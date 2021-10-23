Kıvırcık saçların duruşunu değiştiren en başarılı bakım ürünleri

Her saçın kendine özgü bir yapısı ve bizlerin de saçlarımıza uygun bakım rutinlerimiz vardır. Ancak kıvırcık saçlar bu konuda ayrı bir titizlik gerektirir. Kurumaya, kabarmaya, yıpranmaya ve elektriklenmeye çok daha yatkın olan bu saç tipinin cazibesini koruyabilmek adına güçlü bir duruş sağlayacak birkaç yol var.

Şampuan deyince akan sular durur!

En temel saç bakım ürünlerinin başında şampuanın geldiği bir gerçek. Günlük koşturmaca içinde kirlenen saçlarımızı arındırarak temiz ve sağlıklı kalmasını sağlamak amacıyla yüzlerce çeşit şampuan var. Syoss Curl Me Şampuan gibi bukle belirginleştirme, kolay şekillendirme ve saçları ideal nem seviyesine ulaştırma vaatlerinde bulunan çarpıcı ürünler ise kıvırcıkların vazgeçilmezleri arasında. Boya ve ısı sebebiyle yıpranmış saçlarda dahi gözle görülür bir etki gösteren, tüm bu vaatleri yerine getirirken saçı ağırlaştırmayan Syoss Curl Me Şampuan ile saç bakım rutininizde yeni bir sayfa açabilirsiniz!

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Mükemmel bukleler için özel geliştirilmiş formül: Syoss Curl Me Saç Kremi

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Duş deyince akla ilk olarak şampuan gelir ancak onu saç kreminden ayrı düşünemeyiz! Duş esnasında şampuanın ardından uygulanıp bir süre beklendikten sonra en asi saçları dahi pamuk gibi yapan saç bakım kremleri kıvırcık saçlılar için hayati önem taşıyor. Bir yandan sağladığı nem ve besin desteği ile karışmış bukleleri açarken öte yandan saçları besleyerek onaran Syoss Curl Me Saç Kremi duşta keyfinize keyif katacak! Syoss Curl Me Şampuan ile birlikte kullanıldığında, kıvırcık saçların dezavantajı olarak görülen kuruluk ve kabarıklığı ortadan kaldırıp daha canlı ve parlak bir görünüm sağlayarak aradığınız ışıltıyı saçlarınıza kazandıracak!

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Schwarzkopf’tan bukleleriniz için nem iksiri!

Kıvırcık saçların sadece mevcut nemini korumak yetmez, onlara nem kazandıracak takviye ürünler de kullanmak gerekir. Normale oranla daha kuru olmaları ve bu kuruluğun kabarmış cansız saçlara dönüşmesi tüm kıvırcık kadınların korkulu rüyasıdır! Bunu önleyebilmek için kullanılacak en etkili bakım yağlarından olan Schwarzkopf Gliss Oil Elixir Saç Bakım Yağı, içeriğindeki E vitamini ve argan yağı ile kurumuş saçlarınızı besler ve yumuşacık yapar. Duştan çıktıktan sonra saçlarınız nemli iken 1-2 damla uygulamanız gereken bu ürün, mükemmel kokusuyla da etrafınızdakilerin başını döndürecektir!

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Morfose’dan mucizevi süt terapisi!

Buklelerinizi ahenkle dans ettirecek şekillendiricilerden biri olan Morfose Milk Therapy Saç Bakım Köpüğü, duştan sonra uzun süre tutuculuk sağlaması açısından oldukça etkili bir ürün. İçeriğinde bulunan süt proteini ile uzun süren nem koruması sağlarken yıpranmış buklelerinizi de onararak saçlarınızın gücüne güç katıyor! Yani sadece şekillendirmiyor, bir yandan da onarıyor. Ancak uyarmakta fayda var; sağlıkla parlayan saçları garanti etmesinin yanı sıra mükemmel süt kokusu ve krema yumuşaklığıyla saçlarınıza ek olarak karnınızı de harekete geçirme ihtimali bulunuyor!

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Kıvırcık manifesto!

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Bir diğer mucizevi bakım ürünümüz ise saç maskeleri! Şampuan ve saç kremi gibi duş esnasında kullanılan Kerastase Curl Manifesto Saç Maskesi, içeriğindeki Manuka balı, seramid ve gliserin ile yoğun bir bakım uygulayarak saçlarınızı ağırlaştırmadan sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Uygulamadan sonra ne kadar çok beklerse o kadar yoğun etki gösteren bu maskeyi ipek gibi bir yumuşaklığa ulaşmanız için minimum 5 dakika saçınızda bekletmenizi öneriyoruz!

