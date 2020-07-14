Kıvırcık saçlar için en şık saç modelleri! Herkes çok beğenecek...

Kıvırcık saçları olanların sıkça yaşadığı fazla kabarma, zor bakım, uğraştırıcı tarama gibi birçok sorun vardır. Bu yaşanan sıkıntılardan sonra kazıtmayı bile düşünen insanlar olabiliyor. Ancak çoğu kıvırcık saça sahip insan, sorunlara rağmen saçlarındaki doğallığı sever. Düz saçlıların sık uyguladığı topuz, örgü gibi modellerin kıvırcık saçlar için uygulanması genellikle tercih edilmez. Uygulandığında istenilen görüntü ortaya çıkmaması tercih edilmeme sebeplerinden biridir. Şıklığınızı kıvırcık saçlarınız ile tamamlamak için dikkatleri üstüne toplayan birçok model vardır. Zariflik katacak bu saç modellerini kıvırcık saçlarınıza rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

LASTİK TOKA İLE TOPLU SAÇ

Toplu saç modeli düşünüyorsanız bir tane lastik tokayla bu modeli kolayca uygulayabilirsiniz. Uygulamadan önce saçlarınızı yıkayın ve tamamen kurutun. Bunu yapmanız saçınızın daha kolay şekil almasını sağlar.

Tam kulağınızın hizasından bir parça alın.

Aynı şekilde her iki yanınızdan bu işlemi yapın.

Arka taraftan almayın.

Tepede topladığınız bu parçayı lastik toka ile toplayın.

Topladığınız parçayı biraz yukarı doğru çekin.

Toplu saçınızdan bir parça alarak tokayı kapatabilirsiniz.

Daha sonra krepe tarağı ile tepedeki saçınızın arka kısmına krepe atın.

Bunu yapmanız saçınızın daha yüksek görülmesini sağlar.

Tel tokalar ile sağa sola kaymasını engelleyebilirsiniz.

Bu modeli donut uygulayarak da yapabilirsiniz.

Tepede topladığınız saçı donuttan geçirin ve etrafına sarın.

Donut ile yarım topuz modelin daha kabarık görünmesi sağlanır.

BANDANALAR İLE TARZINIZI YARATIN

Doksanlı yılların vazgeçilmezi bandanalar genelde saç bandı veya bilezik olarak stilinizi tamamlayan bir aksesuardır. Üzerindeki farklı renkler ve ilgi çekici desenler ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.