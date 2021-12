Kendine vakit ayırmak isteyenler için en iyi kişisel gelişim kitapları

Kişisel gelişim kitapları, insanın kendini keşfedeceği bir yolculuğu başlatıyor ve günlük yaşantıda ortaya çıkan sorunlara alternatif çözümler bulunmasını sağlıyor. Aynı şekilde kişisel gelişim kitapları okuyan ve okuduklarını hayatında uygulayan insanlar, zorluklara karşı daha çok direnç gösterebiliyor. Kişisel gelişim kitapları; aile, iş ve sosyal hayat gibi alanlarda emin adımlar atarak huzura ulaşmanın kapısını aralıyor. Mutluluğu bulmak, ilişkileri sağlıklı şekilde devam ettirmek, öz güveni arttırmak, zorlukları kolayca aşmak ve geleceğe umutla bakmak için mutlaka okunması gereken kitapları sizler için derledik.

1. Japonlar bu sayede uzun ve mutlu bir yaşam sürüyor: Ikigai

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Japon kökenli bir kelime olan “Ikigai”nin Türkçe karşılığı “Uğruna yaşanılan şey” ya da “Sabahları uyanma sebebi” anlamlarına geliyor. Ikigai kitabında Japon kültüründe insanların nasıl mutlu ve huzurlu bir hayat felsefesi yaşadıkları örneklerle anlatılıyor. Bu kitap, aceleci olmak yerine hayatı yavaş ve tadını çıkartarak yaşamanın yollarını öğretiyor. Sıkıntıları dert etmek yerine çözüme ulaştırmanın uzun ve mutlu bir yaşantının yolunu açacağını vurgulayan Ikigai kitabı, iç huzuru arttırmaya yardımcı oluyor. İnsanları sevmek, doğayla bağ kurmak, sahip olunan şeyler için şükretmek, stresle baş etmek ve zorluklarla yüzleşmek; Ikigai kitabının temelini oluşturuyor. Kitabı okudukça kendi ikigainizi, yani hayata tutunma sebebinizi keşfedeceksiniz.

Siz de hayata farklı bir pencereden bakmak ve yeni yöntemler keşfetmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

2. Toltek bilgeliğini keşfederek huzura ulaşın: Dört Anlaşma

Don Miguel Ruiz, Dört Anlaşma adlı kitabında insan ilişkileri ve iç huzuru Tolteklerin penceresinden anlatıyor. İlk insan topluluklarından biri olan Toltekler, bilgelikleriyle tanınıyor. Toltek bilgeliğinin temelindeki düşünce "mutluluğa nasıl ulaşıldığını keşfetmek" ve "mutluluğu devam ettirmek" şeklinde açıklanıyor. Don Miguel Ruiz, Toltek bilgeliği hakkında yaptığı araştırmalar sonucunda mutluluğa ulaşmak için gerekli yolları 4 madde şeklinde ele alıyor. "Kullandığın sözcükleri özenle seç", "Hiçbir şeyi kişisel algılama", "Varsayımda bulunma" ve "Daima yapabildiğinin en iyisini yap" başlıklarıyla iç huzurun ortaya çıkarılmasına büyük bir katkı sunuyor. Ayrıntılı olarak açıklanan her madde, insanın kendini keşfetmesine ve diğer insanlarla olan ilişkilerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Kişisel gelişim kitapları arasında önemli bir yere sahip olan Dört Anlaşma adlı eseri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Sorunların farkına varıp yeni bir başlangıç yapmak için: Var Mısın?

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Kişisel gelişim kitaplarıyla birçok kişinin hayatına anlam katan Doğan Cüceloğlu, "Var Mısın?" adlı kitabında hayata dair merak edilen birçok soruya yanıt veriyor. Zihnin nasıl işlediği, hayatın anlamının ne olduğu, karakterin nasıl şekillendiği ve umutsuzlukla nasıl mücadele edileceği sade bir dille açıklanıyor. Adeta bir sohbet havasında geçen "Var Mısın?" kitabında insanın içindeki özün ne olduğu ve nasıl ortaya çıkarılacağına dair çok kıymetli öneriler bulunuyor. Hayatı anlamlandırmak ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemek konusunda fayda sağlayan bu eser, en çok beğenilen kişisel gelişim kitapları arasında yer alıyor.

