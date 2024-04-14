Kıvrımlı model Demi Rose beyaz elbisesiyle ayna karşısında poz verdi! Bakan bir daha baktı

Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarıyor.

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına yüz binlerce beğeni geliyor.

"BEYAZ ELBİSE YAKIŞMIŞ"

Modelin son paylaşımı da çok konuşuldu. 19,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından beyaz elbisesiyle ayna karşısında verdiği pozları paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada paylaşıma yorum yağdı. Modele, " Çok güzelsin", "Beyaz elbise çok yakışmış", "Gayet iyi bir ayna pozu" gibi yorumlar yapıldı.







