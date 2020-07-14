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Kıvırcık saçlar için en şık saç modelleri! Herkes çok beğenecek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kıvırcık saçlara sahipseniz hareketli bir şekillendirme için vakit harcamazsınız. Zamandan kazanmanızı sağlayan saçlarınızın şıklığına şıklık katan uygun modeller deneyebilirsiniz. Düz saçlara uygulanan modellerin hepsi kıvırcık saça uygulandığında aynı etkiyi bırakmayabilir. Ancak kıvırcık saçlarınız için de farklı, zarif ve ilgi çekici şekillendirmeler yapabilirsiniz.

Kıvırcık saçlar için en şık saç modelleri! Herkes çok beğenecek...

Kıvırcık saçları olanların sıkça yaşadığı fazla kabarma, zor bakım, uğraştırıcı tarama gibi birçok sorun vardır. Bu yaşanan sıkıntılardan sonra kazıtmayı bile düşünen insanlar olabiliyor. Ancak çoğu kıvırcık saça sahip insan, sorunlara rağmen saçlarındaki doğallığı sever. Düz saçlıların sık uyguladığı topuz, örgü gibi modellerin kıvırcık saçlar için uygulanması genellikle tercih edilmez. Uygulandığında istenilen görüntü ortaya çıkmaması tercih edilmeme sebeplerinden biridir. Şıklığınızı kıvırcık saçlarınız ile tamamlamak için dikkatleri üstüne toplayan birçok model vardır. Zariflik katacak bu saç modellerini kıvırcık saçlarınıza rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

LASTİK TOKA İLE TOPLU SAÇ

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Toplu saç modeli düşünüyorsanız bir tane lastik tokayla bu modeli kolayca uygulayabilirsiniz. Uygulamadan önce saçlarınızı yıkayın ve tamamen kurutun. Bunu yapmanız saçınızın daha kolay şekil almasını sağlar.

  • Tam kulağınızın hizasından bir parça alın.
  • Aynı şekilde her iki yanınızdan bu işlemi yapın.
  • Arka taraftan almayın.
  • Tepede topladığınız bu parçayı lastik toka ile toplayın.
  • Topladığınız parçayı biraz yukarı doğru çekin.
  • Toplu saçınızdan bir parça alarak tokayı kapatabilirsiniz.
  • Daha sonra krepe tarağı ile tepedeki saçınızın arka kısmına krepe atın.
  • Bunu yapmanız saçınızın daha yüksek görülmesini sağlar.
  • Tel tokalar ile sağa sola kaymasını engelleyebilirsiniz.
  • Bu modeli donut uygulayarak da yapabilirsiniz.
  • Tepede topladığınız saçı donuttan geçirin ve etrafına sarın.
  • Donut ile yarım topuz modelin daha kabarık görünmesi sağlanır.

BANDANALAR İLE TARZINIZI YARATIN

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Doksanlı yılların vazgeçilmezi bandanalar genelde saç bandı veya bilezik olarak stilinizi tamamlayan bir aksesuardır. Üzerindeki farklı renkler ve ilgi çekici desenler ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

  • Saçlarınızı yukarıda toplayın.
  • Sonrasında öne doğru atın.
  • Bandanayla bağlayın.
  • İsterseniz büyük fular ile de bağlayabilirsiniz.
  • İki şekilde de şık görüntü oluşacaktır.
  • Bağladıktan sonra ön tarafta fazla saç kalırsa eliniz ile arka tarafa ittirin.
  • Arka kısımda toplanan saçınıza topuz görünümü verin.
  • Dağınık duran kısımları eliniz ile düzeltin.

PRATİK BAĞLI SAÇLAR

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Oldukça basit bir şekilde uygulayabileceğiniz bu modeli günlük hayatta her yere giderken kullanabilirsiniz.

  • Öncelikli olarak saçınızın temiz olduğundan emin olun. Rahatsız etmemesi için bu gerekli.
  • Temiz saçınızı ikiye ayırın.
  • Yan taraflarından birer tutam alın.
  • Bu aldığınız tutamı iki eşit parçaya ayırın.
  • Sonrasından bu iki parçayı birbirine dolayın.
  • Çok sıkı olması gerekli değil.
  • Daha sonra birbirine doladığınız tutamı saçınızın arkasında tel toka ile tutturun.
  • Diğer taraftaki parçayı da aynı şekilde dolayın ve arkada tel toka ile tutturun.
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