Doğan Cüceloğlu'nun güçlü bir yaşam için öneriler sunduğu "Var Mısın?" adlı kitabını buradan satın alabilirsiniz.

Ayrıca Doğan Cüceloğlu’nun diğer kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

4. Hayatınızda olumlu düşüncelere yer verin: Bilinçaltının Gücü

Joseph Murph, "Kaderim böyleymiş." düşüncesini reddedip fikirlerin kaderi etkileyebileceğini söylüyor. Bilinçaltının Gücü, karamsarlığı ortadan kaldırıp hayata olumlu bir bakış açısı kazandırılması konusunda önemli bir rol oynuyor. Hayatı tıpkı bir bahçeye benzeten Joseph Murphy, olumlu düşüncelerin ekildiği bahçenin güzel olaylarla yeşereceğini anlatmak istiyor. Kronik olarak karamsar ve mutsuz olanlara önerilen Bilinçaltının Gücü, önemli kişisel gelişim kitapları arasında yer alıyor. Bilinçaltının Gücü kitabında düşünceler olumlu bir şekilde geliştikçe iç huzurun artacağı, sorunların daha kolay aşılacağını ve insan ilişkilerinin güçleneceği en sade şekilde anlatılıyor. Ayrıca çeşitli örnek olaylarla desteklenen kitap, merak duygusu da uyandırıyor.

Hayata daha olumlu bir şekilde bakmanızı sağlayacak kişisel gelişim kitapları arasında bulunan Bilinçaltının Gücü'nü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Hak ettiğiniz değere ulaşın: Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama

Her insanın kendini yetersiz hissettiği, mutsuz olduğu ve yataktan çıkmak istemediği günler oluyor. Zor zamanları tekrar tekrar yaşamamak için öneriler sunan Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama, önemli kişisel gelişim kitapları arasında yer alıyor. İnsanı mutsuz edecek bir sorun yaşandığında yapılması gerekenin o sorunu saptamak ve tekrarlamamak olduğunun altını çizen bu eser, huzurlu bir yaşam için birçok öneri sunuyor. Her insanın hata yapabileceğini, hataların insanlar için olduğunu vurgulayan kitapta başkaları için sürekli taviz vermenin insanı ne kadar yıprattığına da değiniliyor. Yalnız kalmamak adına verilen her taviz, kişinin mutsuz olmasına yol açıyor. İç yaşantıyı ve insan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmeye yönelik hayat dersleri sunan Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama, farkındalık yaratan kişisel gelişim kitapları arasında öne çıkıyor.

Beyhan Budak'ın Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama adlı kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

6. Psikoterapi kitaplarını keşfedin: İyi Hissetmek

Sürekli her olayı kafaya takmak, pişmanlık duymak, suçluluk ve değersizlik duygusunu iliklerine kadar yaşamak ve sadece olumsuz durumlara odaklanmak; insanın kötü hissetmesine yol açan sorunların başında geliyor. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam için iyi hissetmenin önemini vurgulayan David Burns, çok sevilen bu eserinde adeta psikoterapi uyguluyor. İnsanın kendini keşfetmesi, hatalarıyla yüzleşerek pişmanlık duygusundan sıyrılması, mutsuz hissetmesine sebep olan sorunları fark edip çözüme ulaştırması gibi konularda öneriler sunan İyi Hissetmek, öz güveni arttıran kitaplar arasında gösteriliyor. Kitabın en önemli özelliği ise çeşitli testler sunarak okuyucunun kendi durumunu ölçmesine imkan tanıması olarak karşımıza çıkıyor. Psikiyatri Profesörü David Burns, İyi Hissetmek adlı kitabında bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini testler ve ödevler şeklinde okuyucuya sunarak kişisel gelişimlerine fayda sunmayı amaçlıyor.

