepki gösteren yazar, insanlığın hayvani yönüne çağrıda bulunuyor. Eserinde yozlaşmış düşüncelerden ve yanlışlardan kurtulmanın yolunu vurguluyor. Kendinizi sorgulamanızı sağlayacak, kişisel farkındalığınızı arttıracak ve içinizdeki gücü keşfetmenize yardım edecek eseri mutlaka okuma listenize eklemelisiniz.

10. Modern gerçekliği anlatan ''Mutluluk Varsayımı'' Kitabı

Jonathan Haidt tarafından kaleme alınan Mutluluk Varsayımı, mutlu bir yaşamın anahtarlarından biri olarak psikoloji dünyasında yer alıyor. Var olan herkes mutlu ve anlamlı bir yaşam içinde bulunmak istiyor. Ama dışarıdan bakınca kimin hayalindeki mutlu yaşamın içinde bulunduğunu kestirmek, sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Yüzyıllar boyunca mutluluk konusunu irdeleyen tartışmalar, mutluluğun formülünü arayan eserler kaleme alınıyor. İnsan psikolojisinin ise mutlulukla doğrudan bağlantılı olduğu biliniyor. Psikolog Jonathan Haidt, dünyayı ve uygarlıkları inceleyerek mutluluğun formülünün peşine düşüyor. Bu süreç sonunda kaleme aldığı Mutluluk Varsayımı aslında bilimsel bir keşif öyküsü olarak karşımıza çıkıyor. Doğu ve Batı'nın felsefi bilgilerinin harmanlandığı eserde mutluluğun kaynakları ele alınıyor. Siz de yaşamınızda mutluluğun yerini sorgulamak ve mutluluğu anlamlandırmak istiyorsanız eseri mutlaka listenize eklemelisiniz.

11. İyileşmenin yollarını anlatan ''Beden Asla Yalan Söylemez''

Alice Miller tarafından kaleme alınan Beden Asla Yalan Söylemez, üzeri örtülen duyguların neden olduğu yansımaları anlatıyor. ''Üzerini örttüğümüz her şeyin altında kalırız'' düşüncesiyle ele alınan eserde, kişinin duygularını kabullenmesi gerektiği anlatılıyor. Kimse kusursuz ebeveynler tarafından yetiştirilmiyor. Eser de bunun sorgusunu yapabilme cesaretini göstererek duygu, düşünce ve davranışlarımızın özüne inmemiz için bize yol gösteriyor. Toplumlar tarafından kişiye dayatılan ahlak kuralları ile aslında hissetmek istediğimiz duyguların çatışması irdeleniyor. İnsanın asıl yapması gereken şeyin kendisini koşulsuz sevmek olduğunu vurgulanıyor. Tabularınızı yıkarak kendinizi keşfetmek istiyorsanız eser, yeni başucu kitabınız olabilir.

12. Toplumsal olayları ele alan ''Uygarlığın Huzursuzluğu''

Freud, psikanalizin toplumların sorunlarını ve gelişimlerini açıklamak için uygun ve yeterli olduğunu savunuyor. Psikanaliz bulgularının sosyal hayatta ne kadar önemli olduğunu vurgulayan yazar, içinde bulunduğu yüzyıl boyunca birçok düşünürü etkisi altına almış ve kendilerini sorgulamaya yönlendirmiş. Sigmund Freud'a göre insanlar hayvani dürtüler ile güdüleniyor. İnsanlığın bu denli hayvani dürtülerle yaşarken uygar bir varlık olmak için çalışmasını ise trajik bir olay olarak yorumluyor. Ders kitabı niteliği taşıyan Uygarlığın Huzursuzluğu, kişilerin yaşadığı deneyimlerde daha sezgisel davranması gerektiğinden bahsediyor. İnsanların uygarlıklardan vazgeçmeyeceğini kabul eden yazar, sonucu ise uygarlığın huzursuzluğu olarak tanımlıyor. Klasik psikoloji eserleri arasında yerini alan 'Uygarlığın Huzursuzluğu'nu mutlaka kütüphanenizde bulundurmalısınız.

13. Hayatını düzene sokmak isteyenler için ''Prokrastineyşın''

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Timoth A. Pychyl tarafından kaleme alınan Prokrastineyşın, bitirmeniz gereken işleri erteleme, savsaklama ve oyalanma alışkanlıkları ile mücadele etmenin yollarını anlatıyor. Sizi bekleyen bir yığın işiniz varken gereken enerjiyi kendinizde bulamıyor musunuz? İşleri sürekli ertelediğiniz için potansiyelinize ulaşamıyor musunuz? Prokrastineyşın ihtiyaç duyduğunuz motivasyonu size sunuyor. Kitap, yerine getirmeniz gereken iş ve sorumlulukları neden devamlı ertelediğinizi fark etmenizi sağlıyor. Dr. Pychyl, savsaklama alışkanlığını sorun haline getiren temel nedeni, hayatı anlamlı hale getiren sorumluluk ve hedeflerden kopmak olarak yorumluyor. En verimli ve yaratıcı olduğunuz zamanları ele geçiren savsaklama alışkanlığı, sizi diğer insanlardan bir adım geriye atıyor. Bu nedenle alışkanlıkla mücadele etmek her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Kitabı bitirdikten sonra devamlı ertelediğiniz ve yapmaktan kaçındığınız işlerin başına geçip hepsini bitirmek isteyeceksiniz! Siz de tembelliğin hayatınızı ele geçirdiğini düşünüyorsanız kitabı bir an önce okumalısınız.

14. Duyguları analiz etmek isteyenler için ''Duyguların Psikolojisi ve Duygusal Zeka''

Nevzat Tarhan tarafından kaleme alınan Duyguların Psikolojisi ve Duygusal Zeka, insana özgü duyguları analiz ediyor. Duygusal zeka kavramı henüz keşfedilmediği zamanlarda duygular bilimsel olarak ele alınmıyordu. Bu dönemlerde aslında hayatın temel odağı duygular, önemsenmiyor ve görmezden geliniyordu. Batı'da insanı oluşturan duygular yok sayılıyor ve akılcı düşünme tek gerçek olarak ele alınıyordu. Doğu'da da hayatın içinde yer alan duygular önemsenmiyor ve duyguların eğitimi konusunda gereken önem gösterilmiyordu. Oysa kişinin kendini tanıyabilmesi için önce duygularını tanımlaması ve çözmesi gerekiyor. Kitabında duygusal zeka kavramını ele alarak kavrama farklı bir boyut kazandıran yazar, Doğu ve Batı'nın değerlerini birlikte ele alıp yorumluyor. Duyguların eğitimi konusunda yeni bir akım başlatıyor ve okuyucusuna yeni bilgiler kazandırıyor. İnsanı insan yapan duyguların analizi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız eser sizi bekliyor!