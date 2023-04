Kivinin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kivinin insan sağlığına yararları, kalorisi ve besin değeri nedir?

Kivi özellikle son yıllarda popüler hale gelen, taze ve lezzetli bir meyvedir. Yeni Zelanda'nın yerli bir bitkisi olan kivi ilk olarak 20. yüzyılın başlarında yaygın hale geldi. Yumuşak yeşil kabuğu ve çekirdeksiz parlak yeşil içiyle tanınır. Yüksek miktarda C vitamini, lif ve antioksidanlar içerir. Besleyici değerinin yanı sıra tatlı ve ekşi lezzeti ile de birçok kişi tarafından sevilen bir meyve haline gelmiştir. Kivi dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir meyve olup sağlıklı beslenme için de sık sık önerilir.

Kivi neye iyi gelir?

Kivi meyvesi sağlıklı bir beslenme planı içinde yer aldığında birçok fayda sağlar. Kivi meyvesi yüksek miktarda C vitamini içerir ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini serbest radikallerle savaşarak vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olur. Kivi lif açısından zengindir ve bu da sindirim sistemine yardımcı olur. Lif bağırsak hareketliliğini artırır ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltır. Kivinin faydaları:

Kivi meyvesi göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir.

Potasyum açısından zengindir ve düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını korur. Potasyum kan basıncını düzenler ve kalp ritimlerini korur.

Kansere karşı koruyucu etkileri olan fitokimyasallar içerir.

Özellikle kivideki aktinidin adlı bir fitokimyasal kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir.

Kivi meyvesi cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olan E vitamini içerir. E vitamini cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve cildin nemli kalmasına katkıda bulunur.

Kivinin hamilelere faydaları da oldukça fazladır. Kivi hamilelik döneminde sağlıklı bir meyve seçeneği olabilir. İçerdiği birçok besin maddesi hem anne hem de bebek için faydalı olabilir. Kivi günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabilir. Bu hamile kadınların bağışıklık sistemini güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Folik asit bebeklerin beyin ve omurilik gelişimi için önemlidir. Hamile kadınlar gebelik sırasında yüksek tansiyon riski altında olabilirler bu nedenle yeterli potasyum alımı önemlidir.

Ancak gebelik sırasında kivi tüketirken dikkatli olunması gereken bazı noktalar vardır. Örneğin kivi alerjisi olan kadınlar kivi tüketmekten kaçınmalıdır. Ayrıca kivi yüksek A vitamini içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde hamilelikte zararlı olabilir. Bu nedenle hamile kadınların kivi tüketirken dengeli bir şekilde tüketmeleri önerilir.

Günde en fazla kaç kivi yenir?

Kivi düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir meyvedir. Bir orta boy kivinin yaklaşık ortalama kalori değeri 46-60 arasında değişebilir. Bu, kivinin kilo kontrolü için uygun bir meyve olduğunu gösterir. Kivi sağlıklı bir meyve olarak bilinir ve birçok insanın günlük diyetlerinde yer alır. Ancak günde ne kadar kivi tüketilmesi gerektiği konusunda birçok farklı görüş bulunur. Genel olarak kişinin yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve aktivite seviyesine bağlı olarak günlük kivi tüketimi farklılık gösterebilir.

Beslenme uzmanları yetişkinlerin günde 1-2 adet kivi tüketmesinin sağlık açısından faydalı olabileceğini belirtir. Bir orta boy kivi yaklaşık 70-80 kalori içerir ve günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılar. Ayrıca kivi, lif, potasyum, magnezyum ve diğer birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. Kivinin düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek miktarda lif, C vitamini, potasyum, folik asit ve diğer besin maddeleri içerir. Bu nedenle diyetinizde kivi tüketmek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılamanıza yardımcı olabilir.

Kivi meyvesinde hangi vitamin var?

Kivi meyvesi sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan birçok besin öğesi içerir. Bunlardan en önemlisi kivi meyvesinin yüksek miktarda C vitamini içermesidir. Bir adet kivide günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse üçte biri kadar C vitamini bulunur. C vitamini vücutta antioksidan etkisi göstererek serbest radikalleri nötralize ederek bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler.