Size yük olan olumsuz duygulardan sıyrılıp güçlü hissetmenize yardımcı olacak İyi Hissetmek adlı kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

7. İlişkinizin doğasını anlamaya çaba gösterin: Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever adlı kitabında ilişkilerin doğasını ele alıyor. Her ilişkide inişler ve çıkışların olduğunu belirten Esra Ezmeci, bu eserinde ilişkilerde ortaya çıkan problemleri ele alarak nasıl çözümler getirebileceğini açıklıyor. Kadın ve erkek doğasının birbirinden farklı olduğunu açıklayan yazar, sorunları çözmek için farklı yöntemler öneriyor. Bu sayede hem kendinizi hem ilişkinizin ritmini keşfederek mutluluğunuzu koruyabilmenize imkan tanıyor.

İlişkinizde ve hayatınızda farklı iletişim modellerini keşfedeceğiniz Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever adlı kitabı buradan satın alabilirsiniz.

8. Mutluluğa ulaşmanın sizin elinizde olduğunu unutmayın: İnsan Olma Yolculuğu

"Kişisel gelişim için hangi kitaplar okunmalı?" sorusuna dolu dolu içeriğiyle yanıt veren İnsan Olma Yolculuğu, Osho'nun en önemli eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Varoluş felsefesini benimseyip insanın hayattaki anlamı ve amacı hakkında araştırmalar yapan Osho, İnsan Olma Yolculuğu adlı eserinde iç huzurun altını çiziyor. İnsanın kendini tanıması ve yaşantısını şekillendirebilmesi için mutlu olması gerektiği düşüncesi, kitabın ana fikrini oluşturuyor. Osho; nefretin sevgiyle, cimriliğin cömertlikle ve çaresizliğin umutla kırılabileceğini İnsan Olma Yolculuğu adlı kitabında kolay bir dille açıklıyor. Hayatın zorluklar barındırdığını kabul eden Osho, her zorluğun aşılabileceğini ve aşıldıkça tecrübe kazanılacağını örneklerle açıklıyor.

Yarınlarınıza umutla bakabilmenizi sağlayacak bir kişisel gelişim kitabı arıyorsanız İnsan Olma Yolculuğu’nu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Yeni başlangıçlar için mutlaka okuyun: Hayatı Yeniden Keşfedin

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kişisel gelişim için tavsiye edilen kitaplar arasında bulunan Hayatı Yeniden Keşfedin, insanın içinde karanlıkta kalan ve onu ümitsizliğe sürükleyen duygulara sesleniyor. Ölümden, yalnızlıktan, altta kalmaktan, değer görmemekten, sevilmemekten, parasız kalmaktan korkan insanların mutlu olamadığını ve bu sebeple kötü bir yaşantı sürdüğünü vurgulayan Hayatı Yeniden Keşfedin; sorunları kökenine inerek çözmeyi hedefliyor. Hatalarıyla yüzleşen insanın kendini suçlamaktan vazgeçeceğini ve korkularından başarıyla arınacağını öne süren kitapta, huzurlu bir hayat için birçok farklı yöntem öneriliyor.

Geçmişteki hatalar yüzünden kendinizi suçlamaktan kurtulup mutlu bir gelecek inşa etmenize yardımcı olacak Hayatı Yeniden Keşfedin adlı kitaba buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10. Yeni bakış açıları geliştirin: Duygusal Zeka



En iyi kişisel gelişim kitapları dendiğinde öne çıkan Duygusal Zeka, göz ardı edilen birçok değerli konuya ışık tutuyor. Duygusal Zeka, insanın belirli bir amaca ulaşabilmek için duygularını keşfedip zekasıyla beraber kullanması anlamına geliyor. Hatalarla yüzleşmeyi, düşmanları tanımayı, tutkuları keşfetmeyi ve duyguları zekayla ele almayı çeşitli örneklerle açıklayan Daniel Goleman; yarınlara sağlam adımlarla ilerlemek için öneriler sunuyor. İş, ev, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde yeni bakış açıları kazanılmasını sağlayan Duygusal Zeka; birçok kişinin başucu kitapları arasında yer alıyor.

Gündelik yaşantıda sorunlar yaşandıkça tekrar tekrar okunup yeni dersler çıkarılacak kitaplar arasında bulunan Duygusal Zeka'ya buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla kişisel gelişim kitabını keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.