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Geleneksel fırçaların tahtını sarsacak bir ürün: Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

Taramak veya taramamak… Kıvırcık saçlılar için en büyük soru işaretlerinden biri tarak kullanımı konusudur. Kesin olan bir şey var ki, kıvırcıklar sık dişli taraklardan koşarak uzaklaşmalı! Birbirine dolanmış bukleleri açmak için özel tasarlanmış dişlere sahip Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası ise tam size göre. Elektriklenmeyi engellemesi ve özel dişleri ile kolay bir tarama sağlaması sebebiyle bu ürünün sizin vazgeçilmezleriniz arasında yerini alacağından şüphe yok!

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Saçlarınızın nem koruyucusu: Mikrofiber havlu!

Kıvırcık saçlar şekillerinden ötürü kökten uca yağ iletimini daha zor sağladığı için düz saçlarla kıyaslandığında daha kuru eğilimlidir. Saçınızın banyoda kazandığı nemi sıradan havlularla gereğinden fazla hapsederseniz, hem hâlihazırda kuru yapıda olan saçınızın nem ihtiyacını karşılayamaz hem de saçlarınızın elektriklenmesine sebep olarak kendinizi baş edilemez bir durumun içinde bulmanız gayet olası. İşte bu sebeple mikrofiber havlu kullanmanız elektriklenmeye engel olacak ve saçınızın nem dengesini koruyarak saçlarınızda bayram havası estirecektir! Saçı kırmadan, nazikçe kurumasına yardımcı olan bu havlular aynı zamanda çok hızlı kuruyarak sizi bir zahmetten daha kurtarırlar!

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Daha belirgin bukleler için bir takviye: Vigo!

Tüm bu uygulamalardan sonra sıra geldi saçlarınızı en sağlıklı şekilde kurutmaya. Kıvırcıklar saçlarını kendi halinde kurumaya bırakabileceği gibi saç kurutma makinesi yardımıyla kuruturken şekillendirme şansına da sahipler. Saç kurutma makinesinin ucuna takılan vigo veya difüzör adı verilen başlık ile düşük ısı vererek buklelerin kıvrımlarını sağlamlaştırabilirsiniz. Geniş aralıklı dişlere sahip olan bu başlıklar, verdiği ısı ile buklelerin dişleri sarması sonucu kazandığı formun sabitlenmesini sağlar. Burada önemli olan nokta ise düşük ısıda olması, çünkü yüksek ısı tüm bakım işlemlerinin etkisini ortadan kaldırarak saçlarınızı yıpratmaya devam edecektir.

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Yattığınız yerden harikalar yaratın!

Saçlarınıza uygulanan ürünlerden sonra onların etkisini ve kalıcılığını sağlamak adına da yapmanız gereken birkaç şey var. Bunlardan biri kurtarıcı ipek yastık kılıfları! Bu kılıflar, buklelerin son derece hassas olması sebebiyle uyku esnasında yaşanabilecek kırılmalara karşı koruyucu özelliğinin yanı sıra elektriklenme ve şekil kaybının da önüne geçecektir. Sürtünme sonucu ortaya çıkabilecek dökülmeleri en aza indiren ipek kılıflar düşündüğünüzden çok daha iyi sonuçlar vererek saçlarınızın parlaklığını korumada en büyük yardımcılardan!

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Kendisi küçük ama etkisi büyük saten tokalar!

Kıvırcıkların bir diğer problemi ise tüm şekillendirme sürecinden sonra istediği anda istediği gibi saçlarını toplayamamaları. Bin bir emek ile şekillendirilen hacimli ve çarpıcı saçlarınızı sabah uyandığınızda sönmüş halde görmek istemiyorsanız onları uykudayken de korumanız mümkün. Ananas modeli olarak adlandırılan basit bir teknikle, saçınızı en tepeden saten bir toka ile gevşek bir şekilde bağlayarak sonraki günkü planınızda yeni şekillendirilmiş gibi gözüken hacimli ve kıvrımlı buklelerinizle boy gösterebilirsiniz.

Saçlarınıza sevimli bir ananas görüntüsü vererek onları koruyacak bu teknikte sahip olmanız gereken saten toka için tıklayın!

