MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvrımlı model Demi Rose beyaz elbisesiyle ayna karşısında poz verdi! Bakan bir daha baktı

Kıvrımlı model Demi Rose beyaz elbisesiyle ayna karşısında poz verdi! Bakan bir daha baktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.04.2024 12:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettiren büyük beden model Demi Rose son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Beyaz elbisesiyle ayna karşısında verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan ünlü isme beğeni ve yorum yağdı.

Kıvrımlı model Demi Rose beyaz elbisesiyle ayna karşısında poz verdi! Bakan bir daha baktı

Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarıyor.

Derin dekoltesi olay! Sevgilisinin çektiği pozlara yorum yağdı Derin dekoltesi olay! Sevgilisinin çektiği pozlara yorum yağdı

demi999

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına yüz binlerce beğeni geliyor.

"BEYAZ ELBİSE YAKIŞMIŞ"

Modelin son paylaşımı da çok konuşuldu. 19,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından beyaz elbisesiyle ayna karşısında verdiği pozları paylaştı.

demi4

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada paylaşıma yorum yağdı. Modele, " Çok güzelsin", "Beyaz elbise çok yakışmış", "Gayet iyi bir ayna pozu" gibi yorumlar yapıldı.

demirrrr3


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahne kostümü gündem oldu! "Bayram şekeriyim"Sahne kostümü gündem oldu! "Bayram şekeriyim"
Yunus Emre'ye görülmemiş ceza! Karısı paylaşıp sitem etti: "Acun Bey'i..."Yunus Emre'ye görülmemiş ceza! Karısı paylaşıp sitem etti: "Acun Bey'i..."
Cem Yılmaz'ın paylaşımı Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme mi? Sosyal medya karıştıCem Yılmaz'ın paylaşımı Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme mi? Sosyal medya karıştı
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya Model
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'savaş' endişesi! Gözler pazartesi sabahına çevrildi! Uzman isim gram altın için rakam verdi!

Piyasalarda 'savaş' endişesi! Gözler pazartesi sabahına çevrildi! Uzman isim gram altın için rakam verdi!

İran'ın saldırısı alay konusu oldu

İran'ın saldırısı alay konusu oldu

Biden: İran'a karşı saldırı olursa destek vermeyiz!

Biden: İran'a karşı saldırı olursa destek vermeyiz!

Az bir para değil, yazık günah

Az bir para değil, yazık günah

İran'ın İsrail'e saldırısını canlı yayında Hakan Ural yayınlayınca... "Bitmişiz lan biz!"

İran'ın İsrail'e saldırısını canlı yayında Hakan Ural yayınlayınca... "Bitmişiz lan biz!"

Uzmanlardan rekolte için doğru ilaçlama ve sulama önerisi

Uzmanlardan rekolte için doğru ilaçlama ve sulama önerisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.