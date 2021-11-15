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  4. Kivi hasadı başladı! 1 sezonda 280 bin lira kazandı

Kivi hasadı başladı! 1 sezonda 280 bin lira kazandı

15.11.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kivi üretimi ülkemizde giderek artış göstermeye devam ederken, Türkiye'de ilk üretim noktası olan Yalova'da hasat zamanı geldi. Dalında 7 lirayı bulan kivi, yüksek C vitamini değerleriyle rağbet görmeye devam ediyor. 10 dönümlük bahçeden sezonda 280 bin lira kazan elde eden üretici Mehmet Arıcı ise, soğuk hava depolarında sakladıkları kivilerin kış boyu satışını yapacaklarını söyledi.

Kivi hasadı başladı! 1 sezonda 280 bin lira kazandı

Verimli topraklarıyla ön palana çıkan Altınova ilçesinde üreticiler kivi hasadına başladı. Yüksek oranda C vitamini içeren, kivi özellikle bu dönemde yoğun talep görüyor. Bağışıklığını yüksek tutmayan isteyen vatandaşlar kiviye talep gösteriyor.

1 SEZONDA 280 BİN LİRA KAZANDI

Kivi yoğun talep görünce dalında 7 liradan satılmaya başladı. Dalında ürünlerini satan üreticiler bir dönümden 4 ton kivi hasat edip kilosunu 28 bin liradan satıyor. 10 dönüm bahçesi olan üretici ise sezonda 280 bin lira kazanç elde ediyor.

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HASAT BAŞLADI, KIŞ BOYUNCA SATILACAK

Altınova ilçesinde kivi hasadına başlayan Mehmet Arıcı, "Kasım ayının girmesiyle birlikte kivilerimizin hasadına başladık. Altınova Türkiye'de kivinin ilk üretildiği ilçe. Bir dönümden 4 ton ürün elde ediyoruz. Kivilerin kilosunu dalında 7 liradan satıyoruz. Yüksek oranda C vitamini içerdiği için kivi son yıllarda yoğun talep görüyor. Dalından topladığımız kivileri soğuk hava depolarında muhafaza ederek kış boyu satışını yapıyoruz" dedi.

İHA

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Yalova
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