Kivi diğer vitaminler açısından da oldukça zengin bir kaynaktır. Özellikle K vitamini, E vitamini, B vitamini kompleksinin birçok farklı formu gibi vitaminler içerir. K vitamini, kemik sağlığı ve kan pıhtılaşması için önemliyken E vitamini ise hücre zarlarını koruyarak cilt sağlığına katkıda bulunur. Potasyum, magnezyum, demir, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller kivi meyvesinde bol miktarda bulunur. Bu mineraller kemik sağlığından sinir sistemi fonksiyonlarına kadar birçok farklı süreçte rol oynar.

Kivi tansiyonu düşürür mü?

Kivinin tansiyonu düşürüp düşürmediği konusunda birçok araştırma yapılmıştır ve bazı çalışmalar kivi tüketiminin tansiyon düşürücü etkileri olduğunu göstermiştir. Kivi yüksek potasyum içeriği nedeniyle tansiyonu düşürebilir. Potasyum vücutta sıvı dengesini korumaya ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan bir elektrolittir. Birçok çalışma yeterli potasyum alımının yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini göstermiştir. Bunun yanı sıra kivi içerdiği nitrik oksit sayesinde de tansiyonu düşürebilir. Nitrik oksit kan damarlarının genişlemesine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olan bir bileşiktir. Bazı çalışmalar kivi tüketiminin nitrik oksit seviyelerini artırarak kan basıncını düşürdüğünü göstermiştir.

Bebeklere kivi ne zaman verilir?

Kivi meyvesi bebeklerin beslenmesine dahil edilebilecek sağlıklı bir seçenektir. Ancak bebeklerin bağışıklık sistemleri henüz gelişmediği için bazı uzmanlar kivinin bebeklere ne zaman verilmesi gerektiği konusunda farklı görüşler belirtilir. Kivi meyvesi alerjik reaksiyonlara neden olabilen bir meyve olarak bilinir. Bu nedenle bebeklerin ek gıdalara başlamaları önerilen yaş olan 6 aydan önce kivi tüketimi önerilmez.

Sindirim sorunlarına neden olabilecek yüksek miktarda lif içerir. Bu nedenle bebeklere az miktarda kivi vermek daha uygun olacaktır. Kivi küçük parçalar halinde bebeğe verildiğinde boğulma riskini artırabilir. Bu nedenle kivi meyvesi iyice ezilerek bebeğe verilmelidir. Kivi asitli bir meyve olarak bilinir ve bazı bebeklerde mide bulantısı, kusma veya ishal gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle bebeklere kivi verilmeden önce mutlaka doktorla konuşulmalı ve bebeklerin nasıl tepki vereceği yakından takip edilmelidir.

Kivinin sağlık faydaları nelerdir?

Kivi yüksek miktarda C vitamini içerir ve bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca kolesterolü düşürmeye, sindirimi iyileştirmeye ve göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Kivinin kabuğunu yemek zararlı mıdır?

Kivinin kabuğu yenebilir ve hatta bazı insanlar kabuğunu çiğ olarak tüketirler. Ancak kabukta birçok tüy benzeri madde olduğundan bazı insanlar bu maddeyi rahatsız edici bulabilirler.

Kivi alırken nelere dikkat etmeliyim?

Kivilerin olgunlaşması için oda sıcaklığında bekletilmesi önerilir. Kivinin olgun olup olmadığını anlamak için hafifçe bastırınca kivinin hafifçe esnek olduğunu hissetmelisiniz. Ayrıca kivinin üzerinde çürük yumuşaklık veya ezilme olmadığından emin olun.

Kivi nasıl saklanır?

Olgunlaşmış kiviler buzdolabında birkaç gün saklanabilir. Ancak kivinin olgunlaşması için oda sıcaklığında bekletilmesi gerektiğinden kivilerinizi buzdolabında saklamadan önce olgunlaşmalarını bekleyin.